Cătălin Mahu, La Mama: Joaca deschide-te - închide-te nu face bine nimănui. Restaurantele nu sunt nici pe departe răul principal 06.10.2020

06.10.2020 Cătălin Mahu, La Mama: Joaca deschide-te - închide-te nu face bine nimănui. Restaurantele nu sunt nici pe departe răul principal Antreprenorul Cătălin Mahu, fondatorul lanţului de restaurante La Mama, spune că o nouă închidere a restaurantelor va afecta şi mai tare această industrie care a fost printre cele mai lovite de pandemia de Covid-19. Afirmaţiile vin în contextul



Cătălin Mahu, La Mama: Joaca deschide-te - închide-te nu face bine nimănui. Restaurantele nu sunt nici pe departe răul principal

Antreprenorul Cătălin Mahu, fondatorul lanţului de restaurante La Mama, spune că o nouă închidere a restaurantelor va afecta şi mai tare această industrie care a fost printre cele mai lovite de pandemia de Covid-19. Afirmaţiile vin în contextul în care se discută închiderea localurilor din Capitală.

Cătălin Mahu, La Mama: Joaca deschide-te - închide-te nu face bine nimănui. Restaurantele nu sunt nici pe departe răul principal

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa a crescut constant, an de an, din momentul în care am început noi să o studiem, din 2014, de la 1,6 mld.euro (2015-2 mld euro, 2016-2,5 mld.euro, 2017 -3 mld.euro) la 3,3 mld.euro în 2018 şi 3,6 mld.euro în 2019, a declarat Paul Voicu,

Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) a declarat că nu a participat la nunta lui Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) dintr-un motiv simplu: nu a fost invitat. „Nu am fost invitat la nuntă. Ne înțelegem foarte bine, dar la astfel de evenimente vrei să fii

Iniţiativa legislativă a senatoarei USR Florina Presadă, care vizează incriminarea pornografiei din răzbunare (revenge porn) a fost adoptată, luni, cu unanimitate de plenul Senatului. Legea va merge la Camera Deputaţilor, care este forul

Comisia Europeană a aprobat finanţare UE de 130 milioane de euro pentru extinderea unui terminal de GNL din nord-vestul Poloniei, atrăgându-şi furia activiştilor ecologişti care continuă să se opună susţinerii de către UE a proiectelor din

Aproape 4,6 milioane de nemţi ar fi vrut să aibă mai mult de muncă anul trecut, sugerează noi date

Cea mai mare companie antreprenorială româ­nească din judeţul Cluj a fost anul trecut Punctual Comimpex, distribuitor de bunuri de larg consum controlat de Vasile Mureşan, arată o analiză a ZF realizată cu ajutorul Confidas, plat­formă de

Poli Iași - FC Botoșani 0-3 a fost ultimul meci al turului sezonului 2019-2020. După 13 etape, CFR Cluj este lider, urmată de Viitorul și CS Universitatea Craiova, cele trei fiind pricipalele candidate la titlul de campioană. GSP.Ro îți

Un şofer în vârstă de 54 de ani din municipiul Giurgiu a decedat marţi pe DN 41, în comuna Greaca, după ce ar fi adormit la volan, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu

Federaţia Română de Tenis a anunţat tocmai a anunţat, marţi, locul de desfăşurare a întâlnirii de Fed Cup, în care România va înfrunta

SIF Oltenia avea o participaţie de 1,1% din capitalul social al celui mai mare distribuitor de energie electrică din România pe care a vândut-o în

Miercuri dimineaţă, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a fost solicitată să intervină pentru asanarea unui element de muniţie rămas neexplodat din timpul conflictelor armate,

Horoscop Berbec. Eşti împins de la spate de nişte termene limită care te irită la culme, dar în loc să stai şi să comentezi graba cu care trebuie să te mişti, mai bine ai profita de fiecare clipă pentru a

Compania de origine americană Harman, specializată în pro­ducţia de sisteme audio, care a devenit în 2017 parte a gi­gan­tului sud-coreean Samsung, liderul pieţei globale de smartphone-uri, a recrutat în 2018 la centrul de

CFR, FCSB și CS U Craiova au plecat în campionat cu statutul de mari favorite la titlu. În această ordine. Dacă în clasament, la jumătatea sezonului regulat, constelația s-a schimbat, în ceea ce privește forța ofensivă a fiecăreia, cea care

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

Compania de stat Radiocom, platforma de recrutare BestJobs şi distribuitorul de telefoane mobile Gersim Impex se numără printre companiile care au înregistrat în 2018 unele dintre cele mai mari scăderi ale profitului net, conform datelor raportate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată un număr de 517.928 fermieri, cu o sumă totală în valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent, potrivit unui comunicat remis agenţiei

Producătorul de pavele şi borduri Elis Pavaje din judeţul Alba, controlat de familia Goţa, a înre­gis­trat creşteri la toate categoriile de produse de la începutul anului 2019 până acum, însă antreprenorii care deţin businessul sunt

Trei tineri din municipiul Călăraşi au fost depistaţi de jandarmii călărăşeni având asupra lor mai multe pacheţele confecţionate din hârtie cu un conţinut de fragmente vegetale uscate, susceptibile a avea efect

Marinova este una dintre cele mai sexy prezențe de pe Instagram. Frumosul model adoră să se fotografieze provocator și încinge imaginația fanilor, care îi dau mii de like-uri la fiecare postare. Unul dintre fanii superbei brunete este Costi