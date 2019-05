Căsătorii în aer liber în Cetatea Deva 18.05.2019

18.05.2019 Căsătorii în aer liber în Cetatea Deva Tinerii care se vor căsători în Deva se pot bucura şi de cununii civile în aer liber care pot fi oficiate în incinta Cetăţii Deva sau în parcul de la poalele Dealului Cetăţii, autorităţile oferind



Tinerii care se vor căsători în Deva se pot bucura şi de cununii civile în aer liber care pot fi oficiate în incinta Cetăţii Deva sau în parcul de la poalele Dealului Cetăţii, autorităţile oferind acest...

