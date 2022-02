Cătălin Zmărăndescu şi Natalia Duminică, idilă la Survivor România? CRBL i-a dat de gol, după ce l-au exilat. Cum i-a prins 23.02.2022

23.02.2022 Cătălin Zmărăndescu şi Natalia Duminică, idilă la Survivor România? CRBL i-a dat de gol, după ce l-au exilat. Cum i-a prins Survivor România are mii de fani, aceștia urmărind cu sufletul la gură emisiunile difuzate de Pro TV. Cu fiecare concurent eliminat, cu fiecare regulă nouă impusă, tensiunile ating cote maxime, se spun cuvinte dure, se […] The post Cătălin



Cătălin Zmărăndescu şi Natalia Duminică, idilă la Survivor România? CRBL i-a dat de gol, după ce l-au exilat. Cum i-a prins

Survivor România are mii de fani, aceștia urmărind cu sufletul la gură emisiunile difuzate de Pro TV. Cu fiecare concurent eliminat, cu fiecare regulă nouă impusă, tensiunile ating cote maxime, se spun cuvinte dure, se […] The post Cătălin Zmărăndescu şi Natalia Duminică, idilă la Survivor România? CRBL i-a dat de gol, după ce l-au exilat. Cum i-a prins appeared first on Cancan.

Cătălin Zmărăndescu şi Natalia Duminică, idilă la Survivor România? CRBL i-a dat de gol, după ce l-au exilat. Cum i-a prins

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Nora Al-Matrooshi face istorie în Emiratele Arabe Unite. Este prima femeie astronaut din ţară. Ea şi Mohammed Al-Mulla au fost selectaţi din peste 4.000 de candidaţi. Alături de Mohammed Al-Mulla (32 de

Elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a au reînceput luni cursurile online ale semestrului al doilea. Pentru clasele terminale, structura anului școlar nu a suferit modificări. De precizat că vacanțele au rămas […] The post Elevii

„Dezbaterea Zilei" pune sub lupă duelul care se va da în play-off pentru câștigarea campionatului în România. Întrebarea zilei este: „Cine este favorită la câștigarea campionatului în Liga 1? FCSB, CFR Cluj sau Craiova” Ce reprezintă

Răzvan Lucescu (52 de ani), liber de contract din februarie, și-ar pregăti revenirea în antrenorat. Nu în Arabia Saudită, așa cum s-a speculat, ci în Emiratele Arabe Unite. Fostul selecționer al primei reprezentative ar fi în mijlocul

Te-ai gândit că poate noua ta locuinţă nu e branşată la utilităţi, iar tu nu ţi-ai dat seama pentru că nu ai citit atent contractul? Da, acest lucru se mai întâmplă. Şi te poate costa mii de euro. Sau ţii cont de anumite reguli financiare

Indicii BET şi BET-TR au urcat, în primele 3 luni ale acestui an, cu peste 14%, de la începutul anului. În ultimele 12 luni creşterile au fost de 46,7% pentru BET şi de 54,4% pentru BET-TR,

Cheltuielile persistent ridicate legate de transportul maritim înregistrate de companii sunt incluse în contracte pentru următoarele 12 luni, obligându-le pe acestea să transfere costurile suplimentare către consumatori, relatează

Autorităţile egiptene au declarat că nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocată în Canalul Suez timp de o săptămână, decât în condiţiile în care proprietarii navei vor plăti

Cele mai performante 10 fonduri deschise locale de acţiuni, cu o cotă de piaţă cumulată de 3,12%, au livrat investitorilor din februarie 2020 până în februarie 2021, perioadă care a surprins şi debutul pan­demiei de COVID-19, randamente

FCSB și Sepsi au remizat 1-1 în etapa cu numărul 30, ultima din sezonul regulat din Liga

Arestarea unui individ care a abuzat şi şantajat trei minore din Buzău readuce în actualitate un caz cutremurător de viol, încheiat cu sinuciderea victimei. Suspectul este Costel Ghiţă, un bărbat care a ispăşit 11 ani de închisoare pentru un

Bancul zilei de astăzi are ca subiect, încă o dată, amorul. O discuție online între un el și o ea ia o întorsătură cât se poate de neașteptată. Mai în glumă, mai în serios, bancul […] The post Bancul zilei | Ea către el: Sunt

Cântăreţul Victor Socaciu se află în stare gravă la spital după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, la scurt timp după ce a participat la un festival organizat chiar de către

Criza componentelor, care a lovit din plin industria auto şi care a dus la închideri tem­po­rare de fabrici peste tot în lume, inclusiv în România, se extinde şi în pro­ducţia de electrocasnice, ele­c­tronice sau biciclete. Această

Lemet, unul dintre cei mai mari producători de mobilă de pe plan local, vrea să extindă în 2021 reţeaua Lems cu trei sau patru magazine noi, care ar urma să fie operate în sistem de

Toni Petrea, antrenorul de la FCSB, nu se va putea baza pe Andrei Miron (26 de ani) și Darius Olaru (23) în prima parte a play-off-ului. Cei doi piloni de bază ai liderului Ligii 1 s-au rupt chiar în ultima etapă din sezonul regulat, la Sf.

Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane să rămână în Afganistan dincolo de data de 1 mai prevăzută într-un acord cu talibanii, a anunţat marţi un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP şi DPA, potrivit

Rafturile sunt un mod convenabil de a aranja spațiul. Zonarea este deosebit de importantă pentru zonele mici ale spațiilor. Dar această tehnică nu este doar foarte practică, deoarece tipurile de

Un nou incident armat a avut loc, marţi, la Paris, fiind rănite prin împuşcare două persoane, o fată în vârstă de zece ani şi tatăl acesteia, anunţă autorităţile franceze, conform publicaţiilor Le Figaro

Mădălina Balaiban, directorul general al agenţiei de turism Hello Holidays, parte din grupul Hello Brands, spune că cererea pentru vacanţele în Egipt a crescut considerabil, dar odată ce lucrurile vor permite, românii vor începe să