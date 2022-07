Casa Macca, o adevărată bijuterie arhitecturală a Capitalei 27.07.2022

27.07.2022 Casa Macca, o adevărată bijuterie arhitecturală a Capitalei Casa Macca este o clădire din București situată între străzile Dacia și Nicolae Iorga, foarte aproape de Piața Romană. Aceasta are intrare în strada Henri Coandă, iar prin spatele curții se poate ieși pe Calea […] The post Casa Macca, o



Casa Macca, o adevărată bijuterie arhitecturală a Capitalei

Casa Macca este o clădire din București situată între străzile Dacia și Nicolae Iorga, foarte aproape de Piața Romană. Aceasta are intrare în strada Henri Coandă, iar prin spatele curții se poate ieși pe Calea […] The post Casa Macca, o adevărată bijuterie arhitecturală a Capitalei appeared first on Cancan.

Casa Macca, o adevărată bijuterie arhitecturală a Capitalei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ianis Hagi nu va putea juca, miercuri, la Skopje, cu Macedonia de Nord, după ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, infomează FRF.ro. Ianis Hagi a acuzat ușoare dureri de cap marți, în jurul prânzului, în cantonamentul naționalei de la

Fiica cea mică a lui Adrian Minune s-a mutat împreună cu iubitul ei. Adriana Simionescu și-a urmat iubitul cu care este împreună de 2 ani. Cei doi ”au mers pe burtă” și nu au vrut […] The post Fiica cea mică a lui Adrian Minune a

Ultimul Grand Slam al anului rămâne de interes pentru iubitorii tenisului din ţară, care pot urmări ultimele zile de concurs, la

De la ceremonia funerară dedicată lui Patzaichin nu au lipsit focurile de armă, trase de soldați în mod

Ianis Hagi a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Fotbalistul a acuzat durei frecvente de cap, fapt ce a ridicat suspiciuni. Astfel, în urma efectuării unui test rapid, Ianis a aflat că a contactat virusul. În […] The post Ianis Hagi a fost

Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, miercuri dimineață, în urma unei coliziuni frontale dintre două camioane în Mureș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției

Ilie Dumitrescu a comentat problema din lotul României, apărută cu o zi înainte de meciul cu Macedonia de Nord, și i-a dat un sfat selecționerului Mirel Rădoi, în ceea ce privește echipa de start. Macedonia de Nord și România se întâlnesc

Preparatele la cuptor se usucă, dacă nu sunt acoperite, și cea mai la îndemână metodă este acoperirea tăvii cu o folie de aluminiu alimentară. Însă medicii nu sunt de acord cu această metodă. Iată

Premierul Florin Cîțu spune, după ce agenţia de rating Fitch a avertizat România, că reforma merge mai departe, veniturile la buget sunt mai mari, iar deficitul bugetar poate fi redus. „Le voi explica

Moneda unică europeană a atins, marți, un nou maxim istoric în raport cu leul, al patrulea în tot atâtea zile bancare. Euro a fost cotat la 4,9488 lei, față de 4,9475 lei, cotația din ziua

Compania americană de biotehnologie Novavax a anunţat miercuri că a demarat un studiu incipient pentru a testa un vaccin combinat care să combată atât gripa, cât şi COVID-19, relatează

Elevii lui Mirel Rădoi au terminat la egalitate, 0-0, meciul desfășurat la Skopje contra Macedoniei de Nord, din calificările pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022. Ei rămân pe locul 3 în grupa J, la 2 puncte de Armenia.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, atât pacienţii, cât şi cadrele medicale au fost depistate pozitiv începând cu 1

Opt persoane au fost reţinute pentru tentativă de omor, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma altercaţiei de luni după-amiază din parcarea unui mall din Sibiu, în care a fost înjunghiat un minor de 12 ani

Emma Răducanu!, Leylah Fernandez! Cu 2-3 luni în urmă, practic n-auzise nimeni aceste nume. Astăzi, luptând pe Colosseumul Arthur Ashe, sunt în primele 4 la US Open. Leylah și Emma au ajuns aici ca într-o poveste cu zâne, jucând un tenis

6% din hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești din România sunt erori judiciare, estima, într-un interviu din 2011, preşedintele de atunci al Consiliului Superior al Magistraturii, Horațius Dumbravă. Începând de azi, Libertatea vă

Două incendii de vegetaţie active în nordul Spaniei au mistuit aproximativ 1.500 de hectare de pădure. Echipajele din cadrul serviciilor de intervenţii de urgenţă nu au reușit să țină flăcările sub

Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat în semifinalele US Open după o victorie cu italianul Matteo Berretini (25 de ani, 8 ATP), scor 5-7, 6-3, 6-2, 6-3. Pentru Nole urmează un duel cu neamțul Alexander Zverev (24 de ani, 4

Andreea Ibacka este însărcinată în luna a noua și trebuie să nască din clipă în clipă, însă vedeta a reușit să-l uimească pe Cabral cu un gest total neașteptat pentru o gravidă. Vecinii l-au sunat pe prezentatorul de la PRO TV și i-au

Un „transplant” neobişnuit de motorizare pentru o maşină care simbolizează electrificarea la cel mai înalt nivel: primul hibrid Tesla Model 3 parcurge 50 de kilometri cu un litru de benzină. Sistemul