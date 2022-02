Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său? Suma ireală pe care o plăteşte într-un singur an 24.02.2022

24.02.2022 Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său? Suma ireală pe care o plăteşte într-un singur an Laurențiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se concentreze pe viitor. Cunoscutul antrenor a fost prezent la podcastul lui Cătălin Măruţă acolo unde, pe lângă multe subiecte dezbătute a vorbit şi […] The post



Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său? Suma ireală pe care o plăteşte într-un singur an

Laurențiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se concentreze pe viitor. Cunoscutul antrenor a fost prezent la podcastul lui Cătălin Măruţă acolo unde, pe lângă multe subiecte dezbătute a vorbit şi […] The post Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său? Suma ireală pe care o plăteşte într-un singur an appeared first on Cancan.

Cât îl costă pe Laurenţiu Reghecampf şcoala fiului său? Suma ireală pe care o plăteşte într-un singur an

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Medicii au efectuat manevre de resuscitare, dar nu au reuşit să o readucă la viaţă pe femeia în vârstă de 32 de ani, din judeţul

Autorităţile egiptene au declarat că nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocată în Canalul Suez timp de o săptămână, decât în condiţiile în care proprietarii navei vor plăti

La spitalul din Caracal, fondurile de risc COVID – acordate personalului medical implicat în tratarea pacienților diagnosticați cu noul coronavirus – au devenit obiect de jonglerii financiare. Plata doar pe

Toni Petrea, antrenorul de la FCSB, nu se va putea baza pe Andrei Miron (26 de ani) și Darius Olaru (23) în prima parte a play-off-ului. Cei doi piloni de bază ai liderului Ligii 1 s-au rupt chiar în ultima etapă din sezonul regulat, la Sf.

Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane să rămână în Afganistan dincolo de data de 1 mai prevăzută într-un acord cu talibanii, a anunţat marţi un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP şi DPA, potrivit

Cele mai multe decese înregistrate în februarie 2021 au avut drept cauză boli ale aparatului circulator şi respirator, pe locul trei fiind tumorile, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică, dat astăzi

Un nou incident armat a avut loc, marţi, la Paris, fiind rănite prin împuşcare două persoane, o fată în vârstă de zece ani şi tatăl acesteia, anunţă autorităţile franceze, conform publicaţiilor Le Figaro

Dusan Uhrin jr. e noul antrenor al lui Dinamo! Tehnicianul de 53 de ani îl va înlocui pe Gigi Mulțescu, care a demisionat după înfrângerea cu Astra, scor 0-1, în prima semifinală a Cupei României, manșa tur. Dusan Uhrin e noul antrenor

Fostul secretar al apărării american Mark Esper este de părere că Statele Unite ar trebui să desfăşoare mai multe trupe în zona Mării Negre, pentru a descuraja potenţiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionării relaţiilor dintre

Real Madrid merge pe „Anfield” cu un avantaj de două goluri în fața celor de la Liverpool, după victoria din tur, scor 3-1, înregistrată pe micuțul stadion „Alfredo Di Stefano”. Cronica meciului tur, Real Madrid - Liverpool 3-1Echipa care

Tehnicianul lui Atalanta, Gian Piero Gasperini (63 de ani), a insultat un inspector antidoping la controlul în afara competiției făcut la antrenamentul de pe 7 februarie, în baza de pregătire de la Zingonia, întrerupând chiar testarea lui Robin

Membrii comunităţii musulmane din România celebrează marți, 13 aprilie 2021, începutul Lunii Sfinte

Cele 20 de centre mobile de vaccinare anti-COVID vor fi coordonate de Direcţia medicală a ministerului şi vor acţiona, în sprijinul autorităţilor locale, în localităţi izolate sau greu accesibile, care urmează a fi stabilite de Centrul

Victor Becali a încercat să-l apere pe Florinel Coman (23 de ani) și a susținut că atacantul de la FCSB a suferit o accidentare din cauza unui antrenament de pe teren sintetic, efectuat la națională. Realitatea e că Rădoi nu a programat nicio

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan exclude categoric un guvern minoritar, dar și o eventuală alianță cu PSD. Premierul Cîțu a fost pus într-o situație complet anormală: „unii au uitat ce

Autorul golului decisiv, atât în tur, cât și la retur, Phil Foden l-a eliminat pe Erling Haaland, dar dă acum peste Kylian Mbappe. Francezul a scos-o pe Manchester City deja cu Monaco acum patru ani. Ce traseu în fazele eliminatorii are PSG în

În această seară, înncepând cu ora 19:00, s-a disputat partida CFR Cluj – FCSB, Supercupa României, ediția 2021. Desfășurarea partidei CFR Cluj – FCSB Scorul de 0-0 arătat de tabela de marcaj de pe “Ilie […] The post CFR ia un

Horoscopul zilei de 16 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu își fac planuri curajoase de viitor. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Reprezentantul României la OMS, deputatul PSD Alexandru Rafila, a afirmat, astăzi, că decizia lui Cîțu de a-l demite pe Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății "vine târziu", precizând că "ceea ce s-a întâmplat în ultimele

Vlad Voiculescu a făcut gafe în serie! De la preluarea mandatului, fostul ministru al Sănătății ”s-a remarcat” prin greșeli repetate, care au creat tensiuni în coaliția de Guvernare. Ultimele au fost făcute chiar ieri. Voiculescu l-a dublat