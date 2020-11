Carmen Stan, fosta glorie a fotbalului vasluian, a murit 03.11.2020

03.11.2020 Carmen Stan, fosta glorie a fotbalului vasluian, a murit Carmen Stan, fosta glorie a echipei Viitorul Mecanica Vaslui, a murit în urma unui infarct. Fostul fundaș al echipei Viitorul Mecanica Vaslui din perioada anilor 1977-1980 avea 64 de ani. Carmen Stan s-a remarcat la […] The post Carmen Stan,



Carmen Stan, fosta glorie a fotbalului vasluian, a murit

Carmen Stan, fosta glorie a echipei Viitorul Mecanica Vaslui, a murit în urma unui infarct. Fostul fundaș al echipei Viitorul Mecanica Vaslui din perioada anilor 1977-1980 avea 64 de ani. Carmen Stan s-a remarcat la […] The post Carmen Stan, fosta glorie a fotbalului vasluian, a murit appeared first on Cancan.ro.

Carmen Stan, fosta glorie a fotbalului vasluian, a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Naţionala de fotbal a Moldovei va juca un meci de verificare în compania selecţionatei Rusiei. Partida este programată pentru 31 martie 2020, pe stadionul Zimbru din Chişinău, transmite

În prima repriză a meciului Spania - România, din preliminariile EURO 2020, „tricolorii” au avut un penalty refuzat de către arbitrul Aleksei Kulbakov, din Belarus. În minutul 28, la 1-0 pentru spanioli, Florinel Coman a preluat o minge la

Locuinţele parcurg un trend evident de scumpire, fenomenul manifestându-se cel mai acut în Bucureşti. Totuşi, Cluj-Napoca rămâne oraşul cu cele mai mari preţuri din ţară. Apartamentele vechi se vând

Un tânăr român, în vârstă de 19 ani, a murit sâmbătă, în urma unui tragic accident rutier petrecut în Italia. Alexandru Liviu Peia juca fotbal la echipa de tineret a celor de la formația Varese Calcio, a notat varesenews.it. Alexandru era

Un scandal de spionaj a izbucnit la graniţa României, după ce un bărbat descris drept agent GRU a fost surprins dând bani unui oficial sârb de rang

Care a fost răspunsul Vioricăi Dăncilă atunci când a fost întrebată dacă are cască în ureche. ”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa

Peste 22% dintre companiile din România au fost vizate anul trecut de inspecții fiscale, procent de aproape trei ori mai mare decât în 2017 sau 2016, dar sub media din Europa Centrală și de Est (ECE), de

Meteorologii au semnale că vom avea o iarnă prelungită, care va face ca primăvara să înceapă mai târziu decât de obicei, potrivit Digi24. Acest lucru este cauzat de schimbările climatice globale, context în care vom trebui să ne obișnuim cu

Vest-europenii devin din nou interesaţi de piaţa imobiliară locală, pe măsură ce portofoliul din România al unor dezvoltatori precum Globalworth a trecut de 1 miliard de

Anca Maria Murg, o româncă în vârstă de 30 de ani, care era dată în căutare internațională prin Interpol, a fost găsită la Scafati, lângă Salerno, în Italia. În 2007, când avea doar 18 ani, ea i-a aplicat lovitura decisivă unui tânăr,

Acţiunile Advanced Micro Devices (simbol bursier - AMD), compania americană specializată în producerea de semiconductoare pentru echipamente IT, s-au apreciat marţi pentru a noua şedinţă la rând şi au atins maximul ultimilor 13 ani, potrivit

Aproape trei sferturi dintre membrii USR care au participat la consultarea internă a Uniunii au votat ca Dan Barna să rămână președintele USR, în pofida rezultatului pe care acesta l-a obținut la alegerile prezidențiale. Dan Barna rămâne

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, atât pentru cariera sa, cât și pentru stilul său excentric. Lucru care pe iubita lui, Claudia Iosif, o deranjează uneori, deoarece consideră nu au niciun pic de intimitate.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, vrea ca de anul viitor să se studieze posibilitatea ca la liceele vocaţionale sau de profil, elevii să-şi poată alege liber ultima probă la

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, le-a transmis parlamentarilor, joi, să găsească un nou prim-ministru, încercând să evite noi alegeri, după ce nici Benjamin Netanyahu, nici Benny Gantz nu au reuşit să formeze un

Omniasig, cea mai mare companie din portofoliul local al grupului austriac Vienna Insurance Group, asigură pentru al doilea an consecutiv flota companiei aeriene

La scrutinul de duminică, 24 noiembrie 2019, când cetăţenii români cu drept de vot, din ţară şi din Diaspora, sunt chemaţi să „arbitreze” finala dintre Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, ei ar avea de dat, în mod normal, un vot

Un șofer mai curajos din localitatea Scărișoara, din județul Alba, s-a gândit că poate traversa un pod de lemn din centrul localității cu camionul TAF. Podul de lemn n-a rezistat sub greutatea vehiculului și a cedat. Mașina a căzut în albia

Președintele Klaus Iohannis a postat pe contul de Facebook un îndemn către alegători să vină la vot, la care a atașat o fotografie a sa din seara în care a ieșit în stradă alături de cei care manifestau în ianuarie 2017 împotriva adoptării

Iarna s-a instalat în Munţii Bucegi, în zonă, la altitudini mai mari de 1500 de metri, stratul de zăpada măsoară deja peste jumătate de metru. A început să ningă şi pe Valea Prahovei, astfel că utilajele de deszăpezire intervin vineri