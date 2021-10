Câţi bani câştigă statul dacă investeşte în educaţie: fiecare leu investit într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii 13.10.2021

13.10.2021 Câţi bani câştigă statul dacă investeşte în educaţie: fiecare leu investit într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii Fiecare leu pe care statul român îl investeşte într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii, arată studiul „Costul educaţiei: investiţie, randament, impact“, realizat de



Câţi bani câştigă statul dacă investeşte în educaţie: fiecare leu investit într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii

Fiecare leu pe care statul român îl investeşte într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii, arată studiul „Costul educaţiei: investiţie, randament, impact“, realizat de Deloitte România la comanda Fundaţiei World Vision România.

Câţi bani câştigă statul dacă investeşte în educaţie: fiecare leu investit într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Municipalitatea menţionează că anul acesta, din cauza pandemiei, nu vor fi organizate iarmaroace, însă, tradiţional, în centrul capitalei va fi amenajat Pomul de Crăciun. La sărbătorile din acest an, Pomul de Crăciun cel mai probabil va fi

Lucas Hradecky (30 de ani) este autorul unui autogol incredibil consemnat astăzi, în meciul Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen (scor final 1-2) din etapa #8 a Bundesligii. Bayer Leverkusen a plecat cu toate cele 3 puncte de la Bielefeld, însă a

O adolescentă din Kentucky, SUA, în vârstă de 15 ani, născută cu sindrom Down, a fost diagnosticată cu leucemie în iulie 2019, iar după câteva săptămâni a intrat în remisie, notează CNN. „În a 30-a zi a unui plan de tratament de doi

Marcel Ciolacu acuză Guvernul PNL că a scăpat pandemia de sub control, iar sistemul medical este adus în pragulul colapsului de către Iohannis şi Orban. #10.000 de morți din cauza infectării, acesta este

9 dimineața, dimineață de toamnă în București. Mă duc pe jos până la o clinică privată să îmi fac testul, aflasem că interacționasem cu un pozitiv cu câteva zile înainte și m-am gândit că deși […] The post Cum am primit

Grupul austriac Uniqa, care deţine pe plan local o divizie de asigurări generale (Uniqa Asigurări) şi una de asigurări de viaţă (Uniqa Asigurări de Viaţă) a încheiat primele nouă luni din 2020 cu prime brute subscrise situate la nivelul de

Cântăreţul Andrei Ştefănescu (trupa Alb Negru) a dezvăluit că el şi soţia lui, Antonia Ştefănescu, au divorţat pe cale amiabilă, după şapte ani de

Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Colaborarea dintre Epic și Marvel a adus foarte multe personaje în cel mai jucat Battle Royale din lume. De la Deadpool la Captain America și până la Thanos, mai mulți eroi sau dușmanii acestora au figurat sub o formă sau alta în Fortnite.

Poliţiştii olteni caută un tânăr de 34 de ani, din municipiul Slatina, care a plecat luni de acasă la bancă, pentru efectuarea unei operațiuni bancare, şi până în momentul de față nu s-a mai întors. […] The post L-ai văzut? Familia

O tânără mamă de 32 de ani a vorbit despre cum a devenit antrenor sexual după ce şi-a pierdut slujba din cauza

Cererea mai mare pentru construcţii din 2020, în ciuda pandemiei, a dus la majorarea costurilor, explică repre­zentanţii Cordia România, companie parte a grupului ungar Futureal care dezvoltă în prezent proiectul Parcului20 din zona Expoziţiei

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a dispus aplicarea, pe o perioadă de 14 zile, a măsurilor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

Expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a vorbit în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, despre cum poate fi trecută bariera reticenței oamenilor în fața vaccinării anti-COVID, la

Viteza de creştere a creditării pri­vate s-a menţinut modestă, în contextul crizei coronavirusului (COVID-19), în octombrie creditul privat total pentru populaţie şi companii înregistrând un avans de 0,6% faţă de septembrie 2020 şi de 4,1%

In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza

Slujba ţinută de IPS Teodosie la lăcaşul de cult din cartierul Tomis Plus le-a adus enoriaşilor amenzi în valoare totală de 4.500 de

Legenda fotbalului mondial, Diego Maradona, a murit la vârsta de 60 de ani. Argentinianul avea mai multe probleme de sănătate și fusese operat de curând pe creier. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din […] The post A murit

Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc miercuri în județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc