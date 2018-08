Carmen Dan: Nu ministrul coordonează activitatea Jandarmeriei. Aştept un raport, ca după fiecare misiune, concluziile le voi prezenta astăzi 11.08.2018

Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a declarat, sâmbătă după-amiază, la Spitalul Floreasca, unde a mers să îi viziteze pe cei trei jandarmi răniţi, că aşteaptă raportul privind modul în care Jandarmeria a intervenit vineri seară, iar în cursul zilei va face publice concluziile acestuia. Ea a ţinut să sublinieze că nu ministrul coordonează intervenţiile Jandarmeriei şi că după fiecare intervenţie operativă se face un raport.

In ajunul Campionatului mondial de fotbal, numeroase publicatii britanice au lansat prognoze preponderent negative legate atitudinea gazelor marelui eveniment sportiv, punand accent pe temerile legate

Berbec Înveți să prețuiești mai mult drumul până la destinație. Te bucuri de fiecare moment în parte și apreciezi mai mult lucrurile simple. Schimbările acestea care au loc asupra modului în care

Birocraţia în România în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene este generată de doi factori, unul intern, iar celălalt extern, a declarat, vineri, la Panciu, ministrul delegat pentru Afaceri

Britanicul Trevor Martin Horsley, in varsta de 63 de ani, s-a dus in Rusia la campionatul mondial de fotbal, dar nu a reusit sa vada nici un meci. In schimb, barbatul a fost retinut si trimis in arest preventiv,

Inundațiile reprezintă un factor de risc pentru sănătatea celor care trăiesc în zonele calamitate, în special din cauza contaminării apei potabile; atât apa din fântâni, cât și cea de la robinet pot

Miliardarul rus Roman Abramovici, care de cateva saptamani are si cetatenie israeliana, a devenit proprietarul unui penthouse de 550 metri patrati in complexul londonez Chelsea Waterfront, informeaza publicatia

O coliziune între un TIR şi un autoturism, în urma căruia o persoană a fost grav rănită, a avut loc vineri pe DN1B Ploieşti-Buzău, în zona localităţii buzoiene Dealul Viei, traficul

Poliţiştii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor in urma publicarii unui anunt postat pe un site de vânzari. Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii au

Poliția chineză a dezintegrat o vastă rețea mafiotă care se ocupa cu pariurile ilegale online axate pe jocurile de la CM din Rusia. În cadrul operațiunii, 540 de persoane au fost arestate sub acuzația că ar fi utilizat 70 de aplicații pe

Harababura politică de la noi are chibiții ei utili, care îi îndrăcesc pe politicienii: institutele de sondare a opiniei publice. Din capul locului, avertizez cetățenii care doresc să își facă o idee cât de cât validă asupra percepției

Vremea la mare în weekendul 13-15 iulie 2018. ANM a emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi abundente şi furtuni, pentru sâmbătă, de la ora 15:00, fiind vizate şapte judeţe – Constanţa, Tulcea, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Vrancea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, împlineşte astăzi 46 de ani. Citește mai

Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind interconectarea electrică Moldova – România a fost ratificat în şedinţa Parlamentului de vineri, 13

Linia continuă ce şi-a făcut apariţia în intersecţia de la Studenţeasca a fost călcată frecvent de şoferii ce au virat la stânga de pe bulevardul 1 Mai spre strada

RADET anunţă vineri o avarie apărută pe aria CTE Progresu, din cauza căreia locuitorii din Sectoarele 2, 3 şi 4 nu vor avea apă caldă în următoarele câteva ore. Angajaţii RADET intervin pentru remedierea

Se succed acum, în ritm accelerat, poziţiile europene ultra-critice la adresa schimbărilor propuse în sistemul justiţiei

PNL a transmis vineri că „opinia preliminară a Comisiei de la Veneţia cu privire la modificările aduse legilor justiţiei arată că multe dintre criticile aduse de PNL la Legile justiţiei sunt confirmate de Comisie. De asemenea, liberalii fac un

Vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a făcut o vizită în Argeş pentru a discuta cu primarii de municipii, cu prefectul judeţului, conducerea Consiliului Judeţean şi câţiva parlamentari de Argeş despre priorităţile judeţului pe

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a reacţionat vineri, după ce a fost emis raportul Comisiei de la Veneţia, spunând că CCR va trebui să citească documentul, „dacă Valer Dorneanu nu este plecat în Rusia” şi să adapteze recomandările Comisiei

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi soţia sa, Melania, au fost primiţi de Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit la Castelul