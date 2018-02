Carmen Minune, gest incredibil. Cu cine s-a sărutat în club. Iubitul ei, Bogdan Daragiu, a asistat la întreaga scenă 25.02.2018

Carmen Minune este o tânără foarte frumoasă care adoră să se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers într-un club, unde a fost fotografiată în ipostaze deloc firești alături de o prietenă. Bruneta a făcut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fără să stea pe gânduri, Carmen Minune a început să se […]

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu au întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat în vârstă de 49 de ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunii de ameninţare. Acesta a intrat în salon şi a început să le ameninţe pe

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale informează că în cazurile de rujeolă suspectate anterior infecţia a fost confirmată prin investigaţii de laborator doar la un copil de şapte luni din Glodeni, care se află în prezent

Oţetul de mere este un leac cunoscut din bătrâni, fiind benefic pentru frumuseţe, dar şi pentru tratarea multor afecţiuni. Are proprietăţi antitermice, antiseptice şi antiinflamatoare şi este o sursă bogată de vitamine şi

Poliţiştii au reţinut trei tineri, cu vârsta între 21 şi 26 de ani, care s-au gândit să facă rost rapid de bani, furând roata de la un autovehicul. Ei au fost surprinşi de o patrulă de Poliţie, care i-a dus la secţie pentru

Conflictul taximetriştilor cu şoferii Uber s-a transformat în război de stradă. La Timişoara, dar şi în Capitală, aceştia au ajuns să-şi facă dreptate singuri. Ultimul episod violent s-a consumat la Timişoara, la sfârşitul săptămânii

Simona Halep, locul 2 WTA, și-a anunțat retragerea de la turneul de la Sankt Petersburg, care începe azi, din cauza accidentării la gleznă de la Australian Open. Totuși, organizatorii turneului din Rusia vor cu orice preț ca Simona să fie

Gabi Torje, 28 de ani, e foarte aproape de a reveni la Dinamo! Jucătorul va veni în această seară la București cu avionul, de la Timișoara, pentru a semna contractul. Mijlocașul care ține de Akhmat Grozny, iar

Iulia Zgripcea şi Andrei Bărbulescu, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 şi-au unit destinele în acest weekend. Ceremonia a fost una discretă, alături de familie şi de prieteni, iar proaspătul cuplu a şi revenit la

Guvernul Dăncilă a primit votul de încredere în Parlament, după ce 282 de parlamentari au votat pentru, 136 împotrivă şi a existat o singură abţinere, informează Mediafax.ro. Pentru a trece, Cabinetul Dăncilă avea nevoie de 233 de voturi.

Varujan Pambuccian, liderul aleşilor minorităţilor, a avut mari probleme de sănătate în timp ce se afla în Parlament, unde s-a dat votul de învestire pentru guvernul Dăncilă. La un moment dat, i s-a făcut rău şi a fost scos pe braţe din

Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată de jurnaliști, imediat după votul de învestitură când crede că va fi înlocuită de Liviu Dragnea Citește mai

Doru Apostol, activistul care de un an este principalul organizator al protestelor marca REZIST din Sibiu, a anunţat că nu va mai organiza, cel puţin pentru un timp, astfel de evenimente. Citește mai

Deputata PSD, Andreea Cosma a anunțat că a depus plângere penală împotriva fostului procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și

De noul guvern şi, nu în ultimul rând, de emblematicul său ministru al educaţiei, ca şi de rectorii care-l susţin se spun câte în lună şi în stele. Dar ce înseamnă, de fapt, acest ministru? Dar acest

Somnul este un indicator al sănătăţii generale. Fie că vorbim de sănătatea cognitivă, fizică sau de evitarea stărilor de depresie, programul orelor de somn joacă un rol

Poveştile familiilor nobiliare care au trecut prin Banat, evenimente sau legende, moştenirea lăsată de acestea şi felul în care toate s-au transformat până azi sunt argumente pentru a descoperi conacele şi castelele din

Şoferului unui autotren care a prins un hoţ de motorină în flagrant a fost bătut de acesta. Autorul infracţiunii a fost

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni seară, la prima întâlnire a noului Guvern, că va fi "foarte exigentă" în ceea ce priveşte îndeplinirea programului

Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat pe Valea Oltului. Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat luni seară pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localităţii Călimăneşti, a anunţat purtătorul de cuvânt al

Deputatul Andreea Cosma a făcut plângere penală pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune că a fost pur şi simplu ruinată după ce i-a fost confiscată toată arhiva notarială, în timpul percheziţiilor. Timp de peste doi ani nu a mai