Carmen Brumă şi Mircea Badea, daţi afară din casă! Motivul pentru care au fost obligaţi să se mute de urgenţă 03.11.2022

03.11.2022 Carmen Brumă şi Mircea Badea, daţi afară din casă! Motivul pentru care au fost obligaţi să se mute de urgenţă Carmen Brumă (45 de ani) şi Mircea Badea (48 de ani) formează un cuplu solid. Chiar dacă au împreună un băiețel, pe Vlad, în vârstă de 8 ani, cei doi nu au ajuns în fața […] The post Carmen Brumă şi Mircea Badea, daţi afară din



Carmen Brumă şi Mircea Badea, daţi afară din casă! Motivul pentru care au fost obligaţi să se mute de urgenţă

Carmen Brumă (45 de ani) şi Mircea Badea (48 de ani) formează un cuplu solid. Chiar dacă au împreună un băiețel, pe Vlad, în vârstă de 8 ani, cei doi nu au ajuns în fața […] The post Carmen Brumă şi Mircea Badea, daţi afară din casă! Motivul pentru care au fost obligaţi să se mute de urgenţă appeared first on Cancan.

Carmen Brumă şi Mircea Badea, daţi afară din casă! Motivul pentru care au fost obligaţi să se mute de urgenţă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a închis în ultimele şase luni cinci localuri din România şi a ajuns la o reţea de 34 de unităţi, conform site-ului propriu şi calculelor făcute de ZF pe baza

Comparată cu restul țărilor din Uniunea Europeană, din aproape orice unghi și din perspectiva oricarei statistici despre nivelul de dezvoltare sau de calitatea vieții, România se clasează invariabil pe ultimul loc. Așa cum aproape fără

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat, joi, că a început examinarea în procedură accelerată a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania franco-austriacă Valneva, potrivit Reuters. Valneva a anunțat în luna octombrie că

Gina Pistol a răbufnit pe reţelele de socializare. Prezentatoarea TV le-a povestit fanilor săi faptul că a ieşit destul de rar din casă de când a devenit mamă, astfel a uitat cum e să stai […] The post Gina Pistol, mesaj dur pe reţelele

Poliția a izolat, joi, un imobil al ONU, iar circulația în zonă a fost întreruptă, după ce a fost semnalată prezenţa unui bărbat înarmat, a anunţat un purtător de cuvânt al Naţiunilor Unite, potrivit Agerpres. Angajații ONU au fost

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se pot îndrăgosti Chiar dacă ziua demarează mai greu, după-amiază ne recăpătăm starea de

Trei sectoare de drumuri județene din județul Bihor sunt închise pe perioada iernii. Acestea vor fi redeschise circulației după 30 aprilie 2022, a anunțat Consiliul Județean Bihor. DJ 108 J, sectorul între

Președintele Klaus Iohannis a stat în permanență în prezența unei femei la parada militară de Ziua Națională a României. Doamna despre care este vorba este Delia Dinu, șefa de protocol. Aceasta ia parte la toate […] The post Cine e

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat, vineri, după o întâlnire cu reprezentanţi ai Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, că se conturează o soluţie pentru rezolvarea problemelor medicilor de familie, printre care și

Niculina Stoican este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă cariera de succes, cântăreaţa s-a mândrit întotdeauna şi cu familia sa. Vedeta are un băiat de care a fost întotdeauna mândră, însă […] The post

Oana Borș (18 ani, extremă dreapta) a părăsit parchetul pe targă în minutul 19 al meciului România - Iran, debutul „tricolorelor” la Campionatul Mondial, scor final 39-11 pentru tricolore. Borș a marcat pe un contraatac primul ei gol la

Direcția Națională Anticorupție a comunicat vineri trimiterea în judecată a lui Nicolae Bănicioiu, fost ministru al sportului, dar și al sănătății în timpul Guvernului Ponta. Fostul demnitar este acuzat de trafic de influență și luare de

Un om de afaceri în vârstă de 58 de ani din Oradea şi fiica acestuia au fost trimişi în judecată de procurori DNA pentru o fraudă din fonduri europene în valoare de peste 7 milioane de

Cancelarul german în exercițiu, Angela Merkel, a anunțat instituirea unui lockdown la nivelul întregii Germanii, care vizează persoanele nevaccinate anti-COVID-19. Aceasta a mai transmis că vaccinarea va deveni obligatorie din februarie

Toţi cei 14 pasageri care au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu varianta Omicron a coronavirusului după ce au sosit vinerea trecută în Olanda, venind din Africa de Sud, erau vaccinaţi anti-COVID-19. Anunțul a fost făcut, joi, de

Sportiva Ana Maria Popescu a întâlnit-o în finala de la proba individuală la Cupa Mondială găzduită de Emiratele Arabe Unite pe estoniana Katrina Lehis, care s-a impus în fața româncei, cu 15-14, informează Federaţia Română de Scrimă,

Lionel Messi (34 de ani), Balonul de Aur al anului 2021, spune că nu a dat niciodată importanță comparațiilor între el și Diego Maradona. Leo Messi și Diego Maradona sunt cei mai reprezentativi jucători din istoria Argentinei, iar lumea nu a

O femeie de 32 de ani şi un bărbat de 28 de ani de naţionalitate ucraineană s-au rănit, sâmbătă seară, fugind de un urs, în zona Castelului Peleş din staţiunea Sinaia. Inițial, s-a crezut că cele două persoane au fost atacate de animalul

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat, sâmbătă, la Brăila, că săptămâna viitoare va ajunge pe ordinea de zi a Parlamentului un proiect ce prevede eliminarea taxei de pod la Cernavodă-Feteşti. „Trebuie să ne gândim. Dacă am

A nins în ultimele 24 de ore, aşa că stratul de zăpadă aşternut măsoară mai bine de 10 centimetri. În aceste condiţii, salvamontiştii ne recomandă să nu plecăm la munte fără echipament adecvat şi, mai ales, cauciucuri de