Cât au mai crescut dobânzile la depozitele noi în lei şi la credite şi cât au scăzut marjele? Dobânda medie la depozitele noi ale populaţiei în lei a trecut în iulie de 5,5%, de la 4% în iunie, marcând maximul ultimului deceniu, dar inflaţia 07.09.2022

07.09.2022 Cât au mai crescut dobânzile la depozitele noi în lei şi la credite şi cât au scăzut marjele? Dobânda medie la depozitele noi ale populaţiei în lei a trecut în iulie de 5,5%, de la 4% în iunie, marcând maximul ultimului deceniu, dar inflaţia Dobânda medie la depozitele noi ale populaţiei în lei a depăşit în luna iulie 5,5%, ajun­gând la cel mai ridicat ni­vel din ultimul deceniu, în timp ce dobânda medie la creditele retail în lei a urcat spre 8,1%, maximul ultimilor trei



Cât au mai crescut dobânzile la depozitele noi în lei şi la credite şi cât au scăzut marjele? Dobânda medie la depozitele noi ale populaţiei în lei a trecut în iulie de 5,5%, de la 4% în iunie, marcând maximul ultimului deceniu, dar inflaţia

Dobânda medie la depozitele noi ale populaţiei în lei a depăşit în luna iulie 5,5%, ajun­gând la cel mai ridicat ni­vel din ultimul deceniu, în timp ce dobânda medie la creditele retail în lei a urcat spre 8,1%, maximul ultimilor trei ani.

Cât au mai crescut dobânzile la depozitele noi în lei şi la credite şi cât au scăzut marjele? Dobânda medie la depozitele noi ale populaţiei în lei a trecut în iulie de 5,5%, de la 4% în iunie, marcând maximul ultimului deceniu, dar inflaţia este 15%. La creditele retail noi dobânda medie este peste 8%. Marja de câştig a băncilor pe retail: 2,5 pp, minimul din 14 ani

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

International Alexander Holding este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața transportului rutier de mărfuri din România, incluzând 18 companii și având o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro. Fondat […] The post COMIC. Face

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

Alex Bodi a fost din nou arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de oamenii legii în urmă cu doar câteva momente, potrivit informațiilor exclusive […] The post Alex Bodi a fost din

Judecătorul i-a respins pentru a treia oară cererea Benjamin Mendy (27 de ani) de eliberare pe cauțiune. Fundașul stânga al lui Manchester City stă de șapte săptămâni în închisoare. Nici acum nu au convins judecătorul avocații lui Benjamin

Valul patru al pandemiei face ravagii în România, iar medicii au ajuns în situaţia de a alege pe cine să salveze mai întâi dintre pacienţii infectaţi. Într-o astfel de situaţie este şi o pensionară de 84 de ani. Nevaccinată anti-COVID-19,

Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat, luni seara, în Monitorul Oficial. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat,

Pe 10 septembrie 2021 austriecii de la Erste publicau pe bvbresearch.ro un raport de analiză pentru furnizorul de servicii medicale private MedLife (M) cu recomandarea de “cumpărare” şi un preţ ţintă pentru următoarele 12 luni de 19,9 lei pe

Constanţa intră începând din această seară de la ora 21:00 sub incidenţa unui cod portocaliu de ploi abundente care se va menţine până mâine la ora 10:00. Meteorologii constănţeni anunţă că în acest interval vor fi ploi abundente ce vor

O angajată a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc, diagnosticată cu COVID-19, a murit, informează conducerea

Proiectele imobiliare mixte au schimbat faţa marilor oraşe din România, venind cu conceptul ca la 5 sau cel mult 15 minute de mers pe jos de acasă oricine să găsească ce are nevoie, de la un magazin la o clădire de birouri, un restaurant sau o

Fiecare leu pe care statul român îl investeşte într-un ciclu complet de educaţie generează 8 lei sub formă de venit la buget din taxe, impozite şi contribuţii, arată studiul „Costul educaţiei: investiţie, randament, impact“, realizat de

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a deschis o amplă investigaţie referitoare la modul în care băncile de pe Wall Street urmăresc comunicaţiile digitale ale angajaţilor lor, au declarat trei persoane apropiate situaţiei,

In timp ce în lume continuă dezbaterea despre a treia de doză de vaccin de consolidare a imunităţii anti-COVID-19, responsabilii israelieni vorbesc despre un succes al campaniei de vaccinare cu această doză,

CSA Steaua bifează o premieră, are două echipe deja calificate în play-off-ul Ligii Elitelor de la U16 și U19, în primul an de la revenirea în aceste competiții. După ce în acest an a făcut cel mai mare salt în clasificarea FRF a

Selecționerul a prins momentul favorabil și se agață de termenele unui contract făcut prost, de parcă la FRF n-ar exista calendare în birouri. Așadar, batem Armenia și selecționerul ne transmite că el în noiembrie oricum pleacă, pentru că

Canapeaua extensibilă este unul dintre cele mai populare produse pe care le veți găsi pe piață dacă sunteți în căutarea unui mobilier multifuncțional care vă ajută să economisiți spațiu și vă va face viața mai ușoară. Dar înainte de

Alex Petre a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP

Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 58 de lei în luna august, față de iulie, până la valoarea de 3.487 lei, potrivit INS. Cele mai mari salarii medii au fost în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv

Mireşl Rădoi şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională a

Gigi Beacli, patronul FCSB-ului, a venit cu o nouă serie de declaraţii în ceea ce priveşte noile restricţii impuse de pandemia de