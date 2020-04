Care este starea de sănătate a ÎPS Pimen: ”Se impun în continuare…” 28.04.2020

28.04.2020 Care este starea de sănătate a ÎPS Pimen: ”Se impun în continuare…” Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a mărturisit că „starea generală de sănătate a ÎPS Pimen s-a ameliorat simțitor, dar spitalizarea și tratamentul adecvat se impun în continuare”. Deşi evoluţia stării de



Care este starea de sănătate a ÎPS Pimen: ”Se impun în continuare…”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a mărturisit că „starea generală de sănătate a ÎPS Pimen s-a ameliorat simțitor, dar spitalizarea și tratamentul adecvat se impun în continuare”. Deşi evoluţia stării de sănătate a Arhiepiscopului Pimen este una favorabilă, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a explicat că Arhiepiscopul Pimen rămâne în continuare […] The post Care este starea de sănătate a ÎPS Pimen: ”Se impun în continuare…” appeared first on Cancan.ro.

Care este starea de sănătate a ÎPS Pimen: ”Se impun în continuare…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Alegerile europarlamentare de anul acesta vor avea un impact major asupra următoarei configuraţii instituţionale a UE, va fi un bun prilej de a reconfirma angajamentul comun pro-european al statelor membre

Fondul Proprietatea (FP), cu expunere la companii de importanţă strategică pentru economia românească precum Hidroelectrica, Nuclear­electrica, Petrom, a închis pe 30 aprilie 2019 la un maxim istoric de 0,978 lei pe acţiune, după o apreciere de

A murit Phil Solomon, un profesor de cinema de la Universitatea din Colorado. Acesta a încetat din viață la 65 de ani, din cauza complicațiilor apărute după o intervenție

De la 1 mai, Japonia are un nou împărat: Naruhito. Dar viitorul dinastiei milenare nipone rămâne fragil şi apasă acum pe umerii fragili ai unui puşti de 12 ani, prinţul

Data de 2 mai 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din România. Astăzi, regretatul designer a fost condus pe ultimul drum de către toţi cei care l-au iubit. La ceremonia funerară ce a avut loc la Cimitirul Progresul din București, Iulia

Designerul Răzvan Ciobanu a fost înmormântat azi la cimitirul Progresul din Capitală. Zeci de apropiați i-au fost alături pe ultimul drum. Citește mai

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii a devenit funcțional începând de ieri. 5.000 de milioane de lei vor pleca la primării și universități doar în 2019, pe baza unei documentații minimale și a semnăturii președintelui Comisiei Naţionale de

♦ David-Paul Ivanciuc, director comercial al Jolly Cluj: „Ne-am fi dorit deschiderea unui magazin în Bucureşti, dar piaţa muncii din România se află într-un moment dificil ♦ Reuşim cu mare greutate să atragem talente în cadrul firmei ♦

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut mai multe percheziţii domiciliare, la două persoane din Ploieşti bănuite că ar promova mărfuri contrafăcute pe care le vindeau prin anunţuri pe o reţea de

O fostă prezentatoare de la BBC Radio a murit după ce a fost lovită de un tren, vineri, 26 aprilie, scrie Daily Mail. Jurnalista Kelly Jobanputa, în vârstă de 39 de ani, din Swindon, Wiltshire, a plecat

Mai bine de 70% din producţia companiei merge la

BNR a publicat joi pentru prima dată valoarea indicelui IRCC - indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor - afe­rentă trimestrului IV din 2018: 2,36%, un nivel mai redus decât ROBOR-ul la trei luni, cel mai folosit indicator de

Procurorul Ramona Bulcu, fost purtător de cuvânt al Parchetului General, s-a sinucis după ce s-a aruncat de la etajul 5 al sediului instituției. UPDATE ora 14:35. Parchetul General a anunțat oficial, într-o postare pe Facebook, că moartea

Johnny Depp (55 de ani) a fost surprins de paparazzi în ipostaze intime cu dansatoarea rusă Polina Glen (20 de ani). Frumoasa brunetă este prima relație serioasă pe care actorul din Pirații din Caraibe o are de când s-a despărțit de soția sa

În ziua în care l-a condus pe ultimul drum pe bunul său prieten, designerul Răzvan Ciobanu, Vica Blochina a aflat că a mai pierdut un amic drag: afaceristul Alex Faur. Fosta balerină a lăsat un mesaj simplu, dar extrem de profund la ultima poză

Potrivit Gazeta Românească, pe 7 aprilie 2019 cotidianul Corriere della Sera sub semnătura jurnalistului Francesco Battistini, publica articolul intitulat - Sindromul Italia, în clinica badantelor noastre - care pune în dezbatere sensibila

Transgaz (TGN), transportatorul naţional de gaze naturale, a obţinut dreptul de a începe lucrările la conducta ”Ţărmul Mării Negre - Podişor pentru preluarea gazului din Marea Neagră”, care va traversa judeţele Constanţa, Călăraşi şi

România va găzdui Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe din 2021, a anunţat, vineri, Federaţia Română de Tenis de Masă pe Facebook, citată de Agerpres. ''În competiţia pentru organizarea CE s-au înscris iniţial România,

Turcii de la Alsim Alarko au început activitatea pe Lotul 2 din Autostrada de Centură Bucureşti Sud, arată imaginile publicate de pasionaţii de

Compania Electrolux ameninţă cu relocarea producţiei în Polonia, ceea ce este o acţiune de intimidare a greviştilor, care are ca scop să descurajeze lucrătorii, din Satu Mare şi de oriunde, în a-şi cere drepturile, acuză sindicaliştii de la