Casa regală britanică a trimis 600 de invitaţii la nunta prinţului Harry cu Meghan Markle 23.03.2018

Casa regală britanică a trimis 600 de invitaţii la nunta prinţului Harry cu Meghan Markle

Casa regală britanică a anunţat joi că a trimis 600 de invitaţii la nunta prinţului Harry cu logodnica sa, fosta actriţă americană Meghan Markle, informează DPA şi AFP. Invitaţiile au fost făcute...

Senzaţia de arsură din talpă poate să apară în orice moment, indiferent de vârstă. Principalele cauze ale acestei neplăceri sunt deficienţa de vitamina B şi de calciu, diabetul, iar simptomele principale pot fi: roşeaţă, umflare, exfolierea

Un bărbat a ajuns în arest, fiind prins de poliţişti înainte să „plaseze“ o minoră pentru servicii sexuale. Fata de-abia scăpase din mâna altui proxenet, care ar fi obligat-o să se prostitueze în

Duminică, 25 februarie, are loc finala pe ţară la Eurovision. Dintre cei 15 participanţi, telespectatorii din România vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur şi îl vor trimite în

Ministerul Energiei a revenit asupra proiectului de HG care stabileşte traseul gazoductului BRUA şi numărul terenurilor care ar trebui expropriate, stabilind că acestea vor fi scoase temporar din circuitul agricol, fără acordul proprietarului,

va permite accesul wireless la inernet, din orice loc de pe planetă. SpaceX a cerut permisiunea guvernului american de a opera cei 4.425 sateliți care vor putea să furnizeze acces wireless la internet de

"Nu cred ca am devenit mai frumoasa. Sunt aceeasi Samantha de cand cantaream 137 de kilograme. Am acelasi zambet si aceeasi bricheta. Diferenta? Sunt ceva mai sanatoasa si, in sfarsit, pot

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu a văzut raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pe baza căruia a cerut revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă,

Conform unui recent studiu publicat in revista Astronmy, pe Pamant s-ar afla aproximativ 7000 de extraterestrii. Toti sunt fiinte venite de pe exoplanetele descoperite in vara anului trecut. Oamenii

Antreprenorii debutanţi au înfiinţat în luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numărul total al acestui tip de societăţi ajungând la 44.374 la nivelul întregii pieţe, din 2011 până în prezent, potrivit datelor Registrului

De-a lungul istoriei, doamnele i-au inspirat pe artişti să creeze opere de artă, capodopere muzicale, dar şi unele dintre cele mai iubite romane şi filme din toate

Robert Lewandowski, 29 de ani, a renunțat la impresarul polonez cu care lucra de un deceniu pentru a semna cu Pini Zahavi. "Sunt onorat să am grijă de cel mai bun atacant al lumii", a declarat managerul israelian. Robert Lewandowski e la Bayern din

Pep Guardiola (47 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Manchester City până în 2021, pentru suma record de 22 de milioane de euro pe sezon. Șeicii lui Manchester City nu vor să îl piardă pe antrenorul spaniol. Curtat

Cu cine te potriveşti în pat, în funcţie de zodie. Citește mai

Paula Seling s-a topit pe picioare! Cunoscuta artistă în vârstă de 39 de ani a slăbit foarte mult. Dacă până acum Paula afișa o siluetă mai voluptoasă cea mai recentă poză cu vedeta i-a lăsat pe fani un pic

În cadrul unei acţiuni comune pe linia prevenirii şi combaterii racordărilor ilegale la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, au fost depistate trei persoane care sustrăgeau energie, prin folosirea unor instalaţii

Liderul PSD Liviu Dragnea îşi dorea să o instaleze pe Viorica Dăncilă în funcţia de preşedinte executiv al PSD, însă anunţul făcut de Marian Oprişan, că va intra în competiţia pentru un loc în conducerea partidului, l-a constrâns pe

Un sârb a aruncat în noaptea de miercuri spre joi o grenadă către clădirea Ambasadei SUA din Muntenegru, la Podgorica, după care s-a detonat cu un alt dispozitiv exploziv. Bărbatul avea 41 de ani şi era un veteran al armatei lui Slobodan

Energizer este un brand recunoscut, în principal, pentru bateriile şi accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat şi o gamă de smartphone-uri, distribuită în România prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde

Un bărbat de 61 de ani din Vaslui a fost arestat vineri, 23 februarie, de judecătorii Tribunalului Vaslui sub acuzaţia de trafic de droguri de risc şi introducerea în ţară de droguri de risc. După gratii a ajuns şi fiica acestuia în vârstă de

„Planul lui Soros“ ajunge peste tot, inclusiv în bucătăria ungurilor, sugerează ministrul Agriculturii de la