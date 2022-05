Care sunt cele mai murdare lucruri din casă. Nici nu te-ai fi gândit ce obiecte ascund milioane de bacterii 27.05.2022

27.05.2022 Care sunt cele mai murdare lucruri din casă. Nici nu te-ai fi gândit ce obiecte ascund milioane de bacterii Majoritatea oamenilor consideră că baia e locul cu cele mai multe bacterii din casă, în special capacul de la toaletă. Însă, adevărul poate fi șocant! Mai mult decât atât, unele dintre cele mai murdare suprafețe sunt […] The post



Care sunt cele mai murdare lucruri din casă. Nici nu te-ai fi gândit ce obiecte ascund milioane de bacterii

Majoritatea oamenilor consideră că baia e locul cu cele mai multe bacterii din casă, în special capacul de la toaletă. Însă, adevărul poate fi șocant! Mai mult decât atât, unele dintre cele mai murdare suprafețe sunt […] The post Care sunt cele mai murdare lucruri din casă. Nici nu te-ai fi gândit ce obiecte ascund milioane de bacterii appeared first on Cancan.

Care sunt cele mai murdare lucruri din casă. Nici nu te-ai fi gândit ce obiecte ascund milioane de bacterii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania clujeană Cosmetic Plant, unul dintre cei mai importanţi jucători români de pe piaţa pro­duselor cosmetice, a investit 2,5 mi­lioane de euro în cercetare-dezvoltae şi în producţie în cei 30 de ani de

Punctul temporal care marchează începutul îmbutelierii industriale a apei minerale naturale Borsec este anul 1806. Istoria începe mult mai în urmă în timp când apa Borsec a devenit faimoasă datorită proprietăţilor sale curative. Cunoaşterea

Căpitanul Universității, Nicușor Bancu (28 de ani), e recuperat complet de pe urma leziunii suferite pe 26 mai, la ligamentul colateral intern al genunchiului, și poate fi folosit sâmbătă contra FC Argeș. Inițial se vorbise de cel puțin două

Fostul ministrul al Justiţiei Cătălin Predoiu dezminte categoric afirmaţiile făcute de fostul lider al PSD Liviu Dragnea conform cărora el ar fi declarat că în cazul său a fost vorba despre "o comandă de sus" şi că "totul vine de la

Atelierul de bijuterii şi obiecte din ceramică Gruni a luat naştere în 2019, la Timişoara, dintr-o provocare a antreprenoarei Livia Coloji de a realiza ilustraţii pe

Astăzi este, în sfârșit, vineri – ziua pe care o iubesc cel mai mult oamenii, pentru că urmează două zile pline cu momente de relaxare și distracție alături de persoanele dragi! Și, ca să îți […] The post BANCUL ZILEI | Ce se

Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din ultimele zile, până la acest moment au fost raportate case inundate, persoane izolate şi alunecări de teren, în localităţi din judeţul

Vine vara, ne gandim la soare, vacanta, plaja si relaxare. Dar pentru unii dintre noi, toate acestea sunt doar la un pas distanta. Iesim din casa si in curte ne asteapta o imbietoare priveliste: apa […] The post Ce tip de mozaic folosim pentru

Istoria tiparului îşi are originile adânc implementate în istorie, mai exact în istoria scrisului. Pentru că prin scris am învățat să creăm, să împărtășim gânduri și sentimente ale oamenilor din cele mai vechi timpuri, dar și să

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din comna Traian, a murit, miercuri seara, după o explozie urmată de un incendiu, produsă în locuinţa

Fundașul Ionuț Nedelcearu, în vârstă de 25 de ani, părăsește clubul grec și se transferă la Crotone, fosta formație a lui Drăguș, care a retrogradat în Serie B. Pe 5 octombrie 2020, când a venit la AEK de la Ufa (pentru 550.000 de euro),

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat că a izbucnit în lacrimi cînd a aflat că fostul lider PSD va fi pus în libertate. Magistratul afirmase încă dinainte de propunțare că, din punct de vedere legal, clientul său

Purtătorul de cuvânt al PSD Ştefan Radu Oprea a precizat că statutul partidului nu îi permite lui Liviu Dragnea să fie membru al formaţiunii, în contextul în care acesta se află sub liberare

Doar jumătate din recolta de grâu din 2021 este suficient de bună pentru a putea fi folosită la panificaţie, comparativ cu majoritatea recoltei într-un an normal. Restul va fi folosit ca nutreţ pentru animale, ceea ce înseamnă un preţ de

80% din focarele incendiului izbucnit în Parcul Naţional Porţile de Fier au fost stinse. Pompierii mehedințeni și angajații Ocolului Silvic Orșova au reușit să limiteze incendiul izbucnit în pădurea

„Politicile pentru re­ducerea poluării aerului au îmbunătăţit acest indicator în ultimele trei decenii. Chiar şi aşa însă, în unele oraşe europene poluarea aerului încă ridică riscuri de sănătate pentru locuitorii lor“, se arată pe

Sâmbătă după-amiază o femeie în vârstă de 50 de ani a murit, după ce a făcut stop cardio-respirator pe plaja din Mamaia Nord. Femeia s-a simțit rău imediat după ce a ieșit din apă, iar […] The post O femeie a murit pe plaja din

S-a aflat gradul de imunizare la coronavirus în România! Specialiștii avertizează că vaccinarea poate îmbunătăți semnificativ imunitatea colectivă pentru a face față valului 4 ce va fi declanșat în curând de varianta

Fotbalul european începe ușor-ușor să se trezească la viață, iar bookmakerii Mozzart Bet sunt din ce în ce mai ocupați, pentru a vă oferi zilnic cele mai mari cote din lume. Iată care sunt evenimentele promoționale de astăzi! Zenit –

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 17 iulie, la 1.081.588 cazuri. În jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe