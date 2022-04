Cât câştigă IT-iştii, pe roluri: un administrator de baze de date primeşte 1.350 de euro net pe lună, iar un software architect are 3.350 de euro net pe lună. Salariile mediane ale angajaţilor din sectorul IT variază între 1.350 şi 3.350 de eu 04.04.2022

04.04.2022 Cât câştigă IT-iştii, pe roluri: un administrator de baze de date primeşte 1.350 de euro net pe lună, iar un software architect are 3.350 de euro net pe lună. Salariile mediane ale angajaţilor din sectorul IT variază între 1.350 şi 3.350 de eu Salariile mediane ale angajaţilor din sectorul IT variază între 1.350 şi 3.350 de euro net pe lună, iar nivelul salarial maxim poate depăşi pragul de 4.000 de euro net pe lună la nivel



Cât câştigă IT-iştii, pe roluri: un administrator de baze de date primeşte 1.350 de euro net pe lună, iar un software architect are 3.350 de euro net pe lună. Salariile mediane ale angajaţilor din sectorul IT variază între 1.350 şi 3.350 de eu

Salariile mediane ale angajaţilor din sectorul IT variază între 1.350 şi 3.350 de euro net pe lună, iar nivelul salarial maxim poate depăşi pragul de 4.000 de euro net pe lună la nivel naţional.

Cât câştigă IT-iştii, pe roluri: un administrator de baze de date primeşte 1.350 de euro net pe lună, iar un software architect are 3.350 de euro net pe lună. Salariile mediane ale angajaţilor din sectorul IT variază între 1.350 şi 3.350 de euro net pe lună, arată studiul salarial realizat de platforma Loginro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Gigi Becali vrea să aibă o echipă nouă în sezonul următor, cu care speră să câştige în sfârşit

FC U Craiova se întărește și la nivel administrativ pentru Liga 1. Marcel Pușcaș (60 de ani) a bătut palma cu Adrian Mititelu și s-a întors la nou-promovată, în funcția de director general. UPDATE ora 19:00 - Marcel Pușcaș, oficial la

Consultanții de mediu joacă un rol esențial în economia noastră modernă, protejând resursele naturale pentru generațiile viitoare. Cunoștințele și cercetările lor de specialitate pot ajuta companiile și factorii de decizie guvernamentali să

La un an de la fotografia cu Ludovic Orban și mai mulți miniștri care au sărbătorit ziua liderului PNL, în ciuda restricțiilor Covid care interziceau astfel de adunări, zeci de liberali s-au strâns din nou într-o sală a Parlamentului pentru

Fostul selecţioner a stat pe tuşă, după despărţirea de Al-Hilal Riad, în luna februarie. Vacanţa sa tocmai s-a încheiat însă, după cum a anunţat presa

Un test pentru COVID-19 bazat pe respiraţie care dă rezultatul într-un minut a fost aprobat de Singapore, o ţară care se confruntă cu val recent de noi infecţii cu

Locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului îşi doresc un trai mai bun, locuri de muncă şi oportunităţi economice, un mediu sănătos şi şansa de a avea un viitor acasă. Respectivul deziderat trebuie respectat având la bază reforme interne

Maria Andria traversează o perioadă foarte dificilă. Blonda lui Scărlătescu ascunde în spatele zâmbetului o mare dramă. Când credea că lucrurile încep să-și revină și viața ei capătă un sens, Maria Andria a primit o […] The post

Planable, un start-up cu birouri în Bucureşti şi în Chişinău (Republica Moldova), care a dezvoltat o soluţie de colaborare pentru echipele de social media, a numit-o pe Miruna Dragomir în funcţia de Chief Marketing Officer, după ce timp de trei

Cum se cheamă procedeul prin care niște oameni, să zicem Trică, Iosif sau Sorescu, primesc câte un șut în fund de la angajatori? Abundă gesturile de recunoștință în fotbalul românesc. Finalul de sezon a strâns mănunchi câteva inițiative

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a reacţionat după ce Arhiepiscopia Tomisului a organizat un eveniment prin care a ridicat problema reînfiinţării unei mitropolii la Tomis şi a precizat că posibilele reacţii „inadecvate pe

Start-up-urile de agritech au intrat puternic pe radarul investitorilor, numeroase tranzacţii de finanţare pentru acest tip de companii fiind semnate în ultimii ani în Europa, conform unui raport realizat de de Impact Hub Bucharest şi

Pregătirile pentru iarnă nu înseamnă doar izolarea caselor sau protejarea culturilor din grădină, ci și pregătirea lemnelor pentru foc, pe care le vei utiliza pentru încălzire. Dacă vrei să afli cum să treci mai ușor de iarnă, având

Valeriu Gheorghiţă, a anunțat marți că infecția COVID-19 va avea un caracter sezonier, la fel la infecţiile cauzate de alte coronavirusuri. Medicul militar a reamintit că pandemia nu s-a terminat și că, în perspectiva transformării în boală

România şi-ar putea reabilita infrastructura principală de irigaţii, întinsă pe 3 milioane de hectare, din bani publici, dacă nu reuşeşte să atragă cele 4 miliarde de euro propuse prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR),

Un elev din clasa a VI-a de la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ a fost agresat de alţi colegi. Cazul a fost semnalat pe reţelele de socializare de către mătuşa

Marketing-ul este un domeniu de activitate care în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult. Această dezvoltare se datorează faptului că este necesară încurajarea consumului, indiferent de tipul acestuia. Materialele printate joacă un rol foarte

Veniturile nete din dobânzi, cea mai importantă resursă de profit a băncilor, au fost în scă­dere în T1/2021 cu 2%, până la 3,86 mld. lei, în condiţiile în care creditarea s-a majorat cu un ritm mediu de 5,7%, conform datelor transmise de

Guvernul a aprobat joi, 27 mai, un nou ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova în vederea gestionării pandemiei de Covid-19. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, ajutorul umanitar constă în acordarea a 100.800 de

Un prieten m-a întrebat, zilele trecute, de ce inflaţia a luat-o iar razna. I-am amintit că principala cauză e de ordin global. Lumea toată, din America până în Japonia, este sub influenţa unui superciclu de creştere a preţurilor materiilor