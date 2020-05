Care este stare de sănătate a lui ÎPS Pimen la aproape o lună după ce a fost confirmat pozitiv 20.05.2020

20.05.2020 Care este stare de sănătate a lui ÎPS Pimen la aproape o lună după ce a fost confirmat pozitiv De aproximativ o lună arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților este internat la Institutul Național „Matei Balș”. Se pare că stare lui de sănătate nu s-a îmbunătățit prea mult. Adrian Streinu Cercel a declarat, marți seara, că situația



Care este stare de sănătate a lui ÎPS Pimen la aproape o lună după ce a fost confirmat pozitiv

De aproximativ o lună arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților este internat la Institutul Național „Matei Balș”. Se pare că stare lui de sănătate nu s-a îmbunătățit prea mult. Adrian Streinu Cercel a declarat, marți seara, că situația lui ÎPS Pimen este staționară. Adrian Streinu Cercel a fost întrebat, marți seara, la Antena 3, despre starea Arhiepiscopului […] The post Care este stare de sănătate a lui ÎPS Pimen la aproape o lună după ce a fost confirmat pozitiv appeared first on Cancan.ro.

Care este stare de sănătate a lui ÎPS Pimen la aproape o lună după ce a fost confirmat pozitiv

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Victoria în finala de la Madrid i-ar fi adus Simonei Halep, 27 de ani, 3 WTA, nu doar primul trofeu al anului 2019, dar și prima poziție în ierarhia mondială. Ar fi fost vorba despre reîntoarcere în vârf, una care i-ar fi dat o mai mare alonjă

Karmen, fiica de 21 de ani a lui Adrian Minune, a intrat în al doilea trimestru de sarcină, iar peste aproximativ trei luni va deveni mămică pentru prima oară. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă cele mai noi imagini cu burtica

Actorul Keanu Reeves a declarat că a fost îndrăgostit de colaga sa Sandra Bullock, în timpul petrecut pe platoul filmului

Scandal mare în casa Puterea dragostei, iar Andreea Mantea a fost luată prin surprindere. A avut, în cele din urmă, o reacția dură! Thalida și Iancu au fost cei mai votați concurenți pentru a ieși din casa Puterea dragostei. Concurenții cred

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter a avut loc, aseară, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la ora la ora 22:23, la o adâncime de 114 km, și a fost de o replică în această dimineață. În urma cutremurului înregistrat

Laptele matern ar putea fi un remediu pentru cancer. Cercetătorii au descoperit accidental că acesta conţine o substanţă, numită Hamlet, care omoară celulele tumorale. Citește mai

Numărul foarte mare de poliţişti observat duminică de bucureşteni şi aeronavele care au traversat în mod repetat cerul Capitalei au legătură cu apropiata vizită a Papei Francisc în

SCM Râmnicu Vâlcea a cucerit primul său titlu de campioană naţională la handbal feminin, duminică, după ce a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-26 (14-12), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale,

Toată lumea îl știe pe Pepe, dar puțini sunt cei care știu cum arată Rebeka, sora ”secretă” a artistului! Tânăra îi calcă pe urme fratelui ei. Pe lângă frații pe care îi cunoaște toată lumea, Giani, Miguel si Loredana, puțini sunt

Marele actor Alain Delon a primit, ieri seară, un premiu de onoare „Palme d’Or”, în ciuda feministelor care l-au acuzat că este „rasist, homofob și misogin”. Ele le-au cerut organizatorilor festivalului să nu-l

Descoperire macabră, duminică 19 mai, la Sinaia. Cadavrul unui bărbat, rămas până în acest moment neidentificat, a fost găsit de mai mulţi turişti care au şi alertat autorităţile. O echipă de criminalişti este aşteptată la faţa

O postare de pe Facebook a Corinei Ungureanu, fostă campioană la gimnastică, acum antrenoare, a fost distribuită de mii de ori în câteva ore. Citește mai

Florian Walter a murit, duminică seara, în jurul orei 22:00, la vârsta de 56 de ani! Fostul acţionar al lui Dinamo şi patron al Petrolului şi U Cluj era în stare critică, în urma atacului cerebral

Senatorul UDMR Laszlo Attila a acordat un interviu DC News în cadrul căruia a vorbit, printre altele, despre intenţia Fidesz (din Ungaria) şi a UDMR (din România) de a forma un grup politic maghiar în Parlamentul

Iulian Mangalagiu, fostul director general al producătorului de cărămizi Brikston Iaşi, a plecat la concurenţii de la Wienerberger România, unde ocupă funcţia de managing director. El îl înlocuieşte astfel pe Corneliu Fecioru, care a lucrat

Pe cât de bun e un telefon, pe atât de sensibil e uneori. Sunt multe circumstanțe în care telefonul tău s-ar putea încălzi tare. Citește mai

Trupa de dans Loredana Dance participă la DanceStar World Final 2019, competiție ce se desfășoară în perioada 22-26 mai 2019, în Croația. DanceStar World Final 2019 - sau, pe înțelesul tuturor - Campionatul Mondial de Dansuri (secțiunea

Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a spus la emisiunea „Adevărul Live”, că duminica aceasta va face public candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din

Poliţiştii din Alba au reţinut un bărbat bănuit de delapidare şi fals informatic. În calitatea sa de contabil, la un punct de lucru din Arad, al unei societăţi comerciale din Sebeş, şi-ar fi însuşit peste 450.000 de lei din încasările

Marian Alecsiu, cofondator şi CEO al companiei: Dacă am convinge 1% din românii care îşi cumpără anual un smartphone să achiziţioneze şi o cameră foto mai performantă, piaţa foto ar creşte cu