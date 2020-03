Cât a pătimit Andreea Esca din dragoste: ”Sufeream ca un câine. Nu erau prea multe ocaziile ca să fii sigură că te place…” 09.03.2020

Vedetă incontestabilă, de foarte mulți ani, Andreea Esca are momente în care dă dovadă de o sinceritate cu adevărat dezarmantă. Și, având în vedere începutul primăverii, Andreea și-a amintit cât de tristă ar fi fost dacă, de Mărțișor, nu ar fi primit… mărțișorul din partea băiatului de care îi plăcea foarte mult.

Pompierul de la Drobeta Turnu Severin, care a suferit arsuri pe 35 la sută din suprafa corpului în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu, a fost transferat la un spital din

Copiii au tot felul de curiozităţi. Dacă îţi deschizi sufletul şi alegi să trăieşti momentul când eşti cu ei, ai atât de multe de câştigat. Copiii sunt adorabili şi delicioşi. Da, ne pun răbdarea şi nervii la încercare, dar dacă îţi

Impactul mobilităţii pieţei muncii asupra finanţelor publice, rolul impozitării în sprijinirea creşterii economice şi pregătirea reuniunilor G20 şi FMI din aprilie au fost temele de pe agenda celei de-a doua zi a Ecofin-ului Informal de la

Traficul rutier va fi restricţionat duminică, între orele 18,30 - 19,45, pe Calea Victoriei, pe banda I de circulaţie, între Str. Constantin Mille şi Bd. Regina Elisabeta, cu prilejul evenimentului

Dinamo București s-a impus mai clar decât o arată scorul final, 3-2 (1-0) în duelul pe care l-a susținut în „Groapă” în runda a IV-a a play-ut-ului Ligii I cu Concordia Chiajna. „Câinii” au câștigat grație „dublei” semnate se

La începutul lunii aprilie, premiile Cabina de Cristal 2019, acordate în Germania, la Hamburg, ne-au arătat cum ar putea decurge călătoriile cu avionul în viitor, după ce juriul a analizat peste 100 de

Formaţia FC Voluntari a remizat, sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Dunărea Călăraşi, într-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii I, în care a egalat pe final, anunţă

Baza militară „Trifoiul Arctic” de pe insula Kotelny este una dintre cele mai noi avanposturi militare ale Rusiei, într-unul dintre cele mai vitrege medii de pe

O femeie în vârstă de 81 de ani a ajuns sâmbătă la Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, după ce a fost bătută şi

Un fost paznic de şcoală din Călăraşi a ajuns primar şi se foloseşte de noul statut din plin: a concedat doi angajaţi pentru a-şi angaja soţia şi fiul, iar următoarea ţintă este chiar fostul şef, directorul şcolii la care a

Echipa masculină de tenis a României a câştigat întâlnirea cu Zimbabwe, după ce Marius Copil l-a învins pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5 şi a făcut ca scorul să devină 3-1, sâmbătă, în Sala

Anamaria Prodan îi face pomenirea de un an a mamei sale, Ionela Prodan, regretata cântăreață de muzică populară. În paralel cu parastasul, agenta de jucători îi publică interpretei cartea „Cântecul vieţii mele”, volum în care

Fosta soție a lui Augustin Viziru va reveni pe sticlă pe 15 aprilie, pentru a prezenta emisiunea „OANApp, care va fi difuzată pe TVR 2, de la ora 15.00. Emisiunea pe care o prezintă Oana Mareş va avea o durată de două ore şi va fi împărţit

Cel mai mare exerciţiu NATO din Marea Neagră este în plină desfășurare. Citește mai

Consiliul Național al Audiovizualului a publicat raportul de activitate pe anul 2018. Odată cu acesta au apărut și surprizele: Deși Realitatea TV nu este televiziunea cu cele mai multe sesizări, primul loc fiind ocupat de Antena 3, este

Peste 100 kilograme de cocaină în pachete au fost aduse de valuri pe litoral, la țărmul Mării Negre. Cocaina face parte din lotul de peste o tonă găsit, în 22 martie, pe o barcă răsturnată în Delta

Costumul de baie minuscul a făcut dintotdeauna ravagii. Recent, un brand american a lansat o pereche de bikini ce vin la pachet cu o avertizare: “Nu sunt pentru cei slabi de inimă”. Tu ai avea curaj să îi porţi la

Zeci de persoane cu dizabilităţi din toată România şi-au găsit o a doua casă şi un loc de muncă plătit decent la societatea bucureşteană Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejată din ţară şi singura de acest fel dezvoltată şi

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi-a explicat, sâmbătă seara, pe Facebook, declaraţiile privind un pachet agresiv pentru piaţa muncii. În plus, le-a reiterat şi a subliniat că toate discuţiile trebuie să aibă în vedere

Manchester City se apropie cu repeziciune de îndeplinirea unuia dintre cele patru obiective din acest sezon. Echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe Brighton, 1-0, și a acces în finala Cupei Angliei. City a cucerit deja Cupa Ligii și