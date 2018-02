Cătălin Buliga, Vodafone: Investim o sumă mai mare în reţea şi în IT, peste 100 mil. euro 26.02.2018

26.02.2018 Cătălin Buliga, Vodafone: Investim o sumă mai mare în reţea şi în IT, peste 100 mil. euro Vodafone, al doilea jucător de pe piaţa locală de telefonie mobilă şi una dintre cele mai mari companii locale, are în acest an un buget de investiţii în reţea şi în IT de peste 100 mil. euro, mai mare decât cel din anul precedent, care va fi



Cătălin Buliga, Vodafone: Investim o sumă mai mare în reţea şi în IT, peste 100 mil. euro

Vodafone, al doilea jucător de pe piaţa locală de telefonie mobilă şi una dintre cele mai mari companii locale, are în acest an un buget de investiţii în reţea şi în IT de peste 100 mil. euro, mai mare decât cel din anul precedent, care va fi direcţionat către extinderea şi îmbunătăţirea reţelelor fixe şi mobile dar şi către o expansiune puternică a departamentului de IT, care să permită operatorului să acce­le­reze digitalizarea şi livrarea de soluţii per­so­nalizate către clienţi.

Cătălin Buliga, Vodafone: Investim o sumă mai mare în reţea şi în IT, peste 100 mil. euro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a lăsat pentru câteva ore automobilul de serviciu al Guvernului şi a plecat cu trenul la Ungheni, pentru a discuta cu pasagerii despre problemele cu care se

Adrian Tănase, noul director general al Bursei de Valori Bucureşti, spune că printre obiectivele mandatului său pe următorii patru ani se numără refacerea pieţei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“

Entuziasmul de pe piaţa petrolieră atinge cote record, scrie Bloomberg. Fondurile de hedging au raportat pariuri record pe continuarea creşterii preţurilor petrolului, în paralel cu o creştere a preţurilor motorinei şi

Printre sutele de clădiri de patrimoniu încă rămase până astăzi în picioare în judeţul Olt, la Grojdibodu rezistă un conac ridicat de una dintre personalităţile importante ale

Chifteluţele sunt gătite frecvent în bucatăria românească, dar preparatul poate suferi mici modificări faţă de ce se pregăteşte în mod normal, tarhonul aducând un plus de gust şi aromă

Infecţiile cutanate, fie microbiene, virale sau micotice, reprezintă unele dintre cele mai frecvente afecţiuni dermatologice ale copiilor. Virusul HPV nu îi ocoleşte nici pe copii, putând determina apariţia verucilor şi a

UE şi-a definitivat luni poziţia în vederea negocierii fazei de tranziţie post-Brexit cerute de Regatul Unit, în cursul căreia vrea ca Londra să continue să participe la bugetul european dar renunţând la orice putere de decizie în Uniunea

Adjunctul directorului FBI Andrew McCabe, criticat de preşedintele Donald Trump, a demisionat cu câteva săptămâni înainte de data la care urma să se retragă din funcţie, dezvăluie luni seara NBC News, citând surse la curent cu dosarul, scrie

Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, când o eclipsă lunară totală va coincide cu Luna "albastră". În acea noapte, satelitul natural al Pământului se va afla

Prevăzută pentru luna martie, scumpirea alimentelor de bază şi-a făcut loc încă de acum pe rafturi. Untul şi ouăle au cele mai semnificative creşteri, cu aproximativ doi, respectiv un leu şi

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie continuă marţi audierile de martori în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, este judecat pentru

Alături de isprava teribilă a Simonei Halep de a cuceri un fel de Everest, metaforă potrivită pentru dificultatea ajungerii pe culmea tenisului, sport al ambiţiilor, sumelor uriaşe, prestigiului, reclamei pentru

Unul din punctele importante aflate pe agenda de lucru a Guvernului se referă la capitalizarea Poştei Române. Potrivit fostului ministru al Comunicaţiilor, Lucian Şova, în şedinţa de mâine urmează să fie reglementat modul de capitalizare a

Marian Şerban, comisar-şef la Penitenciarul Craiova, a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare pentru trei infracţiuni de trafic de influenţă şi una de înşelăciune. Bărbatul este acuzat că a primit bani pentru a aranja trei

Poliţiştii Gărzii de Coastă - Serviciul Combaterea Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere au depistat la finalul săptămânii trecute trei persoane care transportau 10.000 pachete de ţigări de contrabandă şi diverse

Partidul Acţiune şi Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Socialiştilor declară că după alegerile parlamentare nu vor face coaliţie cu Partidul Democrat pentru a crea o majoritate parlamentară. Declaraţiile au fost

Mai multe judeţe se află, marţi dimineaţă, sub Cod galben de ceaţă şi vânt puternic, informează Administraţia Naţională de Meteorologie

Patru bărbaţi şi două femei au fost reţinuţi de către procurorii şi poliţiştii din Chişinău pentru comiterea traficului de fiinţe umane şi traficului de copii, în scop de exploatare sexuală contra

Deputata PNL Adriana Săftoiu este audiată ca martor într-un dosar la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi

După succesul de la Bucureşti din noiembrie 2016, Mariza promite publicului român un show înflăcărat de aproximativ o oră şi jumătate, păstrând aceeaşi comunicare directă cu