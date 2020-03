Care sunt băncile care amână plata creditelor din cauza pandemiei de coronavirus 15.03.2020

Banca Transilvania vine în sprijinul clienților săi, pe fondul pandemiei de coronavirus. Oamenii au primit, sâmbătă, un mesaj prin care sunt informați că perioada de grație a plății cardurilor de credite se va extinde. „Dorim să te scutim de drumuri la bancă şi extindem perioada de graţie la cardul tău (..) până în luna mai. […]

