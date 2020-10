Casa de avocatură Stratulat Albulescu l-a cooptat pe Cristian Vlaicu partener şi coordonator al ariei de practică în departamentul de drept bancar şi financiar 14.10.2020

14.10.2020 Casa de avocatură Stratulat Albulescu l-a cooptat pe Cristian Vlaicu partener şi coordonator al ariei de practică în departamentul de drept bancar şi financiar Firma de avocatură Stratulat Albulescu anunţă numirea lui Cristian Vlaicu în poziţia de partener şi coordonator al ariei de practică în departamentul de drept bancar şi



Casa de avocatură Stratulat Albulescu l-a cooptat pe Cristian Vlaicu partener şi coordonator al ariei de practică în departamentul de drept bancar şi financiar

Firma de avocatură Stratulat Albulescu anunţă numirea lui Cristian Vlaicu în poziţia de partener şi coordonator al ariei de practică în departamentul de drept bancar şi financiar.

Casa de avocatură Stratulat Albulescu l-a cooptat pe Cristian Vlaicu partener şi coordonator al ariei de practică în departamentul de drept bancar şi financiar

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Viitorul și Chindia Târgoviște se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Partida e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul

Un bărbat de 37 de ani a făcut o greşeală, care l-a costat foarte mult. O vedea foarte atrăgătoare pe verişoara soţiei sale, nu a rezistat tentaţiei şi s-a culcat cu ea. O singură dată. Aşa spune bărbatul, că nu a avut loc mai multe

Liviu Dragnea a fost eliberat din închisoare. Fostul lider PSD a ieşit din spatele gratiilor pentru 24 de ore. Experţii din sistem susţin că această permisie a fost acordată cu încălcarea legii, în condiţiile în care deţinuţii care sunt

Compania olandeză de consultanţă imobiliară MVGM anunţă finalizarea preluării diviziei de property management a JLL România, ca parte componentă a acordului de preluare a operaţiunilor JLL de property management din Europa şi a parteneriatului

Un bărbat a murit vineri seara, după ce a fost lovit de un TIR, în timp ce se afla în zona unei treceri de pietoni din localitatea Robești, județul Vâlcea. Potrivit IPJ Vâlcea, accidentul s-a produs vineri seara, pe DN 7, în localitatea

Mihai şi Luminiţa Nedelcu au moştenit această calitate a altruismului de la părinţi şi speră să fie urmaţi de copiii

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Momente ciudate pentru sute de elevi ai unei școli generale din California. Adolescenții au sunat la linia erotică după ce pe legitimațiile lor au fost trecute greșit numerele de telefon pentru prevenirea suicidului. Citește mai

A fost dezvăluită zodia care dă lovitura financiară în luna noiembrie. Vezi mai jos ce spun astrologii. Citește mai

Un autoturism a fost lovit de un tren, sâmbătă, pe o cale ferată aflată la limita dintre judeţele Vaslui şi Galaţi, o persoană fiind grav rănită în urma accidentului, au informat

Rafael Nadal (2 ATP) s-a retras înaintea meciului cu Denis Shapovalov (28 ATP), din semifinalele turneului de la Paris. Cu o săptămână rămasă până la startul Turneului Campionilor, Nadal le oferă motive de îngrijorare fanilor săi.

Insulele Trobriand fac parte din Papua Noua Guinee. Locuitorii de aici au o atitudine foarte relaxată în privinţa sexului şi încurajează relaţiile sexuale în afara căsătoriei. Citește mai

Cei interesați de accesarea fondurilor europene pentru agricultură sunt invitați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la cea de-a XXIV-a ediție a Târgului internaţional de produse şi echipamente agricole, INDAGRA 2019, care

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la

Diseară, de la 20:00 pe Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor împărți ultimele cuțite din sezonul şapte, iar ediția va continua cu prima probă dintr-o etapă

Ce poate face un artist, doctor în arte vizuale şi asistent universitar atunci când vrea să-şi ducă pasiunea la nivel de business? Un răspuns valabil este „un brand de genţi şi accesorii”. Pentru că asta a făcut Ionuţ Marin în urmă cu

O femeie de 61 de ani, din judeţul Olt, cu arsuri pe 45% din suprafața corpului a fost internată la spitalul din Slatina, de unde a fost transferată la Brașov, dar a fost operată după săptămâni la Iași, relatează Mediafax. UPDATE - ora 14.25:

De la 1 noiembrie, grupul medical Monza România a lansat, pentru al doilea an consecutiv, un program de servicii medicale suplimentare efectuate pro bono faţă de intervenţiile chirurgicale cardiovasculare şi neurologice deja

România poate deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, iar investitorii au semnale pozitive din partea autorităţilor române începând cu luna septembrie, când au fost demarate

Procurorii DNA au solicitat luni la Curtea Supremă anularea sentinţei de achitare în cazul inculpaţilor judecaţi în dosarul Turceni-Rovinari: fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Şova şi foştii directori Laurenţiu