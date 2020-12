Casa celebrului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită în timpul înmormântării lui 13.12.2020

13.12.2020 Casa celebrului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită în timpul înmormântării lui Locuința renumitului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită, în Italia, chiar în timpul slujbei de înmormântare a sportivului, relatează presa italiană, citată de BBC. Înmormântarea fotbalistului a avut loc în orașul Vicenza din nord-est. Cea



Casa celebrului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită în timpul înmormântării lui

Locuința renumitului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită, în Italia, chiar în timpul slujbei de înmormântare a sportivului, relatează presa italiană, citată de BBC. Înmormântarea fotbalistului a avut loc în orașul Vicenza din nord-est. Cea […] The post Casa celebrului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită în timpul înmormântării lui appeared first on Cancan.ro.

Casa celebrului fotbalist Paolo Rossi a fost jefuită în timpul înmormântării lui

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

ZF prezintă o retrospectivă a anului de business 2019 şi trece în revistă cele mai importante evenimente care au marcat acest

O jucărie primită cadou de Crăciun de un copil din Bârlad a luat foc la două zile după ce pachetul a fost desfăcut. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a stinge incendiul provocat de jucărie. Un cadou de Crăciun pentru un copil de

Reprezentantul politic al Tiraspolului în reglementarea transnistreană, Vitali Ignatiev, susţine că pe parcursul acestui an, negocierile între părţi au ajuns practic în impas, ca urmare a acţiunilor Chişinăului. Potrivit lui, „Moldova nu

Cota lui Florinel Coman a explodat în urmă cu câteva zile, Gigi Becali visează un transfer de 30 de milioane de euro, dar Mbappe de România e cel mai slab marcator din ultimii ani. AICI ai cele mai interesante statistici + clasamente în timp real

Serviciul Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei a început o anchetă în cazul femeii care a fost arsă în sala de operații de la Spitalul Floreasca. Până în prezent, nu a fost depusă nicio plângere, transmite Poliția Capitalei.

Daniel Chiţoiu, fost ministru al Finanţelor şi actual secretar general al ALDE, a provocat accidentul din 26 decembrie, de pe DN7, în urma căruia doi oameni au murit. Poliţiştii din Argeş au confirmat acest lucru la aproape 24 de ore după

Angajaţi din California ai lanţului de restaurante McDonald's au intervenit pentru salvarea unei femei care a mimat din buze "Ajutor" pentru a scăpa de un bărbat care a ameninţat-o cu moartea în

Vremea 28 decembrie. Vin deja ninsorile la noi, mai ales în zona Moldovei, iar temperaturile vor fi apropiate de mediile din această perioadă a anului. Mercurul termometrului nu va coborî mai mult de -3 grade. Sâmbătă va ninge pe arii extinse în

Simona Halep a primit o veste cutremurătoare în această după-amiază. Primul antrenor al româncei s-a stins din viață în urma unui infarct miocardic, la doar 60 de

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reunit principalii lideri ai Partidului Muncitorilor aflat la guvernare înaintea scadenţei ultimatumului de la sfârşitul anului adresat SUA, somate să îşi schimbe atitudinea în negocierile privind armele

Ambasada Rusiei la București se declară ”nedumerită” de un mesaj postat pe Twitter în care Ministerul Român al Afacerilor Externe critică construcția podului care leagă Rusia de Crimeea și își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Un

Amalia Năstase a avut o ținută extrem de sexy la masa tradițională de Crăciun. Vedeta și-a primit invitații acasă cu un decolteu obraznic la fel ca cel avut de Loredana Groza la un eveniment caritabil. După ce au văzut imaginile cu fosta

În timp ce la nivel european cheltuielile medii pentru sărbători sunt de 460 euro, în România bugetul aproximativ este de 250 de euro (1.189lei), arată o analiză Reveal Marketing

Probleme pentru soţii Bertici, cei doi sătmăreni care au pornit cu o Dacia Duster spre Siberia, cea mai friguroasă zonă de pe glob. Aceştia au rămas blocaţi într-un motel, după ce şi-au pierdut banii şi actele. Întreaga poveste a fost

Două persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau s-a izbit în gardul unui imobil. Accidentul a avut loc pe raza localității Voitinel, din Suceava, în noaptea de sâmbătă spre

Executivul a adoptat un memorandum care prevede desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi (SIIJ), însă documentul nu are nicio valoare juridică. Potrivit unor surse politice, Guvernul pregăteşte un proiect de lege, dar PNL nu poate strânge

Colectarea mai eficientă a taxelor şi impozitelor reprezintă principala provocare din 2020 în domeniul fiscal, în condiţiile unei ţinte de deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita maximă pentru statele membre UE, precum şi îndeplinirea

Moment emoționant pe legendarul stadion Centenario din Montevideo (Uruguay), sâmbătă, la retragerea fotbalitului Diego Forlan. În vârstă de 40 de ani, Diego Forlan a decis că a sosit momentul pentru a-și pune ghete în cui. Nu înainte de a juca

Românii se întrec în idei de pedepse pentru posesorul unui BMW care a rămas cu limuzina în nămeţii de pe Transbucegi, într-o zonă închisă circulaţiei. El a stat apoi la căldură, în maşină, la volan, cât timp pompierii au dat la lopată

La final de an, ”logodnica” lui Bote a dat ”marea lovitură” în plan sentimental. Sexoasa clujeancă s-a cuplat cu juniorul unui controversat milionar din fotbal. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini