Cât cheltuie românii pe un abonament la sală? Circa 85% plătesc 200 de lei sau mai puţin. Peste 8.000 de români cheltuie însă peste 500 de lei lunar 09.07.2020

09.07.2020 Cât cheltuie românii pe un abonament la sală? Circa 85% plătesc 200 de lei sau mai puţin. Peste 8.000 de români cheltuie însă peste 500 de lei lunar Peste 40% dintre români cheltuie între 100 şi 150 de lei (20-30 de euro) lunar pe un abonament la sală, arată o analiză a Daedalus Online şi A.T. Kearney, citată de jucătorii din



Cât cheltuie românii pe un abonament la sală? Circa 85% plătesc 200 de lei sau mai puţin. Peste 8.000 de români cheltuie însă peste 500 de lei lunar

Peste 40% dintre români cheltuie între 100 şi 150 de lei (20-30 de euro) lunar pe un abonament la sală, arată o analiză a Daedalus Online şi A.T. Kearney, citată de jucătorii din piaţă.

Cât cheltuie românii pe un abonament la sală? Circa 85% plătesc 200 de lei sau mai puţin. Peste 8.000 de români cheltuie însă peste 500 de lei lunar

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele principal BET înregistrează un plus de 18,5% de la începutul anului 2019, iar indicele BET-TR, care include şi dividendele plătite de companiile din prima ligă bursieră, are un plus de

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a exprimat intenția de a candida din partea PSD la alegerile prezidențiale și va fi măsurat în sondajele comandate de partid. Citește mai

Piața de cosmetice din România a înregistrat în ultimii cinci ani o creştere de 50%, ajungând anul trecut la peste 1,7 miliarde de euro în 2018. Tendinţa se va păstra şi în acest an, fiind de

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Botosani - Se publica notele de catre Ministerul Educatiei pentru elevii de clasele a 8-a care au dat examenul in acest an. Emotiile au atins cote maxime. Citește mai

Chindia Târgovişte a început cantonamentul de la Braşov pe parcursul căruia dâmboviţenii vor susţine două partide de verificare. Va fi, mai întâi, astăzi după amiază, la Ghimbav, de la ora 18:00, un test cu

Florin Pastramă este extenuat din cauza lui Brigitte. Fostul oncurent de la Fermă a mărturisit că soția lui vrea să facă amor cu el de trei ori pe zi. Luna viitoare, pe 7 iulie, proaspăta doamnă Pastramă se va căsători religios cu Florin și

Festivalul Les films de Cannes à Bucarest va organiza anul acesta o retrospectivă dedicată actorului Vlad Ivanov, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Actorul este născut pe 25 iunie

Cluburile de fotbal AC Milan şi Inter Milano au căzut de acord în privinţa demolării stadionului San Siro şi a construirii unei noi arene, a anunţat luni France Football. Cele două mari cluburi din Milano

Rezultate Evaluare Naţională 2019. Rezultatele la evaluarea naţională vor fi făcute publice marţi în centrele de examen şi în aceeaşi zi, până la ora 20.00, vor fi depuse contestaţiile,

Ion lliescu a ajuns, din nou, la spital în această dimineaţă. Fostul preşedinte al României a acuzat probleme la inimă şi a ajuns pe mâinile medicilor, potrivit Spynews. Citește mai

Meciul dintre Germania U21 și România U21 din semifinalele Campionatului European va fi arbitrat de israelianul Orel Grinfeld, 37 de ani. Asistenții acestuia vor fi Roy Hasan și Idan Yarkoni. România U21 va juca împotriva

Caz uluitor! A fost moartă timp de 27 de minute, dar apoi s-a trezit. Este incredibil ce a povestit femeia după experiența avută. Tina Hines, o femeie din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o experiență uluitoare. Ea a făcut infarct, a

Angela Nguyen, o americancă a cărei job este să livreze pizza la domiciliu, i-a salvat, practic, viaţa unui bătrân de 76 de ani, care trăia într-o rulotă. Galeria Foto Citește mai

Deschiderea unităţii din Bucureşti îi aşteaptă pe clienţi cu promoţii şi acţiuni speciale. În ziua inaugurării vor fi reduceri de peste 20% la articole nealimentare, dar şi la cele alimentare, precum mezeluri, lactate, dulciuri şi altele, a

Scriitorii Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse şi Lee Child, patru nume grele ale literaturii britanice, vor întreprinde în luna noiembrie un "Turneu al prieteniei" în Europa, pentru a face auzite vocile celor

Pasagerii trenurilor plecate, duminica, din Timisoara, cu directia Mangalia, si care au ajuns la destinatie abia in noaptea de luni spre marti nu vor fi despagubiti, a anuntat CFR. Citește mai

Angelina Jolie ar fi interesată de o relație cu celebrul actor american Keanu Reeves, unul dintre cei mai râvniți bărbați de la Hollywood. Vedeta americană Angelina Jolie ar fi pus ochii pe colegul ei de breaslă |keanu reeves, unul dintre

Pentru opt din zece francezi, un cuplu homosexual este capabil să-și îndeplinească rolul de părinți la fel ca un cuplu heterosexual. Aceasta este o imagine nouă care reiese din ultimul sondaj IFOP privind acceptarea homosexualității, făcut

Zeci de copii români sunt abandonați pe aeroporturile din Tokyo, Doha şi Milano. Părintii nu știu cum să îi aducă acasă, după ce le-au plătit tabere de mii de euro în străinătate, organizate de o

Horoscop 20 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 20 iunie 2019 - Berbec: Este o zi care aduce o accentuare a impulsurilor conflictuale pe care le-ai observat și zilele trecute. Nu va fi ușor, dar cea mai bună alegere