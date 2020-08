Cât ar putea dura efectele pandemiei de coronavirus! OMS avertizează 01.08.2020

Cât ar putea dura efectele pandemiei de coronavirus! OMS avertizează

OMS a explicat cât ar putea dura efectele pandemiei de coronavirus. Specialiștii avertizează asupra consecințelor la nivel mondial. Organizația Mondială a Sănătății estimează că nici apariția unui vaccin, oricât de rapidă ar fi, nu ne va scuti pe termen lung de efectele pandemiei. Umanitatea va fi afectată zeci de ani, iar oamenii vor trebui să

