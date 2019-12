“Careu” de meciuri din NBA în noaptea de joi spre vineri! 12.12.2019

12.12.2019 “Careu” de meciuri din NBA în noaptea de joi spre vineri! În noaptea de joi spre vineri vor avea loc 4 confruntări din NBA, cea mai puternică ligă de baschet din lume. Primul duel al nopții este și cel mai așteptat din această seară. Boston Celtics va primi începând cu ora 03:00 vizita celor de la



“Careu” de meciuri din NBA în noaptea de joi spre vineri!

În noaptea de joi spre vineri vor avea loc 4 confruntări din NBA, cea mai puternică ligă de baschet din lume. Primul duel al nopții este și cel mai așteptat din această seară. Boston Celtics va primi începând cu ora 03:00 vizita celor de la Philadelphia 76ers. Cele două formații sunt vecine de clasament în […] The post “Careu” de meciuri din NBA în noaptea de joi spre vineri! appeared first on Cancan.ro.

“Careu” de meciuri din NBA în noaptea de joi spre vineri!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

George Clooney, împreună cu alte personalităţi, reacţionează faţă de o lege cruntă: lapidarea, biciuirea, tăierea mâinii şi a piciorului. Lege care va intra în vigoare de la 3 aprilie. Acestea vor fi pedepsele prevăzute pentru

Roger Federer s-a calificat în finala turneului de la Miami, după ce pierdut un dingur set în competiţia din

Două persoane au murit, sâmbătă dimineaţă, într-un accident rutier care s-a produs la Târgu Mureş, în zona sensului giratoriu de la Gara mare, şi în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism. Una dintre victime era prinsă sub

Donald Trump i-a cerut lui Kim Jong-un să-şi transfere armele nucleare în Statele Unite, ca dovadă a denuclearizării Coreei de Nord, transmite agenţia de

David Ibbotson, pilotul avionului care îl transporta pe Emiliano Sala de la Nantes la Cardiff şi care s-a prăbuşit în Canalul Mânecii, nu era calificat pentru zboruri de noapte, informează

Incidentul s-a petrecut vineri, 29 martie. Tânăra, de 21 de ani, a fost găsită chiar de mama acesteia într-o anexă a

Zilele Filmului Românesc de la Berlin Rekonstruktion Filmland Rumänien IV, organizate de Institutul Cultural Român din Berlin în colaborare cu cinematograful Zeughaus, se încheie săptămâna

Capitala Caracas şi mai multe oraşe mari din Venezuela s-au scufundat din nou în beznă vineri seară, în contextul în care locuitorii îşi reveneau cu greu după uriaşa pană de curent care a paralizat recent

Cinci muncitori au fost ucişi şi trei răniţi într-o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o uzină din provincia Shandong în estul Chinei, potrivit autorităţilor locale, informează sâmbătă France

Doi copii cu vârstele de 3 şi 5 ani şi un bărbat au fost răniţi, sâmbătă, într-un accident rutier care a avut loc pe o stradă din Sibiu, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de

Helmuth Duckadam, 59 de ani, și Gică Craioveanu, 51 de ani, două dintre simbolurile celor de la FCSB și Craiova, s-au contrat în direct la TV înaintea derby-ului din play-off. FCSB și CSU Craiova se vor întâlni duminică, de

New York City, echipa lui Alex Mitriță, 24 de ani, a fost învinsă categoric de Toronto FC, scor 0-4, în etapa a patra din Conferința de Est din MLS. Cu Alexandru Mitriță integralist, New York City nu a putut face față celor de la

Juventus - Empoli se joacă azi de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în diret pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport 3. Juventus - Espanyol, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Juventus: Szczesny - Cancelo, Rugani, Chiellini,

Două persoane au murit, în această dimineaţă, în jurul orei 06.00, într-un accident rutier care s-a produs la Târgu Mureş, pe strada Gheorghe Doja, în zona sensului giratoriu de la gara mare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de

29 de medici au fost sancţionaţi, anul trecut, de Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor pentru că nu şi-au făcut bine treaba. Dintre ei, doar unul singur, care profesa într-o clinică privată, şi-a pierdut dreptul de a mai

Note de plata amuzante. Barmanii au umor! Cel puţin aşa reiese din aceste bonuri fiscale. Citește mai

Anunţ important pentru clienţii Orange care miercuri au suferit neplăceri din cauza problemelor apărute în reţea. Orange încearcă să răscumpere neplăcerile create, astfel că a oferit un

O tânără de 21 de ani din Giurgiu și-a pus capăt zilelor după ce a suferit din dragoste. Apelul la 112 a venit chiar de la mama

Poliţia din oraşul american Vallejo, California, a făcut publice imaginile cu momentul în care Willie McCoy, un rapper în vârstă de 20 de ani, a fost împuşcat mortal de 6 poliţişti, în timp de dormea în maşina sa parcată lângă un

Deputaţii din statul Georgia, în sudul Statelor Unite, au votat vineri o lege antiavort, cea mai strictă din ţară în materie de posibilă perioadă de intervenţie, în ciuda ameninţărilor cu boicotul ale starurilor de la Hollywood, scrie