Cătălin Mahu, La Mama: Am închis restaurantele de pe litoral pentru că nu am găsit personal cu care să operăm 26.07.2018

♦ Lanţul de restaurante La Mama, unul dintre cele mai vechi şi cunoscute businessuri din domeniu, a obţinut anul trecut afaceri de 17,1 mil. lei, cu circa 12% mai mici ca în 2016 şi cu aproape o treime sub nivelul din 2015, cel mai bun an din ultima perioadă ♦ Declinul vine pe fondul închiderii restaurantelor de pe litoral anul trecut şi a altor două în 2016.

