Cât a slăbit, de fapt, Cătălin Zmărăndescu la Survivor? S-a întors în România numai piele şi os 24.03.2022

24.03.2022 Cât a slăbit, de fapt, Cătălin Zmărăndescu la Survivor? S-a întors în România numai piele şi os Cătălin Zmărăndescu a părăsit pe data de 22 martie competiția Survivor, șocând atât publicul, cât și pe colegii săi. La scurt timp, acesta a postat pe Instagram un filmuleț în care spune că așteaptă un […] The post Cât a slăbit,



Cât a slăbit, de fapt, Cătălin Zmărăndescu la Survivor? S-a întors în România numai piele şi os

Cătălin Zmărăndescu a părăsit pe data de 22 martie competiția Survivor, șocând atât publicul, cât și pe colegii săi. La scurt timp, acesta a postat pe Instagram un filmuleț în care spune că așteaptă un […] The post Cât a slăbit, de fapt, Cătălin Zmărăndescu la Survivor? S-a întors în România numai piele şi os appeared first on Cancan.

Cât a slăbit, de fapt, Cătălin Zmărăndescu la Survivor? S-a întors în România numai piele şi os

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un fermier buzoian a dat lovitura cu usturoiul românesc: cultivă un soi nou, botezat Benone, după numele celebrului interpret de muzică populară Benone Sinulescu. E mai dulceag, mai aromat şi mai iute decât cel din import, spun creatorii acestui

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare a investit 53 milioane lei (11 mil.euro) în prima emisiune de obligaţiuni verzi din România, emise de Raiffeisen Bank, cu scadenţa la cinci ani, care vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxembourg

Rata de infectare din București a ajuns miercuri la 1,42 la mia de locuitori, în scădere față de ziua precedentă, potrivit datelor publicate de DSP. Alin Stoica, prefectul Capitalei, a anunțat la Digi 24 că joi va fi convocat Comitetul Municipal

Compania aeriană Blue Air a crescut numărul de rute cu 20% faţă de anul 2020, iar în trimestrul al doilea a mai deschis încă 40 de rute, după cum a spus Oana Petrescu, CEO-ul

Copiii sunt unele dintre cele mai pure ființe și părinții le acordă toată atenția și ajutorul. Când apare un copil într-o familie, parcă totul se schimbă și totul se învârte în jurul celui mic. Acesta […] The post Articole pentru

Sute de blocuri din cinci din cele șase sectoare ale Capitalei au rămas din nu fără apă caldă sau, în unele cazuri, furnizarea acesteia este deficitară, și asta ca urmare a unor avarii la rețeaua primară de termoficare. Astfel de probleme

History Channel si Gazeta Sporturilor le multumesc tuturor participantilor la concurs! Castigatorii concursului sunt: Xenia Matyas - consola PlayStation 4Prodan Andrei-Mihai - consola PlayStation 4Alex Prunaru - hanorac TopGearAlin

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP.RO Sebastian Culea și Alberto

Presupusul autor al unui atac armat soldat cu nouă morţi într-o şcoală din Kazan, în centrul Rusiei, un fost elev în vârstă de 19 ani, a fost plasat miercuri în detenţie preventivă, pe o perioadă de două luni, de către un tribunal din

Elevii de clasa a VI-a susţin, joi, proba de Matematică şi ştiinţele naturii a Evaluătii Naţionale, după ce cu o zi în urmă au dat examenul de Limbă şi comunicare. Proba are loc cu prezenţă fizică, fiind aşteptaţi peste 181.000 de elevi,

Creşterea inflaţiei cu un ritm anual de circa 3% în primul tri­mestru din acest an, con­si­derabil peste nivelul ratei anuale de la finalul lui 2020, pre­cum şi perspectiva creşterii în continuare a preţurilor de consum, cu o traiectorie

Banca Națională a României a transmis ultimele informații cu privire la valorile pe care le au astăzi monedele. Potrivit acestora, euro este din nou în creștere, ceea ce reprezintă o veste extrem de proastă pentru […] The post Curs valutar

Autoritățile din Slovacia au anunțat, marți, că investighează decesul unui pacient care a murit din cauza unui cheag de sânge, după ce a primit serul AstraZeneca. Până la clarificarea situației, administrarea primei doze de vaccin a fost

Conacul Bolomey, unul dintre cele mai frumoase conace din Bărăgan, îşi va deschide porţile peste 2 ani. În mai 2023 vor fi încheiate lucrările de restaurare, care se ridică la 18,7 milioane de

Chronolink, importatorul ceasurilor Rolex pe piaţa locală, companie deţinută de omul de afaceri Loucas Ellinas, a cumpărat cu 500.000 de euro spaţiul comercial de la parterul clădirii Nordis Primăverii

Descoperire importantă și, totodată, spectaculoasă făcută în Egipt, acolo unde arheologii au scos la iveală aproximativ 250 de morminte vechi de peste 4.000 de ani. Descoperirea a fost făcută în provincia Sohag, din sudul

După o perioadă extenuantă de pandemie globală, cu toții merităm să ne bucurăm de momente de relaxare, iar Republica Moldova este gata să ofere rețeta perfectă, care include o diversitate de experiențe turistice autentice și de aventură

Locomotiva unui tren privat de călători a luat foc vineri dimineaţă în gara Sinaia. Reprezentanții ISU Prahova spun că incendiul nu se manifestă cu flăcări, ci doar cu fum. Locomotiva este separată

Andi Constantin, fosta ispită de la „Insula Iubirii” și concurent la „Survivor România”, este noul Burlac, în cel de-al șaselea sezon difuzat la Antena 1. Show-ul a avut o pauză de cinci ani, iar acum revine cu un nou sezon

Cei care doresc se pot vaccina între orele 8,00 - 24,00, cu seruri produse de Pfizer BioNTech sau Moderna, fără programare, doar cu prezentarea cărţii de identitate