Castelul Bran, deschis publicului în ziua petrecerii lui Elon Musk. Program de vizitare şi tarife 30.10.2022

30.10.2022 Castelul Bran, deschis publicului în ziua petrecerii lui Elon Musk. Program de vizitare şi tarife După ce invitații lui Elon Musk au petrecut seara trecută în poiana Brașov, la Stâna Turistică Sergiana, și s-au răsfățat cu delicii românești, au băut țuică și au mânca pâine proaspăt coaptă pe vatră, acum […] The post



Castelul Bran, deschis publicului în ziua petrecerii lui Elon Musk. Program de vizitare şi tarife

După ce invitații lui Elon Musk au petrecut seara trecută în poiana Brașov, la Stâna Turistică Sergiana, și s-au răsfățat cu delicii românești, au băut țuică și au mânca pâine proaspăt coaptă pe vatră, acum […] The post Castelul Bran, deschis publicului în ziua petrecerii lui Elon Musk. Program de vizitare şi tarife appeared first on Cancan.

Castelul Bran, deschis publicului în ziua petrecerii lui Elon Musk. Program de vizitare şi tarife

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop 29 noiembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 29 noiembrie

La ora bilanţului, După Afaceri Premium încearcă să vadă cum de fapt statul în casă ne-a adus pe toţi

CFR Cluj și Academica Clinceni se înfruntă azi, de la ora 20:30, în finalul rundei #17 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look+, Telekom 1 și Digi 1. Tot ce trebuie să știi despre Liga 1 CFR Cluj - Academica Clinceni

În numai o săptămână, trei şoferi au intrat cu maşinile în parapetul de beton amplasat pe şoseaua Hunedoara – Deva, înainte de giratoriul de la

Preţul locuinţelor din Cluj-Napoca va continua să crească şi anul viitor, cu 20-25%, noi ansambluri rezidenţiale fiind în dezvoltare în prezent în unul din cele mai dinamice oraşe din

Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. În această zi, toti cei care poartă acest nume (sau un derivat de-al aceastuia) petrec alături de cei dragi. Cel mai mai des […] The post Sfântul Andrei

Orele de educaţie fizică în spaţii interioare se vor desfăşura începând de joi, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, potrivit unei hotărâri adoptate, luni, de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

Medicul Octavian Jurma consideră că tulpina Omicron va ajunge în România, cu siguranță, în luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor. „Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a

Moştenitorii lui Aldo Gucci, care a fost preşedintele casei de modă din 1953 până în 1986, au emis un comunicat în care spun că sunt „descumpăniţi” legat de ce susţin ei că este o portretizare eronată a lor în filmul „House of

Poliția maghiară a arestat pe 26 noiembrie cinci români, la o zi după ce aceștia au atacat un TIR într-o parcare de lângă o benzinărie, relatează portalul de știri al Poliției de la Budapesta. Polițiștii au primit un raport în data de 25

Doi adulţi, un bebeluş şi un copil în vârstă de trei ani au murit marţi într-un incendiu care a avut loc în sediul unei foste agenţii bancare, pe care au ocupat-o, în centrul Barcelonei, au anunţat

Pufarinele sunt, cu siguranță, gustarea copilăriei. Pufarinele sunt, de fapt, grâu expandat. Mulți le consumă sub forme de cereale, dimineața, însă în urmă cu câțiva ani erau foarte populare în România. Pufarinele aveau diferite culori și

Producătorul clujean de lactate Bonas Import Export (BONA), listat la Bursa de Valori Bucureşti în iunie 2021, a încheiat primele nouă luni ale anului cu afaceri de aproximativ 10,1 milioane de lei, în creştere cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă

O familie cu nouă copii din Alba Iulia are un acoperiş deasupra capului graţie unui fost revoluţionar care a organizat o campanie publică prin care a reuşit să adune bani pentru cumpărarea, repararea şi mobilarea unei noi

În probabil cea mai însorită zi de 1 decembrie din ultimii ani, curg mesaje pe reţelele sociale, inclusiv din partea unor străini care au stabilit o legătură afectivă cu

Giganții Germaniei, campioana Bayern Munchen și Dortmund, scârțâie din toate încheieturile înaintea duelului direct. Ambele se confruntă cu probleme de personal, de formă, iar moralul e la cote scăzute. Germania fotbalistică se

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară, care face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, fiind prima organizaţie de profil înscrisă oficial, le-a oferit spectatorilor un

„Preafericite, vaccinat complet”, i s-a adresat Klaus Iohannis Patriarhului Daniel, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni. Săptămâna trecută, liderul Bisericii Ortodoxe a recunoscut că s-a vaccinat anti-COVID, dar a

Şapte autoturisme parcate pe străzi din municipiul Bucureşti au fost cuprinse de flăcări, miercuri, incendiile fiind provocate de un minor, care deja a fost dus la audieri, transmite Poliția Capitalei. Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie al

Consilierul baronului liberal Ilie Bolojan vine cu un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Istvan Csomortanyi, cel care în urmă cu doi ani a fost amendat de CNCD după ce a apărut într-o poză salutând în mod nazist, îi acuză pe șeful statului