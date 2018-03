Caz halucinant la examenul auto! A picat testul pentru că nu a acordat prioritate unui porumbel! 14.03.2018

14.03.2018 Caz halucinant la examenul auto! A picat testul pentru că nu a acordat prioritate unui porumbel! Da, este adevărat, o tânără a rămas mască după ce a picat examenul auto și i s-a explicat motivul! Când i s-a dat foaia cu rezultatul examenului, a descoperit că un porumbel de pe carosabil este cauza picării testului. Tânăra de 18 ani din



Caz halucinant la examenul auto! A picat testul pentru că nu a acordat prioritate unui porumbel!

Da, este adevărat, o tânără a rămas mască după ce a picat examenul auto și i s-a explicat motivul! Când i s-a dat foaia cu rezultatul examenului, a descoperit că un porumbel de pe carosabil este cauza picării testului. Tânăra de 18 ani din Făgăraş nu a trecut proba practică a examenului auto din cauza […] The post Caz halucinant la examenul auto! A picat testul pentru că nu a acordat prioritate unui porumbel! appeared first on Cancan.ro.

Caz halucinant la examenul auto! A picat testul pentru că nu a acordat prioritate unui porumbel!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Într-o dimineaţă banală de vară, domnul Protopopescu se trezi chinuit de o erecţie teribilă. Întâi nu înţelesese ce îl deranja, credea că este genunchiul neveste-sii. O împinse pe aceasta, se întoarse cu spatele la ea şi atunci pricepu

Neglijenţa unui patron din Râmnicu Sărat a avut urmări. O fereastră lăsată întredeschisă l-a ”invitat” pe un infractor în incinta societăţii comerciale de unde a sustras bunuri de 3.000 de lei. În urma activităţilor specifice

Un şofer de la Ambulanţa Alba a cărat în spate o bolnavă pe o distanţă de circa jumătate de kilometru, în condiţiile în care maşina nu a putut urca până la locuinţa pacientei din cauza condiţiilor în care se prezintă drumul de

Kovesi a susținut, în cadrul conferinței de presă, că toți procurorii din cadru DNA sunt controlați în mod permanent. "Suntem controlați tot timpul. Dacă cineva a înțeles

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a reuşit o victorie de senzaţie în faţa letonei Jelena Ostapenko, scor 6-1, 6-3, miercuri seara, în runda a doua a turneului WTA de la Doha

Jelena Ostapenko (6 WTA), deținătoarea titlului de la Roland Garros, a continuat și azi forma dezastruoasă cu care se confruntă în acest an. Letona a fost neputincioasă în fața Mihaelei Buzărnescu, care i-a administrat o

După ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, v-a dezvăluit, în exclusivitate, anul trecut, că Spitalul Fundeni este acuzat de rudele unor pacienţi morţi că a ascuns cauza reală a unor decese - care ar fi avut loc din pricina infecţiilor

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că nu are niciun motiv să-şi dea demisia, precizând că a respectat legea în tot ceea ce a făcut. Citește mai

Cu siguranţă aţi auzit că mătrăguna, numită popular şi floarea cucului, iarba lupului sau cireaşa codrului, este o plantă otrăvitoare de care trebuie să ne ferim. Citește mai

Datorită conţinutului bogat în vitamine, aminoacizi, săruri şi alte substanţe benefi ce organismului, urzicile sunt recomandate în tratarea multor afecţiuni, printre care astenia de primăvară, bolile reumatice sau

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că în şedinţa CExN a PSD s-a făcut o evaluare a secretarilor de stat, menţionând că sunt ministere unde sunt posturi vacante şi că deocamdată nu s-a vorbit despre schimbări

„Luni începe Postul Paștilor. După o săptămână în care ne-am înfrânat de la carne (încălzire pentru Marele Urcuș), Biserica a rânduit ca această duminică, a Lăsatului Sec de Brânză, să fie dedicată Izgonirii lui Adam din

Digi, compania tele­com care a debutat în arena de tran­zacţionare de la Bucureşti în mai 2017, ca urmare a unui IPO în valoare de 944 mil. lei, a raportat în 2017 venituri de 916,5 milioane euro, în creştere cu 8,75% faţă de aceeaşi

Responsabilii unui centru pentru animale din Manila, Filipine, au găsit un mod inedit de a sărbători ziua Sfântului Valentin. Ei au organizat, ieri, „întâlniri” între iubitorii de câini şi maidanezi, în speranţa de a le găsi noi stăpâni

Cel puţin 17 persoane au murit într-un atac asupra unui liceu din Florida după ce un fost elev a deschis focul cu o armă automată. Acesta din urmă a premeditat atacul, venind pregătit cu zeci de cartuşe şi o mască de gaze. Atacatorul a fost

Somnul după-amiază ajută la energizarea organismului şi îmbunătăţeşte memoria. Specialiştii susţin că un somn scurt în timpul zilei poate să fie o experienţă plăcută, iar de cele mai multe ori are efecte mai bune decât o

Vă propunem o reţetă tradiţională de la Dârvari, o localitate din zona de sud a Mehedinţiului. Reţeta se găseşte într-o culegere semnată de Narcisa-Alexandra Ştiucă, „Ospăţ cu gust de

Real Madrid a învins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', într-un meci din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor

Înghiţeau cu noduri până la sughiţ actorii noştri talentaţi scenariile filmelor cu omul nou al societăţii socialiste. Trăitorii în epoca de aur trebuiau să fie o îngrămădeală

Un atac armat a avut loc miercuri într-un liceu din Parkland, Florida. 17 persoane au fost ucise, a anunţat şeriful Scott Israel, într-o conferinţă de presă. Acesta a mai menţionat că victimele sunt atât elevi, cât şi adulţi. Autorul