Carmen de la Sălciua, din nou numărul 1 în România! Cu ce piesa a dat lovitura VIDEO 18.01.2021

Anul 2021 a început promițător pentru Carmen de la Sălciua! Celebra cântăreață și-a lansat deja o nouă melodie, „Greseala noastră”, ce ocupă un loc fruntaș în Trending YouTube România! Piesa este una tristă, de dragoste, […] The post Carmen de la Sălciua, din nou numărul 1 în România! Cu ce piesa a dat lovitura VIDEO appeared first on Cancan.ro.

O femeie din Vaslui a dat în judecată societatea de transport public, după ce şoferul autobuzului a frânat brusc şi i-a cauzat un accident în urma căruia a devenit dependentă de picăturile nazale. Instanţa a decis ca vasluianca să primească

Părinţii vor putea să vadă cu cine stau de vorbă copiii lor pe aplicaţia Messenger, dezvoltată de compania Facebook, graţie unor instrumente îmbunătăţite de control, concepute pentru a-i proteja mai bine

Atletul român Tiberiu Uşeriu a trimis prietenilor din România o înregistrare video în care vorbeşte despre peripeţii trăite pe traseul Yukon Arctic Ultra, cel mai dur maraton în condiţii de frig extrem din

BRD Groupe Societe Generale a acordat o finanţare de 54 mil. lei companiei Aramis Invest Group din Baia Mare pentru a acoperi nevoile de capital de lucru şI investiţiile de

Eric Abidal este al patrulea director tehnic al Barcelonei care poate fi demis în ultimii 5 ani. Francezul ar plăti pentru atacul dur care l-a înfuriat pe Messi, acuzaţiile la adresa lui Xavi şi falimentul gestionării ultimului mercato. UPDATE

PSD anunță că se întoarce la cetățean! Asta a spus președintele PSD Caracal la propunerea colegului de partid primar de a mări salariile angajaților Primăriei Caracal, scrie

Imigrantii din Regatul Unit vor avea parte de o scadere a salariului. Masura va fi luata pentru a incuraja ocuparea locurilor de munca dupa

Uzbekistanul s-a opus eforturilor Washingtonului de a atrage ţările din centrul Asiei împotriva Beijingului cu privire la modul în care sunt tratate minorităţile musulmane, o problemă delicată pentru regiunea care are legături economice

Misha trece printr-o perioadă în care problemele de sănătate nu-i dau pace, iar vedeta a cerut ajutorul fanilor într-o postare făcută pe pagina ei de Instagram. Aceștia s-au alarmat, firește, fiind alături de ea. Problema cu care se confruntă

Compania de fintech britanică introduce conturi în RON începând cu 11 februarie, cu IBAN-uri româneşti şi serviciu de relaţii clienţi în limba

O femeie în vârstă de 65 de ani a ajuns, joi, la spital, după ce a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa pe DN 5, în localitatea Adunaţii Copăceni. "Un tânăr de 20 de ani din

"Satelitul" cel mai disciplinat al Uniunii Sovietice până în 1989, Bulgaria, în prezent membră a Uniunii Europene (UE) şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), nu a încetat niciodată să oscileze între Est şi Vest. "Bulgaria

Tania Budi este una dintre cele mai frumoase femei din România. Chiar dacă a împlinit 52 de ani, arată ca în tinerețe și pare că timpul nu a trecut pentru ea. Vedeta a reușit de-a lungul timpului să se mențină într-o formă excepțională

Apemin Tuşnad, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de apă de pe plan local, a investit 4 milioane de euro într-o nouă linie de îmbuteliere a apelor minerale, linie care asigură o creştere de 40% a capacităţilor de

S-au derulat scene dramatice astăzi, într-un cartier din Craiova! O tânără s-a aruncat în gol de la etajul 3 al blocului în care locuia cu mama sa. Femeia a încercat din răsputeri să o salveze, ea reușind în ultima clipă să o prindă de

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în judeţe din Dobrogea şi Moldova, pe durata orelor următoare. Conform Administraţiei Naţionale

Producătorul de componente auto Yazaki România, subsidiara locală a concernului japonez Yazaki, are disponibile în prezent peste 400 de locuri de muncă pentru fabrica din Brăila, potrivit site-ului Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de

Un bărbat care a crescut la orfelinat și care își încearcă șansa la Românii au talent este primul concurrent care primește un Golden Buzz! Erno Varga l-a impresionat până la lacrimi pe Andi Moisescu, iar juratul a apăsat butonul auriu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a anunţat că partidul pe care îl conduce a făcut sondaje de opinie pentru a măsura credibilitatea a cinci candidaţi pentru ca cel mai bun dintre ei să candideze împotriva actualului primar general al Capitalei,

Un turist român s-a băgat singur în carantină, după o excursie la Hong Kong, unde erau anunţate trei cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Bărbatul a fost surprins să constate că pe Aeroportul Otopeni nu există niciun control medical pentru