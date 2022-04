Care este atmosfera în Mamaia, înainte de marile petreceri de 1 mai. Au început pregătirile! 29.04.2022

29.04.2022 Care este atmosfera în Mamaia, înainte de marile petreceri de 1 mai. Au început pregătirile! Ca în fiecare an, CANCAN.RO este la curent cu pregătirile de 1 mai de pe litoralul românesc. Pentru că a mai rămas puțin până când plajele din Mamaia vor fi asaltate de petrecăreți, noi vă […] The post Care este atmosfera în Mamaia,



Care este atmosfera în Mamaia, înainte de marile petreceri de 1 mai. Au început pregătirile!

Ca în fiecare an, CANCAN.RO este la curent cu pregătirile de 1 mai de pe litoralul românesc. Pentru că a mai rămas puțin până când plajele din Mamaia vor fi asaltate de petrecăreți, noi vă […] The post Care este atmosfera în Mamaia, înainte de marile petreceri de 1 mai. Au început pregătirile! appeared first on Cancan.

Care este atmosfera în Mamaia, înainte de marile petreceri de 1 mai. Au început pregătirile!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reyna, artista născută în Germania, s-a săturat de viața de lux pe care o petrecea cântând pe vasele de croazieră pentru turiști și în restaurantele de fițe din Germania și nu numai. Așa că tânăra, […] The post Reyna lasă Germania

Grupul italian glam rock Måneskin, care a câştigat ediţia de anul acesta a concursului Eurovision, a ajuns pentru prima dată între primele zece clasate în topul britanic al

Dezvăluirile uluitoare şi momentele încărcate de tensiune din cele mai noi episoade ale serialului Adela, difuzate aseară la Antena 1, i-au ţinut pe telespectatori cu sufletul la gură. Proiectul produs

Compania chineză Broad Group a reușit să construiască de la 0 un bloc de 10 etaje, finisat complet, cu instalații electrice și sisteme de țevi, în mai puțin de 29 de ore, folosind o metodă de construcție modulară, scrie Global Construction

Simona Halep, locul 2 în clasamentul WTA, a anunţat că nu va mai participa la turneul WTA de la Bad Homburg, care începe săptămâna viitoare, informează Gazeta Sporturilor. Simona Halep a precizat, într-un scurt clip video, motivele pentru care a

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 25.479 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. A fost înregistrată o nouă scădere a

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat sâmbătă, la Sibiu, că va menţine în continuare conducerea militară la Direcţia de Sănătate Publică

Poliția germană caută să afle cum au ajuns două picturi din secolul al XVII-lea, semnate de un artist italian și de unul olandez, într-un tomberon de pe o șosea din sud-estul țării, relatează CNN. Picturile în ulei, înrămate, au fost

Producţia industrială a României înregistrează o revenire a industriei în aprilie 2021 cu un ritm de aproape 65% an/an, arată datele publicate de Eurostat, biroul european de

Meciul dintre Portugalia și Germania, scor 1-2 la pauză, a adus o premieră în istoria Campionatului European de Fotbal. Prima reprezentativă a Portugaliei intră în istoria EURO dintr-un motiv nedorit.

Peste 25.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.479 de persoane

Românii care merg în Spania cu avionul numai trebuie să prezinte, începând de luni, certificat care atestă vaccinarea completă împotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-COVID-19, întrucât România nu se

Laurenţiu Reghecampf a confirmat divorțul de Anamaria Prodan. Se pare că s-a ajuns aici după ce relația dintre ei a devenit tot mai tensionată în ultima vreme. Asta deși cei doi şi-au reînnoit jurămintele acum […] The post Anamaria

Deși fără 7-8 titulari, unii indisponibili, majoritatea menajați, Italia a bătut și Țara Galilor, 1-0 grație lui Pessina, de regulă rezervă. Jucător al Atalantei, acesta a apărut târziu în lot, convocat ca înlocuitor al interistului Sensi,

România şi Bulgaria se clasează şi în acest an, la fel ca şi în 2020, pe ultimele locuri în Tabloul de bord european privind inovarea, arată un raport publicat luni, 21 iunie, de Comisia Europeană (CE), potrivit Agerpres. Suedia continuă să

EURO LA INDIGO. Turcia a dezamăgit la acest Campionat European și a bifat trei înfrângeri din tot atâtea partide. Mai mult, naționala Semilunei a înscris o singură dată în turneu, gol pe care Eric de Oliveira l-a imitat în cadrul proiectului

Toată lumea o știe și o îndrăgește pe Kerry Katona de pe vremea când performa alături de trupa Atomic Kitten. Puțini, însă, sunt cei care știu dramele prin care a trecut de-a lungul timpului. Kerry […] The post Kerry Katona, fostă

Oamenii de ştiinţă au aflat de ce unii oameni mor după un eveniment stresant din viaţa lor, precum decesul unei persoane dragi sau chiar despărţirea. S-a descoperit că evenimentele stresante cresc nivelul a două molecule din celulele inimii,

Jurnalistul NBC News Keir Simmons a spus că el și echipa de filmare au petrecut două săptămâni în carantină înainte de interviul realizat cu preşedintele Rusiei Vladimir Putin, pe 11 iunie, la Kremlin. Preşedintele rus a vorbit cu presa

Italia, una dintre ţările europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtării măştii în aer liber începând de luni, 28 iunie, a anunţat ministrul italian al sănătăţii, Roberto Speranza, relatează AFP,