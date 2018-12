Care sunt cele mai temute forţe speciale ruse 28.12.2018

28.12.2018 Care sunt cele mai temute forţe speciale ruse Forţele de elită ruse au făcut celebru cuvântul "Speţnaz" în întreaga lume. Speţnaz este un termen folosit în Federaţia Rusă pentru trupele speciale şi pentru unităţile antiteroriste, care au ca misiune neutralizarea şi distrugerea



Care sunt cele mai temute forţe speciale ruse

Forţele de elită ruse au făcut celebru cuvântul "Speţnaz" în întreaga lume. Speţnaz este un termen folosit în Federaţia Rusă pentru trupele speciale şi pentru unităţile antiteroriste, care au ca misiune neutralizarea şi distrugerea organizaţii teroriste, sunt specializate în operaţiuni militare avansate în spatele liniilor inamice, efectuarea de acte de sabotaj şi alte misiuni complexe.

Care sunt cele mai temute forţe speciale ruse

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mai multe maşini au fost avariate în dimineaţa de miercuri, 28 noiembrie, în centrul Constanţei, de un copac care s-a prăbuşit peste ele. Zona din faţa CEC-ului este intens circulată, în special de elevii de liceu, în apropiere aflându-se

Partidul Naţional Liberal vrea să atace la Curtea Constituţională bugetul pe anul 2019, în condiţiile în care liberalii au redactat un proiect propriu de buget. În replică, Eugen Teodorovici sugerează că liberalii vor afecta mediul de afaceri

Preţul unei genţi Bookletta porneşte de la 390 de lei şi poate ajunge până la 550 de lei, pentru o geantă de

Kylian Mbappe (19 de ani), unul dintre favoriții la câștigarea Balonului de Aur în 2018, l-a descris pe Roger Federer (37 de ani, 3 ATP) într-un interviu acordat celor de la "Tele Suisse". Proaspătul campion mondial este un fan

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 34 WTA) are țeluri mărețe în anul 2019. Românca vrea să ajungă între primele 10 jucătoare ale lumii și e sigură că România se poate impune în Fed Cup. România

Meteorologii avertizează că gerul va pune stăpânire, treptat, pe întreaga țară, deoarece temperaturile vor continua să scadă până la sfârșitul săptăminii. În zonele depresionare, vor fi chiar și minus 18 grade. După ce am avut parte de

O adolescentă de 17 ani din Nepal a dansat timp de 126 de ore consecutiv. Fata vrea să intre în Cartea Recordurilor la categoria ”cel mai lung maraton de dans susţinut de o singură persoană”. Bandana Nepal a început să danseze vineri,

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins acum câteva luni un plan al preşedintelui SUA, Donald Trump, privind un acord comercial bilateral, afirmă Owen Paterson, un fost membru al Guvernului de la Londra.

Fostul ministru al Culturii Theordor Paleologu susţine că Jandarmeria n-ar trebui să participe la defilarea de Ziua Naţională de la Arcul de Triumf, pentru că imaginea instituţiei este pătată după violenţele din 10 august, din Piaţa

Dacă acoperirea vaccinală rămâne redusă, decesele vor fi numeroase în timpul sezonului gripal, în special în cazul pacienţilor aflaţi la risc, spune preşedintele Societăţii Române de

RCS-RDS DIGI va difuza de aceste Sărbători de iarnă, prin postul său de filme "Film Now", primele două filme din seria "Singur acasă". Citește mai

Mekenzie Leigh Guffey (19 ani) din Hollywood, Alabama, a vrut să dea de ştire tuturor când a aflat că a rămas însărcinată. Citește mai

Un bărbat din Australia vroia să cumpere o maşină. Cum nu avea mulţi bani, a "vânat" chilipirurile. A aflat din presă de o licitaţie a poliţiei, care scotea la vânzare maşini confiscate de la

Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, este prăznuit pe 30 noiembrie. Cel dintâi chemat, așa cum i se mai spune, pentru că a fost primul care a răspuns chemării lui Hristos la apostolat, Sfântul

Delia Matache, o cântăreață renumită din România, a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată. Îmbrăcămintea vedetei i-a dat peste cap toți

Sărbătorirea Centenarului, dar şi aniversările celor mai puternice posturi de televiziune prilejuiesc un program TV bogat. „Adevărul“ vă prezintă ce puteţi vedea pe micile ecrane în wekend-ul de 1

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, se află în aceste zile în străinătate, unde participă la o sesiune de lucru în cadrul unei colaborări strategice iniţiate de

Şedinţa solemnă pentru marcarea Centenarului Marii Uniri a arătat o clasă politică mai dezbinată ca oricând, discursurile primilor oameni în stat fiind presărate cu atacuri la adresa adversarilor şi mai puţin cu proiecte concrete de

Actorul danez Claes Bang (The Girl in the Spider's Web, The Affair, Borgen) va interpreta rolul lui Dracula în mini-seria creată de Steven Moffat și Mark Gatiss și inspirată de romanul clasic al lui Bram

Cei mai mulţi analişti sunt de acord că noua agresiune a Rusiei faţă de Ucraina, prin capturarea unor nave mi­litare ucrainene care încercau să ajungă într-un port ucrainean prin strâmtoarea Kerci, blocată de ruşi, nu va duce la un război