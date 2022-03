Carnea de porc, mai scumpă decât anul trecut! Cât costă acum un kilogram de carne 21.03.2022

21.03.2022 Carnea de porc, mai scumpă decât anul trecut! Cât costă acum un kilogram de carne Carnea de porc a ajuns să coste 30 de lei pentru un singur kilogram. Pesta porcină africană a făcut țara să fie dependentă de carnea de import. Nu doar carnea s-a scumpit. Institutul Național de […] The post Carnea de porc, mai scumpă



Carnea de porc, mai scumpă decât anul trecut! Cât costă acum un kilogram de carne

Carnea de porc a ajuns să coste 30 de lei pentru un singur kilogram. Pesta porcină africană a făcut țara să fie dependentă de carnea de import. Nu doar carnea s-a scumpit. Institutul Național de […] The post Carnea de porc, mai scumpă decât anul trecut! Cât costă acum un kilogram de carne appeared first on Cancan.

Carnea de porc, mai scumpă decât anul trecut! Cât costă acum un kilogram de carne

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

George Ogăraru a vorbit cu reporterii după meciul celor de la CSA Steaua cu

Pandemia îngenunchează Asia. Numărul de noi cazuri de infectare este tot mai mare, iar în unele zone rata de infectare este de peste 54.4%. În statul indian Goa una din două persoane testate este pozitivă. […] The post Pandemia face ravagii

Steaua se va lupta pentru promovarea în Liga a 2-a din România și are nevoie de

Multe ţări se pregătesc pentru sezonul estival, iar multe dintre destinaţiile în care mergeau românii cel mai mult înainte de pandemie nu acceptă încă intra­rea turiştilor în ţară doar pe baza certificatului de vaccinare, ci este

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 857 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 (COVID–19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În ultimele

Ambasada SUA din România a transmis un mesaj de Ziua Victoriei prin care a amintit de ajutorul în valoare de 11,3 miliarde de dolari, ce valorează 180 de miliarde în prezent, oferit Rusiei de către Statele Unite ale Americii, în timpul Celui

Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II aveau la 29 aprilie 2021, ultima zi de tranzacţionare din aprilie, active totale de 81,4 mld. lei, record istoric, în creştere cu 6,3 miliarde de lei faţă de finele anului 2020, arată datele agregate

Raiffeisen Bank, subsidiara de pe piaţa locală a grupului aus­tri­ac cu acelaşi nume, a atras apro­xi­mativ 400 de milioane de lei pe cinci ani de la investitori, într-o emisiune de obligaţiuni verzi senioare pre­ferenţiale, la o dobândă de

Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, devenit în 2016 primul musulman care conduce o capitală occidentală, a fost reales pentru al doilea mandat, conform rezultatelor făcute publice sâmbătă,

Răzvan Marin (24 de ani) a contribuit decisiv la primul gol al meciului Benevento - Cagliari 1-3. Titular pe „Ciro Vigorito” din Benevento, Răzvan Marin a oferit o pasă de gol în primul minut de joc. Răzvan Marin a executat scurt un corner, spre

Operatorul celei mai mari conducte de combustibil din țară, Colonial Pipeline, a fost vineri victima unui atac de cibernetic de tip ransomware, obligându-l să închidă temporar toate operațiunile. Oleoductul, care transportă 2,5 milioane de barili

În acest weekend, cele 10 meciuri tur de baraj pentru promovarea în Liga 2 s-au disputat. Duelurile care au captat cel mai mare interes au fost cele dintre ACS Mostiștea Ulmu și CSA Steaua, scor 0-2, și CS Afumați - FCSB 2, scor 0-1, dar în

Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnîi în august 2020, la Omsk, după ce opozantul rus a fost otrăvit, a reapărut luni, la trei zile după ce a fost dat dispărut în timpul unei partide de vânătoare, informează Reuters,

99.460 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate luni, 10 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în scădere față de ziua precedentă,

Rămășitele rachetei care a transportat componente pentru stația spațială chinezească vor reveni în atmosferă în prima parte a zilei de duminică și, cel mai probabil, vor cădea în ocean. Calculele au fost făcute de un centru de cercetare

Gheorghe Ţucu, fondator şi managing partner al Valeg Creative Solutions, companie de consultanţă şi inginerie specializată în livrarea de soluţii integrate pentru cogenerare, consideră că este mai folositor şi mai profitabil să se producă

Costel Enache nu mai este antrenor la Universitatea Cluj. Clubul a anunțat astăzi despărțirea pe cale amiabilă de tehnicianul în vârstă de 48 de ani. U Cluj s-a despărțit oficial de Costel Enache, după ce „șepcile roșii” au încheiat

Mişcarea islamistă Hamas, aflată la putere în Fâşia Gaza, a ameninţat luni Israelul cu o escaladare militară, în cazul în care forţele sale nu se retrag până luni seara de pe Esplanada Moscheilor, teatrul unor ciocniri dure în ultimele zile

Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor, a aprobat luni folosirea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer la copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, scrie NBC

BesTJobs Recrutare SA, compania care administrează platforma de recrutare online cu acelaşi nume, derulează în pe­rioada 6-20 mai 2021 o ofertă de obligaţiuni de tipul plasamentului pri­vat prin care vrea să atragă de la investi­torii de pe