Carmen Brumă, decizie categorică. L-a uimit şi pe Mircea Badea! De când începe noul job 30.01.2022

Carmen Brumă, partenera lui Mircea Badea, se întoarce pe micile ecrane. Aceasta a bătut palma cu Antena 1 și va face parte dintr-o emisiune care pune accent pe sănătate și medicină. Carmen Brumă este pregătită

FCSB și CFR Cluj se întâlnesc vineri seară pe Arena Națională în cel mai aprins duel al etapei din prima ligă a României! Derby-ul dintre liderul clasamentului în actualul sezon și campioana en-titre se trăiește la intensitate maximă

De la Lucescu la Kiev până la Hagi la Glasgow, ici, colo, câțiva dintre ai noștri au reușit performanțe peste care riscăm să trecem, din nou, prea ușor, fără să le înțelegem însemnătatea. O primăvară europeană este o unitate de

Dispunem în societatea noastră de organizaţii ale medicilor creştini, juriştilor creştini, tinerilor creştini. Avem Grup de Rugăciune în Parlamentul României. Avem purtător patriarhal de duh, clarvăzător, care se îndeletniceşte cu

Progresul nu este un fenomen stabil şi nici sigur. Iar istoria, care are multe lucruri de spus, sau multe de ascuns, în funcţie de naratorul care încearcă reconstrucţia acesteia, este grăitoare în această

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, indiferent că este politic, social,

Dacă avem impresia că banii veniţi prin PNRR de la UE rezolvă problemele de fond din educaţie ne amăgim amarnic. În primul rând că aceşti bani vor fi cheltuiţi de instituţiile statului, aşa cum se întâmplă de 30 de ani. Cu ce rezultate?

Ia pastila SRS! Cât de iresponsabil poate fi un

Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost victima rasismului în meciul Dinamo Kiev - Villarreal 0-2 (0-4 la general), din turul optimilor de finală Europa League. Imaginile reprobabile din partida tur, disputată în urmă cu o săptămână, au fost trecute

Turcia s-a retras din primul instrument obligatoriu din lume pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, potrivit unui decret prezidenţial publicat vineri care a atras imediat criticile principalului partid de opoziţie, notează

Neamțul Alexander Zverev (23 de ani, 7 ATP) a avut parte de un moment neașteptat în meciul contra compatriotului său, Dominik Koepfer (26 de ani, 71 WTA), din semifinalele turneului de la Acapulco, Mexic. În timpul partidei câștigate de Zverev,

Niciun spectator străin nu va putea să participe la Jocurile Olimpice şi Paralimpice din această vară de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, anunţă organizatorii, informează BBC. Autoritățile japoneze au informat Comitetele olimpice

Şeful DSU Raed Arafat a declarat sâmbătă că, în acest moment, nu a fost pusă în discuţie carantinarea Bucureştiului şi a semnat documentele pentru carantinarea zonală a unor localităţi din judeţul

Simona Gherghe a reacționat public, printr-o postare emoționantă adresată Mirelei Vaida, după ce prezentatoarea de la Acces Direct a fost victima unei tentative de omor, în direct, la Tv. Simona Gherghe a postat o fotografie

Deputatul USR-PLUS Mihai Poliţeanu a anunțat, joi, că are coronavirus. Acesta a precizat că a făcut două teste rapide după ce a avut simptome specifice

Este adevărat, în fotografie apare Ylva Johansson, nimeni alta decât ministrul muncii din Suedia. Și nu apare oricum, ci ca o persoană normal, nicidecum precum un demnitar de la noi, mai mult, înfulecă ceva în

Comuna buzoiană Lopătari are pe teritoriul său un important monument natural, Focul Viu, fenomen rar întâlnit pe glob. Flăcările care ajung şi la o sută de centimetri înălţime rezistă până şi celor mai vitrege condiţii meteo, aşa cum se

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit duminică şi a decis, ca începând de luni ora 00.00, să fie prelungite restricţiile în Bucureşti pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, vor merge fizic la ore

Întâmpinând probleme în a-şi accelera campania de vaccinare şi planul de redresare economică, Europa nu poate decât să privească plină de invidie calea de creştere stelară proiectată pentru economia americană, alimentată puternic de

Adrian Ursea (53 de ani are) prima serie pozitivă la Nice (3 victorii și un egal), care nu o mai învinsese pe Marseille în campionat din 2016 și care aștepta un 3-0 cu OM din 1973. În februarie, când mai era doar o săptămână de iarnă, Adrian

Echipa formată din Raluca Olaru/Nadia Kichenok (Ucraina), cap de serie numărul 1, a câştigat, duminică, proba de dublu a turneului de la Sankt