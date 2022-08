Care va fi primul vaccin anti-Covid împotriva variantei Omicron aprobat pentru Europa 10.08.2022

10.08.2022 Care va fi primul vaccin anti-Covid împotriva variantei Omicron aprobat pentru Europa Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a declarat miercuri că vizează aprobarea în toamnă a unui vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech care ţinteşte două sub-variante ale tulpinii Omicron cu răspândire rapidă.



Care va fi primul vaccin anti-Covid împotriva variantei Omicron aprobat pentru Europa

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a declarat miercuri că vizează aprobarea în toamnă a unui vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech care ţinteşte două sub-variante ale tulpinii Omicron cu răspândire rapidă. Sub-variantele Omicron BA.4 şi BA.5 alimentează o […] The post Care va fi primul vaccin anti-Covid împotriva variantei Omicron aprobat pentru Europa appeared first on Cancan.

Care va fi primul vaccin anti-Covid împotriva variantei Omicron aprobat pentru Europa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Italienii au inclus Dacia Logan între cele mai urâte maşini din ultimii 20 de ani. Comentariile care au însoţit fotografiile au fost făcute pe un ton amuzant şi n-au cruţat mărci de renume,

OTP Bank România a obţinut cea de-a treia majorare a plafonului de garantare a creditelor pentru firmele mici şi mijlocii acordate în cadrul programului IMM Invest România, derulat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru

Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția neaşteptată dintre un tânăr și partenera lui a devenit virală. Băiatul a vrut să îşi facă un ceai… însă nu a nimerit pliculeţele. Iubita: Mai eşti răcit? […] The post Bancul

Simona Halep (29 de ani) tocmai şi-a schimbat numele în acte, devenind Halep-Iuruc după căsătorie. În acelaşi timp, şi-a dat acordul pentru ca numele ei să fie „împrumutat“ pentru identificarea unei descoperiri care i-a entuziasmat pe

UPDATE: Opt persoane ar fi fost fost ucise în atacul armat produs în universitatea din Perm, Rusia, potrivit AP.. Un tânăr de 18 ani a intrat înarmat în universitatea din orașul Perm (Rusia) și

Imaginea de ansamblu a sectorului bancar românesc rămâne bun, cu o rată a creditelor neperfomante (NPL) în scădere la 3,7% în iunie 2021 şi o profitabilitate în teritoriu verde, dar acest tablou ar putea aduce noi provocări din perspectiva

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit luni că Polonia trebuie să plătească o penalitate de 500.000 de euro zilnic până când închide producția la o mină de lignit din Turow. Autoritățile de la Varșovia au anunțat că nu vor

Creşterea dramatică a preţurilor energiei va împinge în sus rata inflaţiei la nivelul întregii Europe, afectându-i pe consumatori şi punând în pericol redresarea postpandemică a economiei regiunii, avertizează economiştii, potrivit

Gruparea jihadistă Statul Islamic în Afganistan (SI-K) a revendicat atacuri comise sâmbătă şi duminică împotriva talibanilor în oraşul afgan Jalalabad, potrivit organului său de propagandă Amaq, citat de

Şapte persoane au fost condamnate luni de către o Curte cu Juraţi din Pas-de-Calais la pedepse de până la cinci ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare, acuzate de faptul că au sechestrat şi au supus „torturii şi unor acte de

Provident Financial România, instituție financiară nebancară (IFN), îți oferă posibilitatea de a obține un credit rapid de nevoi personale, acordat direct la tine acasă, în maximum 48 de ore, prin intermediul serviciului opțional și

Suntem în a doua săptămână de şcoală, iar bilanţul înfectărilor la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş arată 56 de cazuri COVID-19 confirmate. Zeci de clase au trecut la activitate

Vânzările online de alimente, cosmetice, modă, mobilă sau electrocasnice au crescut cu 27,6% în medie la nivel mondial în 2020 faţă de anul anterior pandemiei, arată datele Visual Capitalist care citează un studiu al companiei Logiq, activă

Telefoanele jurnalistului maghiar Dániel Németh au fost atacate cibernetic în iulie 2021, pe când acesta scria despre unul dintre prietenii din copilărie ai premierului maghiar Viktor Orbán, relatează The Guardian. Spionajul a avut loc chiar în

În condiţiile în care preţurile gazelor ating niveluri record, organizaţia

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, luni, că România a decis să se alăture celor 22 de state membre ale Uniunii Europene, reunite într-un consorţiu, pentru a ne asigura că drepturile românilor din străinătate sunt recunoscute şi

Un grav accident rutier a avut loc marţi seara în jdeţul Argeş. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea într-un cap de

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că Rusia este responsabilă de asasinarea fostului agent KGB, Aleksander Litvinenko, trecut de Moscova pe lista neagră a trădătorilor. Fostul spion rus a

Preţurile record la gaze naturale pun presiuni asupra lanţurilor de aprovizionare ale mai multor sectoare ale economiei europene, inclusiv furnizorii de energie, producătorii de îngrăşăminte şi companiile care produc bunuri de consum, arată un

Elon Musk a declarat că primul echipaj civil din istoria SpaceX a avut parte de „provocări" cu toaleta şi a promis un upgrade pentru următorul zbor. Miliardarul a declarat pe Twitter că SpaceX plănuieşte