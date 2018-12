Caz cutremurător în Calafat! Un bărbat a fost ucis cu bâtele de patru tineri, iar motivul este halucinat 28.12.2018

28.12.2018 Caz cutremurător în Calafat! Un bărbat a fost ucis cu bâtele de patru tineri, iar motivul este halucinat Crimă oribilă la Calafat, acolo unde un bărbat de 52 de ani a fost omorât în bătaie de patru tineri, trei dintre ei fiind minori. Conform Gazetei de Sud, unul dintre suspecţi are numai 15 ani, doi au 17 ani, iar ultimul 20. Totul s-a



Caz cutremurător în Calafat! Un bărbat a fost ucis cu bâtele de patru tineri, iar motivul este halucinat

Crimă oribilă la Calafat, acolo unde un bărbat de 52 de ani a fost omorât în bătaie de patru tineri, trei dintre ei fiind minori. Conform Gazetei de Sud, unul dintre suspecţi are numai 15 ani, doi au 17 ani, iar ultimul 20. Totul s-a petrecut în seara zilei de 19 decembrie, în jurul orei 20.00. (Angajeaza-te si […] The post Caz cutremurător în Calafat! Un bărbat a fost ucis cu bâtele de patru tineri, iar motivul este halucinat appeared first on Cancan.ro.

Caz cutremurător în Calafat! Un bărbat a fost ucis cu bâtele de patru tineri, iar motivul este halucinat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gandindu-te la toti sportivii tai preferati, poti sa iti dai seama ca nu fiecare dintre ei este definit de un fizic perfect sportului pe care il practica. Rapizi ca un fulger, puternici asemeni mentalitatii lor, cele mai performante minti accepta

Liga Campionilor continuă astăzi cu meciurile din etapa a 5-a din faza grupelor. Înfruntările serii implică echipele din Anglia. Tottenham primește vizita lui Inter, în timp ce Liverpool joacă la Paris, contra lui PSG.

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins acum câteva luni un plan al preşedintelui SUA, Donald Trump, privind un acord comercial bilateral, afirmă Owen Paterson, un fost membru al Guvernului de la Londra.

E din nou răscoală în localitatea Rusănești, Olt, după ce oamenii au blocat accesul veterinarilor în comună. Citește mai

RCS-RDS DIGI va difuza de aceste Sărbători de iarnă, prin postul său de filme "Film Now", primele două filme din seria "Singur acasă". Citește mai

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, Federica Mogherini, a declarat miercuri în urma unei întâlniri cu ministrul de Externe iranian Javad Zarif că Uniunea

Preşedintele rus Vladimir Putin va discuta împreună cu Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman despre moartea opozantului Jamal Khashoggi în cursul întâlnirii lor de la sfârşitul

Sunt cozi pe kilometri intregi pe DN 5 București-Giurgiu, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse. Traficul s-a aglomerat dupa ce circulatia autovehiculelor cu masa de peste 12 tone a fost restrictionata timp de patru ore.

Un bărbat din Australia vroia să cumpere o maşină. Cum nu avea mulţi bani, a "vânat" chilipirurile. A aflat din presă de o licitaţie a poliţiei, care scotea la vânzare maşini confiscate de la

Svein Ludvigsen, un fost ministru norvegian, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi abuzat sexual trei azilanţi, conform autorităţilor, scrie The

Suprasolicitarea, stilul de viaţă din ce în ce mai haotic pot duce la epuizare fizică şi psihică. Omul modern are tendinţa să meargă încet şi sigur către aşa numitul

Actorul danez Claes Bang (The Girl in the Spider's Web, The Affair, Borgen) va interpreta rolul lui Dracula în mini-seria creată de Steven Moffat și Mark Gatiss și inspirată de romanul clasic al lui Bram

Florinel Coman a avut un derapaj în timpul partidei dintre Poli Iași și FCSB, scor 1-2 (detalii AICI). Vârful lui Dică l-a înjurat pe Lucian Filip, dar antrenorul vicecampioanei afirmă că lucrurile nu au scăpat nicio clipă de sub

AS Monaco a pierdut în deplasarea de la Madrid, contra lui Atletico, scor 0-2. Thierry Henry a utilizat nu mai puțin de 5 fotbaliști sub 18 ani. În afara lor au mai fost încă 4 sub 22 de ani. Henry a preluat Monaco într-o

Cosmin Contra a numit adversarele pe care le-ar dori în grupa României din preliminariile pentru Campionatul European de fotbal din 2020. Tragerea la sorți a preliminariilor CE 2020 are loc duminică și poate fi urmărită liveTEXT

Costel Pantilimon, portarul echipei naționale, a avut o seară fierbinte în liga secundă engleză, acolo unde apără poarta lui Nottingham Forest: a încasat cinci goluri, dintre care trei goluri în prima repriză a meciului cu Aston

Simona Halep a ajuns greu astăzi la Călărași, cu o oră întârziere față de programul anunțat, date fiind condițiile dificile de trafic cauzate de viscolul de afară, dar a meritat efortul. Citește mai

Starul francez de cinema Gérard Depardieu a fost audiat marţi de poliţie într-o anchetă în care este vizat pentru viol şi agresiuni sexuale, a informat miercuri o sursă a poliţiei citată de AFP. Citește mai

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara începând de miercuri seara, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) în special în nordul, nord-estul şi centrul ţării. Citește mai

Austria ar putea condiționa, începând cu 1 aprilie 2019, ajutoarele sociale acordate imigranților în funcție de gradul de cunoaștere a limbii germane. Citește mai