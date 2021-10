Carmen Iohannis a făcut furori! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă la slujba de inaugurare a Catedralei Evanghelice din Sibiu 10.10.2021

10.10.2021 Carmen Iohannis a făcut furori! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă la slujba de inaugurare a Catedralei Evanghelice din Sibiu Președintele României, Klaus Iohannis și soția sa Carmen Iohannis au fost prezenți în această duminică la Catedrala Evanghelică din centrul Sibiului, unde a avut loc o slujba de inaugurare, la finalul unui proces de reabilitare […] The



Carmen Iohannis a făcut furori! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă la slujba de inaugurare a Catedralei Evanghelice din Sibiu

Președintele României, Klaus Iohannis și soția sa Carmen Iohannis au fost prezenți în această duminică la Catedrala Evanghelică din centrul Sibiului, unde a avut loc o slujba de inaugurare, la finalul unui proces de reabilitare […] The post Carmen Iohannis a făcut furori! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă la slujba de inaugurare a Catedralei Evanghelice din Sibiu appeared first on Cancan.

Carmen Iohannis a făcut furori! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă la slujba de inaugurare a Catedralei Evanghelice din Sibiu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 60% dintre companiile multinaţionale din întreaga lume estimează o posibilă creştere a poverii fiscale aferente impozitului pe profit ca urmare a implementării reformei anunţate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

UEFA a decis ca România să câștige la ”masa verde” meciul cu Norvegia, scor 3-0, după ce partida din Liga Națiunilor nu s-a disputat pentru că delegația nordicilor nu a putut pleca din țară din cauza unui caz de coronavirus din

Mai multe localități din județul Ilfov intră în carantină din această seară, la ora 20.00, pentru o perioadă de două săptămâni. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat,

PNL şi-a lansat joi programul de guvernare, document care acoperă toate aspectele sociale şi economice ale unei

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu Eva Kent, fosta asistentă a lui Dan Capatos. Focoasa brunetă a fost fotografiată de iubit într-o ipostază extrem de incitantă, când a gătit în… ”costumul Evei”. Atenție,

Schimbări masive în top 10 la Dota 2! Liquid s-a prăbușit în clasament. De la ESL One Germany, lucrurile au stat rău pentru Liquid, care, din lider absolut, a căzut tocmai pe locul 9. Startul slab în Epic League, cu trei înfrângeri din trei, a

PreŢurile bunurilor de larg consum au avut evoluţii total diferite în perioada post-lockdown (mai-august 2020) comparativ cu aceleaşi luni din 2019, arată un raport al companiei de cercetare de piaţă

România a emis, prin sistemul RAPEX, patru alerte de măşti neconforme aflate pe piaţă, provenite din China, și recomandă retragerea acestora de la vânzare, a anunţat, vineri, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC),

Oana Zăvoranu a luat în vizor toate divele din showbizul românesc, așa că lansează atacuri dure în fiecare zi, la adresa fiecăreia dintre acestea. Nu a stat mult pe gânduri și s-a luat și de […] The post Oana Zăvoranu a luat-o în vizor

Ales drept al 46-lea preşedinte al Statelor Unite, democratul Joe Biden sărbătoreŞte vineri - cu exact două luni înainte să se instaleze la Casa Albă - împlinirea vârstei de 78 de ani, după ce l-a înfrânt pe Donald Trump într-un scrutin

De pe lista galbenă au fost scoase ţări ca Belgia, Spania sau Austria, însă au fost adăugate Statele Unite ale Americii. Persoanele care sosesc din ţările cu risc epidemiologic ridicat trebuie să intre în carantină timp de 14

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Timiş a votat, în şedinţa de vineri, instituirea măsurii de carantinare a municipiului Lugoj, pe o perioadă de două săptămâni, începând de sâmbătă, ora 0:00, potrivit Agerpres. DSP

Un sondaj comandat de Parlamentul European, efectuat în perioada septembrie-octombrie și publicat vineri arată că unei mari părți din populația UE pandemia i-a afectat veniturile. În România, 55% din oameni se plâng că au câștigat mai puțin

România s-a evidențiat în ultimii ani prin distrugerea de vieți omenești în împrejurări pe care nici un om matur nu le poate socoti simple accidente. Afirmații din presa internațională, mai recent

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat, vineri, că fenomenul mondial de rezistenţă antimicrobiană este la fel de periculos ca o pandemie și ameninţă să distrugă un secol de

Inna a acordat un interviu în care a vorbit despre acest an în care a avut parte de multe provocări dar şi mult stres din cauza

Un urs, probabil înfometat, a vizitat cabana „Omu” din Bucegi, aflată la peste 2.500 metri înălțime. Ursul a distrus ferestrele și a smuls lemne din perete. „Vizita” ursului a fost descoperită

Lucas Hradecky (30 de ani) este autorul unui autogol incredibil consemnat astăzi, în meciul Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen (scor final 1-2) din etapa #8 a Bundesligii. Bayer Leverkusen a plecat cu toate cele 3 puncte de la Bielefeld, însă a

Hermannstadt - Astra este primul meci al zilei din Liga 1, iar partida de la Mediaș va începe la ora 17:00. Sibienii n-au mai câștigat de cinci etape și speră să întrerupă seria negativă cu o victorie în fața ultimei clasate. Hermannstadt a

Ies la lumină amănunte șocante despre bătaia pe care i-a aplicat-o Pepe Ralucăi Pastramă. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații incredibile legate de scenele tulburătoare care s-au petrecut în urmă cu doar câteva zile […] The