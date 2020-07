Carmen Harra, previziune care dă fiori: ”Virusul revine la toamnă!” Ce se va întâmpla până în 2033 08.07.2020

08.07.2020 Carmen Harra, previziune care dă fiori: ”Virusul revine la toamnă!” Ce se va întâmpla până în 2033 Carmen Harra, celebra prezicătoare care trăiește în Statele Unite ale Americii, nu le dă românilor vești tocmai bune. Astfel, ea spune că noul coronavirus va reveni la toamnă, pentru că, la acea oră, vaccinurile nu vor găsi soluția. CITEȘTE



Carmen Harra, previziune care dă fiori: ”Virusul revine la toamnă!” Ce se va întâmpla până în 2033

Carmen Harra, celebra prezicătoare care trăiește în Statele Unite ale Americii, nu le dă românilor vești tocmai bune. Astfel, ea spune că noul coronavirus va reveni la toamnă, pentru că, la acea oră, vaccinurile nu vor găsi soluția. CITEȘTE ȘI: CARMEN HARRA, DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE MOARTEA LUI COSTIN MĂRCULESCU: „OAMENI TINERI, ȘI-AU PIERDUT COMPLET DIRECȚIA” De […] The post Carmen Harra, previziune care dă fiori: ”Virusul revine la toamnă!” Ce se va întâmpla până în 2033 appeared first on Cancan.ro.

Carmen Harra, previziune care dă fiori: ”Virusul revine la toamnă!” Ce se va întâmpla până în 2033

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acoperişul şcolii din comuna constănţeană Castelu a fost smuls de vânt sâmbătă după amiază, localitatea aflându-sesub cod portocaliu de

Meghan Markle, pe lângă hainele pe care le are de la cele mai celebre case de modă, a acumulat bijuterii în valoare de 600.000 de lire sterline doar în şase

Au apărut noi imagini cu intervenţia brutală a autorităţilor care au luat-o pe Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, din casa asistenţilor maternali. În imagini se poate vedea cu trage de aceasta şi nu se opreşe

Jurnalul îţi oferă, începând de luni, 24 iunie, volumul 7 al "Enciclopediei umorului de buzunar", cel mai bine vândută carte de bancuri din România. Distrează-te cu bancuri pe seama vârstei, siluetei și

Festivalul Internațional al Statuilor Vivante, organizat în aceste zile de către Teatrul Masca din București, a ajuns la a IX-a ediție. Bucureștenii care trec astăzi și mâine seară prin parcul Herăstrău pot admira actori care întruchipează,

Decizie șoc luată de Liviu Dragnea direct din pușcărie. Fostul lider al celor de la PSD i-a pecetluit soarta

În vestul, sud-vestul, centrul şi nordul ţãrii, cerul va fi variabil şi vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină

Indicele principal BET înregistrează un plus de 18,5% de la începutul anului 2019, iar indicele BET-TR, care include şi dividendele plătite de companiile din prima ligă bursieră, are un plus de

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) așteaptă cu nerăbdare debutul în sezonul de iarbă. Românca va juca la Eastbourne, apoi va ataca turneul de la Wimbledon. Deși nu are puncte de apărat la Eastbourne, Halep nu poate urca vreo poziție

Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii, a declarat, luni, că adolescentul care s-a electrocutat duminică pe Podul CFR din Parcul Herăstrău, cu arsuri pe 60% din corp, a fost transferat, luni dimineaţă, în Belgia, unde va fi tratat. „Tânărul a

Festivalul Les films de Cannes à Bucarest va organiza anul acesta o retrospectivă dedicată actorului Vlad Ivanov, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Actorul este născut pe 25 iunie

Rezultate Evaluare Naţională 2019 Hunedoara. Ministerul Educaţiei va publica astăzi toate notele obţinute la Capacitate de elevii absolvenţi ai clasei a

Noul număr al revistei Evenimentul Istoric, pe care o găsiți la toate punctele de difuzare a presei, publică un material excepțional despre religia dacilor și credința lor în

Retailerul de bricolaj Brico Depot şi lanţul de cafenele 5 to Go, restaurantele fast-food Subway şi benzinăriile Petrom, compania de curierat Fan Courier şi retailerul de carburant OMV, compania de telecomunicaţii Telekom şi compania aeriană

Presa din peninsulă a tunat și fulgerat, după ce naționala Italiei a părăsit competiția din cauza egalului dintre România și

Fostul mare jucător al naţionalei de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a urmărit din tribune meciul selecţionatei de tineret, câştigat cu 4-1 în faţa Croaţiei, marţi seară, la debutul la Campionatul European Under-21, şi a afirmat la final

Comisia specială de anchetă asupra privatizărilor şi concesionărilor proprietăţilor publice are la dispoziţie 120 de zile pentru a întocmi şi prezenta un raport în Parlament cu privire la privatizările din ultimii ani. Declaraţii în acest

Horoscop 19 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 iunie 2019 - Berbec: Sunt posibile conflicte acute cu cei din familie, din motive care aparțin trecutului și acolo ar trebui să rămână. Nici la serviciu situația nu se

Scriitorii Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse şi Lee Child, patru nume grele ale literaturii britanice, vor întreprinde în luna noiembrie un "Turneu al prieteniei" în Europa, pentru a face auzite vocile celor

Ivan Savvidis, președintele lui PAOK Salonic, ar intenționa să-l dea în judecată pe Gică Hagi, după afirmațiile dure făcute de acesta. Într-un atac pe care l-a avut la adresa lui Răzvan Lucescu, Gică Hagi l-a numit