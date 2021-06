Care sunt noile afecţiuni cu care se confruntă cei care au trecut prin boala COVID-19 17.06.2021

Care sunt noile afecţiuni cu care se confruntă cei care au trecut prin boala COVID-19

Un studiu recent arată faptul că o bună parte dintre persoanele care au trecut prin boală s-au confruntat cu probleme noi de sănătate. Studiul a fost realizat în SUA și au participat aproape 2 milioane

Aproximativ 80 de societăţi comerciale au fost verificate sâmbăta, 11 iulie, în cadrul unei acţiuni care a vizat modul în care sunt respectate normele legale impuse în perioada stării de

Producţia de cupru a Chinei a continuat să crească în iunie pentru a doua lună consecutiv, sporind dovezile că cel mai mare producător de materii prime al lumii îşi revine de pe urma crizei generate de pandemie, scrie Financial

Filialele din Diaspora ale Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), reunite sâmbătă la Frankfurt, au interpelat Guvernul României, căruia îi cer să facă verificări suplimentare privind numărul real de infectaţi cu noul coronavirus, se arată

Primarul oraşului Haţeg, Marcel Goia, a anunţat că a contractat virusul printr-o postare pe Facebook. „În calitate de primar al oraşului Haţeg, mă simt dator să vă informez că testul pentru COVID-19, pe care l-am făcut zilele trecute, a

Tribunalul Bucureşti a dispus in­tra­rea în faliment a companiei de asi­gurare CertAsig, deţinută de Royalton Capital Investors II, pe data de 29 iunie 2020, dar hotărârea privind deschiderea procedurii de insolvenţă nu este încă

Asociația „Clasic e fantastic” anunță apariția volumului Clasic e fantastic. 10 ani. Timp de 10 stagiuni, pe scena Sălii mari a Ateneului Român și, la început, pe scena Sălii de operă

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 19.439, după ce luni, 13 iulie, au fost confirmate alte 57 de cazuri, în urma procesării a 388 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, şapte pacienţi au pierdut lupta cu

O asistentă de 49 de ani, din Sibiu, a murit, din cauza infecției cu noul coronavirus. Este primul caz de cadru medical din Sibiu mort din cauza COVID-19. Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de

CRAIOVA - FCSB 2-1 // FCSB a fost trimisă în Bănie fără niciun conducător, iar cel despre care Becali spune că "e singurul care impune respect în fața jucătorilor", Mihai Pintilii, a fost și el lăsat acasă. Gigi Becali lăsase de înțeles,

Criza produsă de coronavirus demonstrează că nu oricine poate fi ministru, director de spital, şef de poliţie, manager la o entitate publică samd. Deşi aceste funcţii cer, mai întâi de toate, competenţă, nicio guvernare n-a vrut, în ultimele

Estera Oprea, directorul hotelului Stavros din Mamaia Nord, spune că pe fondul pandemiei de COVID-19 numărul rezervărilor pentru perioada de vară a scăzut la 50%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, weekendurile înregistrând un grad

Mai multe controale în gări şi în trenuri au loc la această oră. Acestea sunt efectuate de angajaţii CFR Călători şi Poliţia Transporturi Feroviare în vederea verificării modului în care sunt respectate regulile de comportament emise de

Vejle, formația antrenată de Costel Gâlcă (48 de ani), a promovat în prima ligă din Danemarca. Costel Gâlcă, ultimul antrenor care a cucerit titlul în Liga 1 cu FCSB, și-a adăugat, de aseară, o nouă performanță

Ministerul Sănătăţii israelian a recunoscut că a trimis mii de persoane în izolare fără niciun motiv după ce a reluat supravegherea telefoanelor mobile, relatează Agerpres, citând agenția dpa. Potrovit sursei citate, se crede că aproximativ

Biroul pentru reintegrare solicită Misiunii OSCE în Moldova să continue monitorizarea în teren a acţiunilor ilegale ale Tiraspolului. În condiţiile create şi a lipsei consensului în Comisia Unificată de Control pe subiectul posturilor ilegale,

În ultimul timp, în viaţa tot mai captivantă a capitalei îşi face loc nevoia de fine dining. Totul se învârte în jurul unei experienţe unice care va stimula toate

Denise Rifai revine pe micul ecran. După ce a moderat emisiuni despre politică la Realitatea Plus, știrista se mută acum la un post concurent, Kanal D. Denise Rifai este recunoscută în presă pentru stilul dur pe care îl afișează în direct la

Hoţul a intrat pe geamul de la baie după ce a smuls gratiile şi a sustras bani şi aur, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 22.500 de lei. Până să îl prindă poliţiştii, a comis o altă infracţiune şi a fost arestat la

Sute de manifestanţi, majoritatea purtând măşti de protecţie inscripţionate cu sloganul „nu”, au defilat miercuri seara la Moscova, capitala Rusiei, pentru a cere demisia preşedintelui Vladimir Putin şi a protesta faţă de modificările

Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a atins un nou record astăzi. Potrivit ultimelor informații oferite de INSP, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 777 de noi cazuri de infectare, iar bilanțul total al decesleor a ajuns