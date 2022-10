Câţi bani face Carmen Brumă ca antrenor personal? Cu cât vinde un abonament soţia lui Mircea Badea 28.10.2022

28.10.2022 Câţi bani face Carmen Brumă ca antrenor personal? Cu cât vinde un abonament soţia lui Mircea Badea Carmen Brumă (45 de ani) s-a confruntat cu probleme serioase de greutate, în adolescență, și a recurs la o mulțime de metode nesănătoase pentru a slăbi. După ce a câștigat lupta cu kilogramele în plus, […] The post Câţi bani face



Câţi bani face Carmen Brumă ca antrenor personal? Cu cât vinde un abonament soţia lui Mircea Badea

Carmen Brumă (45 de ani) s-a confruntat cu probleme serioase de greutate, în adolescență, și a recurs la o mulțime de metode nesănătoase pentru a slăbi. După ce a câștigat lupta cu kilogramele în plus, […] The post Câţi bani face Carmen Brumă ca antrenor personal? Cu cât vinde un abonament soţia lui Mircea Badea appeared first on Cancan.

Câţi bani face Carmen Brumă ca antrenor personal? Cu cât vinde un abonament soţia lui Mircea Badea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamo - FCU Craiova, scor 0-0, n-a avut goluri, însă a avut două momente controversate. În minutul 40 al meciului din „Ștefan cel Mare”, Sekou Sidibe (20 de ani), extrema oltenilor, putea vedea al doilea galben. Mai întâi, belgianul lui

Senzuala Alessia Macari și fotbalistul Oliver Kragl, fost la Foggia, Benevento sau Ascoli, așteaptă un copil. Alessia Macari e născută în Irlanda, la Dublin, dar a crescut la Casalvieri, în provincia italiană Frosinone. Cunoscut personaj de

Veste bună! Producătorii de vaccinuri spun că deja lucrează la un ser anti-COVID eficient împotriva noii tulpinii Omicron, dar îl pregătesc mai întâi pentru testare. Producătorii Pfizer şi BioNTech spun că se așteaptă ”să poată

Amanta lui Laurențiu Reghecampf are un trecut foarte

Când sunt alese corect, indiferent de sezon, păturile şi pledurile pot fi eye-catchers în orice

Oficialii Universității Craiova sună mobilizarea înaintea derby-ului cu FCSB și îi cheamă pe fani la meci, chiar dacă aceștia vor putea fi prezenți pe stadion o singură repriză. CS Universitatea Craiova - FCSB se joacă astăzi, de la ora

Peste 1.000 de medici şi cercetători de top din 16 ţări participă astăzi la cea de-a 17-a ediţie a Congresului Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) care are loc la

Jess Wright a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil. Totodată, vedeta i-a anunţat pe fanii săi şi când îşi va cunoaşte bebeluşul. Vestea fericită vine la șase săptămâni după ce starul s-a căsătorit […] The post Jess

Laurențiu Reghecampf e departe de titlu și departe de performanțele antrenorului din perioada 2012-2014. Concordia Chiajna, echipa lui Reghe din returul campionatului 2011/12, e peste Universitatea Craiova de azi! Universitatea Craiova a suferit

Cel puțin 13 persoane au fost confirmate cu noua tulpină africană în Olanda. Este vorba despre pasageri care s-au întors cu un avion din Africa de sud. Noua variantă, denumită Omicron, are simptome neobişnuite. Acestea se manifestă mai ales la

Încrederea cetăţenilor în actualul şef al statului, Maia Sandu, dar şi în fostul preşedinte al ţării, Igor Dodon, scade semnificativ în sondaje, iar a liderului Partidului „ŞOR”, Ilan Şor – creşte. Asta arată datele sondajului

Medicul Octavian Jurma consideră că tulpina Omicron va ajunge în România, cu siguranță, în luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor. „Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a

Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni pot lua decizii importante privind viața de cuplu. Ultima zi din lună se încheie

Moştenitorii lui Aldo Gucci, care a fost preşedintele casei de modă din 1953 până în 1986, au emis un comunicat în care spun că sunt „descumpăniţi” legat de ce susţin ei că este o portretizare eronată a lor în filmul „House of

Sferturile de finală ale Cupei României ediția 2021-2022 încep azi de la 20:30, cu meciul Chindia Târgoviște - Sepsi Sf. Gheorghe. Toate partidele acestei faze sunt live pe GSP.ro și televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.

Altă bornă negativă, greu de închipuit, pentru Dinamo: roș-albii se numără printre echipele din Europa care n-au câștigat vreun punct în meciurile jucate în deplasare în acest sezon! Dinamo e de ani buni o formație submediocră, un

Premierul Nicolae Ciucă a declarat marți, 30 noiembrie, că a avut discuţii cu ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila la finalul săptămânii trecute şi împreună au agreat variante prin care certificatul verde la locul de muncă să fie

Meteorologii au emis marți o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic în zona de litoral a județului Constanța. Alte zone din țară sunt sub avertizare Cod galben. Potrivit ANM, Codul portocaliu vizează

O familie cu nouă copii din Alba Iulia are un acoperiş deasupra capului graţie unui fost revoluţionar care a organizat o campanie publică prin care a reuşit să adune bani pentru cumpărarea, repararea şi mobilarea unei noi

Procurorul general al New York-ului a făcut publice documente care arată faptul că jurnalistul și-a folosit sursele și contactele pentru a-l ajuta pe fratele său, fostul guvernator al New York-ului, în procesul în care este acuzat de agresiune