Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Artista a fost cerută în căsătorie! 01.04.2022

01.04.2022 Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Artista a fost cerută în căsătorie! Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Cântăreaţa a fost cerută în căsătorie de partenerul său. Deşi a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste, iată că în prezent a răsărit soarele şi pe strada sa! […] The post Carmen de la



Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Artista a fost cerută în căsătorie!

Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Cântăreaţa a fost cerută în căsătorie de partenerul său. Deşi a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste, iată că în prezent a răsărit soarele şi pe strada sa! […] The post Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Artista a fost cerută în căsătorie! appeared first on Cancan.

Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii! Artista a fost cerută în căsătorie!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege Furnizorii, a transmis, joi, că furnizorii de energie sunt liberi să aibă orice strategie doresc şi nicio instituţie a statului nu are dreptul să

Cushman & Wakefield Echinox îşi extinde echipa de Asset Services prin recrutarea lui Şerban Iliescu, specialist cu o experienţă de 18 ani pe piaţa imobiliară, în poziţia de property & technical manager. Şerban Iliescu a coordonat anterior

O crimă atroce a fost descoperită de poliția sârbă la două zile după ce o româncă, MH, 53 de ani, a fost dată dispărută la Pancevo, lângă Belgrad, în Banatul Sârbesc, scrie site-ul tabloidului sârb Večernje Novosti. Românca a fost

Cu toate că a ieșit din nou campioana României, CFR Cluj se confruntă în continuare cu mari probleme financiare. „Gaura” de 12 milioane de euro nu a fost acoperită și doar o calificare în grupele

Tehnologia trebuie să joace un rol tot mai important în turism în general şi în cel de business în special, iar companiile trebuie să se arate mai flexibile când vine vorba de condiţiile de călătorie, au spus câţiva dintre speakerii care au

Cântăreaţa şi actriţa Lady Gaga a mărturisit că a suferit o cădere psihică după ce a fost agresată sexual şi a rămas însărcinată, potrivit

Imediat după ce Toni Petrea a anunțat că nu va mai continua pe banca celor de la FCSB în sezonul următor, Gigi Becali a pornit în căutarea unui nou tehnician. Totuși, cât mai contează antrenorul din acte la FCSB? „Ca de obicei în

Guvernul federal german a adoptat o lege care interzice uciderea în masă a puilor de sex masculin începând cu 1 ianuarie 2022, fiind prima ţară din lumea care ia o astfel de măsură. Fermierilor germani li se va cere acum să folosească

CFR Cluj a câștigat duelul cu FCSB și a devenit campioană în Liga 1 pentru a patra oară la rând. După victoria cu FC Botoșani, 1-0, elevii lui Edward Iordănescu s-au proclamat campioni, cu o etapă înainte de final, și au dat startul

Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 22 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de […] The post

Fondul Monetar Internaţional propune 50 de miliarde de dolari pentru stoparea pandemiei de COVID-19. Banii sunt necesari pentru vaccinarea a circa 40% din populaţia lumii până la

Dinu Todoran (42 de ani) este noul antrenor de la FCSB, după anunțul făcut în această seară de Gigi Becali. Aceasta va fi cea mai mare provocare din cariera de antrenor a fostului mijlocaș, care până acum a mai pregătit FC Voluntari (echipa de

PSD solicită premierului Florin Cîţu şi preşedintelui Iohannis revocarea de îndată a ministrului Economiei, Claudiu Năsui, în urma anulării integrale a Măsurii 3 - Granturi pentru investiţii acordate pentru

Şapte cetăţeni străini au fost amendaţi sâmbătă cu un total de 14.000 de lei de jandarmi, după ce au fost prinşi pe Masivul Muntele Mic din judeţul Caraş-Severin, în timp ce făceau ilegal curse off-road într-o zonă protejată de lege,

La mare, la soare… celebritățile sunt aproape goale. CANCAN.RO a făcut retrospectiva ultimelor veri și vă prezintă un inedit Top 30 sexy-vedete cărora costumul de baie, prea mic, prea mulat sau prea transparent le-a cauzat […] The post Top

La iniţiativa Casei Albe, aplicaţiile de dating din Statele Unite vor avea funcţii speciale pentru persoanele vaccinate anti-Covid-19. Pentru a încuraja americanii să se imunizeze, autorităţile au implicat şi site-urile de matrimoniale în

Viitorul pieţei imobiliare stă sub semnul între­bă­rii, în condiţiile în care presiunea adusă de scum­pirea materiilor prime din con­struc­ţii apasă tot mai greu pe umerii

Un autobuz Tursib, în care se aflau aproximativ 30 de persoane, s-a răsturnat duminică, 23 mai, pe străzile orașului Sibiu, fiind în pericol să cadă în apele râului Cibin, după ce șoferului i s-ar fi făcut rău la volan, a informat

Gigantul sud-coreean Samsung a obţinut anul trecut afa­ceri de circa 4,9 mld. lei (1 mld. euro) pe piaţa din Ro­mânia, după o scădere de aproximativ 4% comparativ cu 2019. Pandemia a întrerupt astfel trendul ascendent al bu­sinessului, trend ce

Chindia nu va putea conta pe trei oameni de bază, Tiberiu Căpușă, Paul Iacob și Marco Dulca nici în meciul direct cu formația lui Gică Hagi, din barajul pentru Conference League. Manșa tur va avea loc joi, de la 20:30, la Buzău. Chindia -