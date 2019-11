Carrefour a dublat în ultimul an reţeaua de magazine Supeco, un mix de discount şi cash&carry, care a ajuns la 20 de magazine 04.11.2019

04.11.2019 Carrefour a dublat în ultimul an reţeaua de magazine Supeco, un mix de discount şi cash&carry, care a ajuns la 20 de magazine Brandul a fost adus pe piaţa locală în 2014 în toamnă, când a fost deschisă prima unitate în Râmnicu



Carrefour a dublat în ultimul an reţeaua de magazine Supeco, un mix de discount şi cash&carry, care a ajuns la 20 de magazine

Brandul a fost adus pe piaţa locală în 2014 în toamnă, când a fost deschisă prima unitate în Râmnicu Vâlcea.

Carrefour a dublat în ultimul an reţeaua de magazine Supeco, un mix de discount şi cash&carry, care a ajuns la 20 de magazine

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Doi parlamentari USR au iniţiat un proiect de lege prin care vor pedepsirea cu până la 10 ani de închisoare promovarea doctrinelor comuniste şi prin care vor interzicerea înfiinţării în România a

O solutie aleasa tot mai des in zilele noastre, implantul dentar este rezolvarea ideala pentru persoanele care doresc sa isi refaca dantura in totalitate si sa lase in urma problemele stomatologice aparute chiar si de la o varsta frageda. Medicii

Dan Lupaşcu, avocatul fostului ministru Gabriel Oprea, afirmă că decizia de marţi a Curţii de Apel București, care a stabilit că DNA avea competența de a efectua ancheta în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigina, nu schimbă fondul

Salariul de bază al unui deputat în PE este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție. Astfel, euroaleșii nu decid și nu pot stabili cuantumul indemnizației lor. Citește mai

Actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă (44 de ani) a fost implicat într-o altercaţie în zona centrală a Capitalei, potrivit agenţiei News.ro. Bărbatul cu care a avut disputa şi pe care îl cunoştea de mai mult timp a solicitat intervenţia

O grupare specializată în proxenetism, trafic de droguri şi spălărare banilor a fost anihilată de poliţiştii ialomiţeni, sub coorodnarea procurorilor DIICOT, împreună cu Metropolitan Police Service şi Crown Prosecution Service din Regatul

Cunoscut ca unul dintre cei mai temperamentali jucători din circuitul ATP, australianul Nick Kyrgios, 23 de ani, a călcat încă o dată pe

Fostul premier Mihai Tudose ar putea fi supus unei noi intervenţii chirurgicale, după ce ieri a suferit un infarct acut. Deşi Mihai Tudose a scris pe Facebook că se simte bine, medicii i-ar putea implanta un nou stent, susţin surse din anturajul

Curtea Supremă explică că a admis contestaţia formulată de USR şi PLUS împotriva deciziei BEC prin care a respins protocolul de constituire al alianţei electorale Alianţa 2020 USR-PLUS, întrucât nu se poate cenzura voinţa unui partid de a

Evenimentul a fost organizat parohia din localitate în colaborare cu Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” şi Asociaţia „Muzeul” din Ianca, în contextul cerebrării Anului omagial al satului românesc în Patriarhia

Mai multe instituţii de învăţământ din judeţul Ialomiţa au fost păgubite în urma unor transferuri ilegale de bani de către un bărbat, de 41 de ani, din Urziceni, care a fost reţinut de poliţişti. Proximativ 191.000 de lei au fost trimişi

PNL şi USR depun miercuri la Senat moţiunea simplă intitulată "Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toader", prin care i se cere lui Tudorel Toader "să facă pasul în afara acestui minister", a

O ordonanţă de urgenţă nu poate să contribuie la ieftinirea creditului în România, aceasta este în primul rând un act fiscal şi printr-un act fiscal nu se poate schimba nivelul dobânzilor la creditele pe

În fiecare an, sute de oameni, printre care foarte mulți copii, ajung la urgenţe cu muşcături de căpuşe, insecte care pot transmite boli periculoase. Primăvara este sezonul în care căpuşele au

Preşedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderul liberalilor, Ludovic Orban. Potrivit unor surse politice, în cadrul întrevederii cei doi au discutat despre teme

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat miercuri că interesul fundamental al României este să fie alături şi de UE şi de SUA, iar cel care îi pune pe români să aleagă între Europa şi America

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer-Daniel Breaz, afirmă într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului că a vorbi despre cultura naţională în context universal presupune

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-a stat "la căpătâi" atunci când s-a operat la genunchi şi nu ştie nici unde este spitalul. "Nu ştie

Antreprenorii debutanţi au înfiinţat din 2011 până la finalul lunii februarie 2019, 46.973 firme de tip SRL-D, 2011 fiind anul în care s-a lansat pe piaţa locală acest tip de afacere ca urmare a unui program naţional de finanţare a

Situație fără precedent în Israel. Eurovision 2019, programat să aibă loc la Tel Aviv în perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, din cauza atacurilor cu rachete şi problemelor legate de securitate. Reprezentanţi oficiali ai Uniunii Europene de