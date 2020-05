Care este adevărul despre sexualitatea lui Gheorghe Dincă. Ce a scris în raport medicul care l-a consultat pe ”Monstrul din Caracal” 11.05.2020

11.05.2020 Care este adevărul despre sexualitatea lui Gheorghe Dincă. Ce a scris în raport medicul care l-a consultat pe ”Monstrul din Caracal” De-a lungul timpului, pe măsură ce ancheta în cazul ”Caracal” s-a apropiat de final, au ieșit în evidență foarte multe contradicții, Gheorghe Dincă dând declarații și, ulterior, retrăgîndu-le, spunând că le-a ucis pe Luiza Melencu și



Care este adevărul despre sexualitatea lui Gheorghe Dincă. Ce a scris în raport medicul care l-a consultat pe ”Monstrul din Caracal”

De-a lungul timpului, pe măsură ce ancheta în cazul ”Caracal” s-a apropiat de final, au ieșit în evidență foarte multe contradicții, Gheorghe Dincă dând declarații și, ulterior, retrăgîndu-le, spunând că le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu, apoi declarând exact contrariul. Dar, pe lângă toate semnele de întrebare – familia Alexandrei Măceșanu susținând, […] The post Care este adevărul despre sexualitatea lui Gheorghe Dincă. Ce a scris în raport medicul care l-a consultat pe ”Monstrul din Caracal” appeared first on Cancan.ro.

Care este adevărul despre sexualitatea lui Gheorghe Dincă. Ce a scris în raport medicul care l-a consultat pe ”Monstrul din Caracal”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are un anunţ important pentru şoferi: sistemul pentru achitarea rovinietei a cedat, sâmbătă după-amiază, în agențiile din toate punctele de trecere a

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea, cu ploi torenţiale, vijelii, grindină şi temperaturi scăzute, valabilă în cea mai mare parte a ţării, începând de duminică după amiaza până miercuri dimineaţa. În

Simona Halep a pierdut cea de-a patra finală jucată la Madrid Open, fiind învinsă cu scorul de 6-4, 6-4, de olandeza Kiki

Comunicaţiile de date sunt întrerupte în agenţiile din toate punctele de trecere a frontierei, iar aplicaţiile specifice de lucru nu pot fi accesate de operatorii din frontieră, astfel că nu pot fi

Sora mai mică a juratului de la Românii de la talent s-a căsătorit în acest weekend. Mihai Petre şi soţia sa, Elwira, le-au fost aproape tinerilor căsătoriţi în această zi specială. În acest weekend, Alina Petre, dansatoare de

Ministerul de Externe informează românii care călătoresc sau tranzitează în Italia că autoritățile locale au emis, duminică, pentru mai multe regiuni ale țării cod portocaliu și galben de furtună, precipitații și vând puternic.

Will Smith, prezent la Berlin pentru a-şi prezenta cel mai recent film 'Aladdin and His Magic Lamp', a declarat sâmbătă la o conferinţă de presă, că preferă să joace decât să devină preşedinte al SUA. Citește mai

Lituanienii au început să voteze duminică la urne pentru a-şi alege noul preşedinte, de la care aşteaptă să reducă decalajul dintre bogaţi şi săraci, care se accentuează în ţară, în pofida

Numărul de sosiri ale turiştilor în Bucureşti, în primele două luni din 2019, s-a ridicat la 265.160, din care circa 96% (253.840 sosiri) au fost sosiri în hoteluri, conform datelor centralizate de

Horoscop 6 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 6 mai 2019 - Berbec: Poate fi o zi obositoare, dacă te vei lăsa în voia impulsurilor de moment, cele care te pot impinge la reacții exagerate pe care le vei vedea ca atare

Ducele şi Ducesa de Sussex au postat pe Instagram o fotografie adorabilă cu picioruşele copilului lor, micuţul Archie Harrison, duminică. Citește mai

După ce sâmbătă a pierdut finala de la Madrid, Simona Halep va avea 3 zile de odihnă până la următoarea apariţie într-un meci

Un grav accident rutier s-a produs în Cluj, între Luna și Luncani, scrie Realitateadecluj.net. Citește mai

Un milion de români au astm, potrivit estimărilor Societăţii Române de Pneumologie. Însă afecţiunea ar fi „mult subdiagnosticată“, conform aceleiaşi

Asigurătorul de viaţă Aegon România, parte a grupului olandez cu acelaşi nume, a atras peste 7.500 de clienţi cu serviciul de a doua opinie medicală, lansat în decembrie 2017, reprezentanţii companiei estimând pentru 2019 o creştere a

Meghan Markle, ducesa de Sussex, a intrat în travaliu și urmează să nască primul copil al prințului Harry din moment în moment, a anunțat palatul Buckingham pentru CNN, luni. Într-o informare scurtă, Palatul Buckingham a transmis că: ”Ducesa

Reprezentanta României, Ester Peony, este cotată la casele de pariuri cu mai puţin de 1% şanse să câştige ediţia de anul acesta a concursului muzical Eurovision, marele favorit fiind candidatul Olandei. Potrivit datelor furnizate de mai multe

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în meciul cu Universitatea Craiova și a câștigat cel de-al doilea titlu consecutiv. Citește mai

Horoscop 7 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 7 mai 2019 - Berbec: Sunt posibile situații dificile, mai ales când intri în contact cu cei din anturajul apropiat. Ar fi bine să ai răbdare și să temperezi orice reacție

Doar în ultimele două zile au fost confiscate de către poliţiştii de frontieră de la Galaţi şi Brăila sute de metri de plase, o barcă cu motor şi alte scule de pescuit, iar cinci persoane s-au ales cu dosare