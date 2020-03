Cât cheltuieşte statul român pentru fiecare persoană aflată în carantină 18.03.2020

18.03.2020 Cât cheltuieşte statul român pentru fiecare persoană aflată în carantină Guvernul Orban, care se va reuni, miercuri, de la ora 17.00, în şedinţă, urmează să stabilească, prin hotărâre de Guvern, Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină, care vor fi plătite din bugetul Ministerului



Cât cheltuieşte statul român pentru fiecare persoană aflată în carantină

Guvernul Orban, care se va reuni, miercuri, de la ora 17.00, în şedinţă, urmează să stabilească, prin hotărâre de Guvern, Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină, care vor fi plătite din bugetul Ministerului Sănătăţii. Pentru a fi plătite aceste cheltuieli cu carantina, bugetul Ministerului Sănătăţii urmează să fie suplimentat cu 42 de milioane de […]

Cât cheltuieşte statul român pentru fiecare persoană aflată în carantină

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

CSU Craiova - CFR Cluj, ora 20:30. Dan Udrea (reporter GSP), Edi Apostol (reporter GSP) și Adrian Florea (șef departament fotbal GSP) comentează live derbyul etapei în play-off. Înainte de CFR CLUJ - CS U Craiova » La ce ne

Imaginea a fost surprinsă de telescopul Hubble al NASA în centrul galaxiei. Deși fotografia a fost făcută de agenția spațială în luna iunie a anului 1992, ea a reapărut acum pe un site-ul conspirației Disclose.tv,

Bătălia partidelor în mediul online continuă! PNL a cumpărat un domeniu care este la fel cu sloganul PSD de la europarlamentare și anume românia-merită-mai-mult.ro. Citește mai

Statuia „Împăratului Traian” este făcută dintr-un aliaj ieftin, cu toate că a fost comandată să fie executată din bronz. Descoperirea a creat un scandal uriaş la Primăria Capitalei, care prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului

Un grav accident de circulaţie a avut loc, duminică seară pe pe DN 79 la ieşirea din Chişineu Cris spre Arad. Şapte persoane au fost rănite iar două dintre ele au fost preluate de ambulanţe SAJ şi SMURD pentru a fi duse la

Liderul CFR Cluj a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu Universitatea Craiova, într-un meci în care a avut ocaziile importante de partea

Cea mai mare sală de spectacole din Hunedoara este închisă de patru ani, iar Castelul Corvinilor a rămas unul dintre puţinele locuri din municipiu destinat amatorilor de evenimente

Drobul este un preparat tradiţional la masa de Paşte din fiecare an. La bază, acesta se face din carne de miel, însă dacă nu consumaţi acest tip de carne, drobul poate fi făcut din măruntaie de

Un bărbat a fost arestat, duminică dimineață, după ce în timpul unui conflict izbucnit într-un club, a tras mai multe focuri de armă. Conflictul din clubul din Buzău a izbucnit duminică dimineață, în jurul orei 5:30, din cauza unor

Politicienii homofobi din Plovdiv, capitala europeană a culturii încearcă să oprească desfăşurarea unei expoziţii de fotografie numită „Balkan Pride”, având ca temă situaţia comunităţii LGBT din regiunea

Operatorul pieţei de capital din România estimează că veniturile vor urca cu 9%, în timp ce profitul net va avea un plus de 8%, în principal pe fondul unor venituri mai mari din

Dezvoltatorul imobiliar Gran Via, cu circa o mie de locuinţe finalizate în Bucureşti, a demarat lucrările la un nou proiect rezidenţial, de această dată în Constanţa, acesta fiind primul ansamblu din afara Capitalei al companiei cu acţionariat

Francezii fac afaceri anuale de peste 15 miliarde de euro în România, iar austriecii au venituri de 14 mld. euro, dar şi-au pierdut interesul şi nu mai aduc bani noi. Grecii au probleme acasă şi îşi retrag capitalurile din

Rezultate Loto 6 din 49. La extragerea loto de duminică 7 aprilie, au căzut numere aproape imposibil de ghicit la extragerea Loto 6/49: patru numere sunt mai mici de 8, iar următoarele 2 nu ies din prima jumătate a grupului de numere posibile.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele unui bărbat, din

Gheorghe Zamfir a împlinit 78 de ani. Genialul român care a schimbat standardele în muzică, ridicând bătrânul nai pe culmi de glorie nebănuite, a cântat în catedralele lumii şi muzică religioasă,

NumÂrul certificatelor medicale emise de către medici pentru incapacitate temporară de muncă s-a ridicat la 5,2 milioane de certificate în 2017, de două ori mai mult faţă de anul 2012, arată o analiză a ZF, pe baza datelor de la Casa

Senatorii dezbat, luni şi votează o nouă moţiune simplă la adresa ministrului Tudorel Toader. După ce, în martie, o moţiune cu acelaşi subiect a fost respinsă, în Camera Deputaţilor, Opoziţia a depus o nouă moţiune, de data aceasta la

In editia Ferma 2019 de pe 4 aprilie 2019, Ioana Filimon a intrat la duel cu Geanina Ilies. In timpul intrecerii, Miss Romania a fost palmuita de Catalin Morosanu. Nu cu rautate, ci cu intentii bune! Ioana Filimon a pierdut duelul cu Geanina Ilies, in

Simona Halep este o mare amatoare de maşini puternice, având în garajul ei câteva modele cu adevărat