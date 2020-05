Carlos Sainz Jr. a semnat cu Ferrari 14.05.2020

14.05.2020 Carlos Sainz Jr. a semnat cu Ferrari Pilotul spaniol Carlos Sainz Junior îi va lua locul lui Sebastian Vettel în cadrul echipei de Formula 1, Ferrari, din sezonul viitor. Pe de altă parte, Sainz va fi înlocuit la McLaren de australianul Daniel Ricciardo, de la Renault. Anunțul oficial



Carlos Sainz Jr. a semnat cu Ferrari

Pilotul spaniol Carlos Sainz Junior îi va lua locul lui Sebastian Vettel în cadrul echipei de Formula 1, Ferrari, din sezonul viitor. Pe de altă parte, Sainz va fi înlocuit la McLaren de australianul Daniel Ricciardo, de la Renault. Anunțul oficial al despărțirii dintre cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel și Scuderia Ferrari din 2021 a […] The post Carlos Sainz Jr. a semnat cu Ferrari appeared first on Cancan.ro.

Carlos Sainz Jr. a semnat cu Ferrari

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Letona Jelena Ostapenko (21 de ani, 27 WTA) a abandonat în meciul cu Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 29 WTA), din primul tur de la Roma, la scorul de 6-2, 5-4 pentru româncă. E un an complicat pentru Mihaela Buzărnescu, însă

Emil Săndoi, fostul jucător și antrenor al Universității Craiova, a deschis o școală de fotbal în Craiova, programele de pregătire adresându-se copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani. (VEZI ȘI: EMIL SĂNDOI A IZBUCNIT ÎN LACRIMI

Horoscop 8 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 8 mai 2019 - Berbec: S-ar putea să îți treacă prin minte tot felul de idei, care mai de care mai năstrușnică. Dar va trebui să ții cont de cei din jur, de preferințele

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, este tranşantă în privinţa vaccinării. Viitoarea lege care urmează să fie adoptată în Parlament ar trebui să conţină cuvântul „obligativitate”.

Gigantul spaniol Inditex, proprietarul Zara, a obţinut în România un profit înainte de taxe de cinci ori mai mare ca în Germania, deşi raportul salariilor medii nete lunare este exact invers. Situaţia este aceeaşi în raport cu Polonia, cea mai

Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase puse la dispozitia clientilor online in aceasta saptamana. Citește mai

Reducerea amplorii hepatitelor virale B, C şi D ca problemă de sănătate publică prin limitarea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității cauzate de aceste boli prin

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în şedinţa de miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, conform unui comunicat remis

Volei Alba Blaj s-a impus în fața celor de la CSM Lugoj cu 3-1 (20, 16, -22, 15) în ultima etapă a Diviziei A1 la volei feminin și s-a încoronat oficial campioană a României. CSM Volei Alba Blaj devenise de luni sigură cel de-al patrulea său

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că referendumul din data de 26 mai "e vital" pentru că dă posibilitatea românilor să interzică, prin

Cu Ungaria atingând în primul trimestru cel mai rapid avans economic din ultimele două decenii, cu România doar foarte puţin în urmă şi cu Polonia suflându-le celor două în ceafă, cele mai mari economii din Europa de Est se distanţează

Poate că puțini sunt aceia care ar da ceafa de porc suculentă pe un pumn de greieri crocanți. Citește mai

Rompetrol Rafinare SA (RRC), care operează rafinăriile Pe­tro­midia şi Vega de pe litoralul Mării Negre, a trecut pe pierderi de 170,6 mil. lei în primul trimestru din 2019 la nivel individual, com­parativ cu profitul de 50,5 mil. lei din

Medicii au transmis, acum două zile, că Mihai Constantinescu se află în moarte cerebrală, iar vestea tulburătoare a declanșat o polemică prelungită referitoare la eventuala deconectare de la aparate a artistului. Totuși, un astfel de demers

Administratorul unei cafenele din municipiul Satu Mare oferă o cafea gratis celor care merg la vot în 26 mai. Citește mai

Un alt nou-născut la Maternitatea Giuleşti a fost internat la Spitalul ''Grigore Alexandrescu'' cu suspiciune de stafilococ auriu. "Este un caz venit ieri, cu piodermită, în Secţia de pediatrie, care

Cristian Bălgrădean (31 de ani) și-a prelungit contractul cu FCSB pentru încă un sezon, deși în urmă cu o lună Gigi Becali spusese că va miza pe Andrei Vlad din campionatul viitor. Anunțul a fost miercuri după-amiază pe pagina de Facebook a

După încetarea colaborării cu Intel şi reconcilierea cu cei de la Qualcomm, Apple a decis că nu mai vrea să depindă de alte companii în ceea ce priveşte modemurile 5G în viitorul apropiat. Pentru asta, compania americană s-a apucat să îşi

Peste 300 de invitaţi naţionali şi internaţionali vor participa pe 12 iunie la Conferinţa Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, care se va desfăşura la sediul Ministerului Culturii