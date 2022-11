Care e satul din România unde mai locuiesc doar 10 familii. Nu există nici măcar magazin alimentar în localitate 06.11.2022

06.11.2022 Care e satul din România unde mai locuiesc doar 10 familii. Nu există nici măcar magazin alimentar în localitate Pare incredibil, însă, într-un cătun, uitat de lume, mai locuiesc doar zece familii. Sătenii nu au nici măcar un magazin alimentar în apropiere. Ce spun sătenii despre traiul pe care abia îl duc, zi de […] The post Care e satul din



Care e satul din România unde mai locuiesc doar 10 familii. Nu există nici măcar magazin alimentar în localitate

Pare incredibil, însă, într-un cătun, uitat de lume, mai locuiesc doar zece familii. Sătenii nu au nici măcar un magazin alimentar în apropiere. Ce spun sătenii despre traiul pe care abia îl duc, zi de […] The post Care e satul din România unde mai locuiesc doar 10 familii. Nu există nici măcar magazin alimentar în localitate appeared first on Cancan.

Care e satul din România unde mai locuiesc doar 10 familii. Nu există nici măcar magazin alimentar în localitate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adswizz, o companie specializată în livrarea de programmatic advertising către serviciile audio digitale, care avea un număr mediu de 173 de angajaţi în 2020, este firma IT care oferă cele mai mari salarii medii din România: de peste 15.500 de

Oana Matache, sora Deliei, este mamă a doi copii, iar după ce a născut a doua oară, artista s-a retras din lumina reflectoarelor. Aceasta cânta pe scenă, alături de Delia. Gina Matache, mama celor două, a făcut primele declarații despre decizia

Laurette se confruntă cu o problemă de câteva săptămâni. Aceasta a făcut un apel disperat, după ce animalul său de companie a dispărut, iar fetița ei este topită de dor. La Antena Stars, Laurette a […] The post Laurette face un apel

Charlie Munger, vicepreşedintele gigantului Berkshire Hathaway, condus de celebrul investitor Warren Buffett, a spus într-o conferinţă că pieţele de capital sunt extrem de supraevaluate în ceea ce

Atât persoanele vaccinate cât şi cele nevaccinate care vin în România din ţări din afara Uniunii Europene trebuie să prezinte rezultatul unui test RT-PCR, nu mai vechi de 48 de ore, a anunţat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, după

Un turist a fost mușcat de o viperă, duminică, pe creasta Pietrei Craiului, acoperită cu zăpadă. „Un caz atipic care ne arată că nimic nu este imposibil”, spun salvamontiștii într-o postare pe Facebook, în care laudă și

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, una dintre principalele entităţi juridice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, reuşeşte ieşirea din insolvenţă şi reintegrarea mai echilibrată în circuitul

Transportul aerian de pasageri a crescut cu 30,8% în primele 9 luni din 2021, raportat la același interval din 2020, ajungând astfel de la 6,11 milioane pasageri la 7,992 milioane pasageri,

Discutam aprins despre cum a comis-o Radu Petrescu la meciul Chindia - CFR de sâmbătă, gol înscris de campioană după un henț clar, dar și două lovituri de la 11 metri refuzate formației clujene etc, când Marian Barbu a făcut-o duminică și

Indicele MSCI EM Europe, dedicat pieţelor emergente europene, a suferit un declin de 8,9% în noimebrie, potrivit unei analize efectuate de societatea de brokeraj Wood &

Alertă în Statele Unite din cauza Omicron! Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) a anunțat că cel puțin un sfert din toată America are deja infectări cu noua variantă de coronavirus

Angajaţii Consiliului Judeţean Buzău au participat la o campanie de donare de sânge organizată chiar în incinta instituţiei. Întregul demers medical a avut loc pe holul Sălii Mari a Consiliului Judeţean, unde Centrul de Transfuzii a amenajat un

Se spune adesea despre pizza faptul că ar fi un aliment nu foarte sănătos, ceea ce însă este doar un mit care a beneficiat de tot mai multă popularitate în ultima vreme. Care este însă adevărul despre pizza? Este aceasta sănătoasă sau nu?

China avertizează Statele Unite cu privire la solititările unor politicieni pentru boicotarea diplomatică a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Autoritățile comuniste spun că vor lua

Bucuria de a primi o floare este neprețuită și orice femeie își dorește să se simtă atât de iubită și apreciată încât să primească buchete de flori deosebite. Motivul pentru care majoritatea persoanelor nu fac […] The post 5 motive

România are cea mai mare do­bân­dă real nega­tivă din re­giune, de -6,19%, în con­diţiile în care avem cea mai mare inflaţie din zo­nă, de aproape 8%, şi o dobândă-cheie de doar

Ministerul Economiei a publicat lista dosarelor aprobate pe măsura HoReCa, iar 72 de companii au primit aprobarea pentru suma maximă de 800.000 euro alocată pentru fiecare

John Ene, antrenorul de portari al celor de la Academica Clinceni, interviu în exclusivitate pentru

Un bărbat din județul Iași a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, după ce ar fi violat o minoră, în perioada august – octombrie 2021. Anchetatorii cazului au descoperit faptul că şi […] The post Caz şocant în Miroslava! Un

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani se află în căutarea unui nou proiect în momentul de față, după mandatul de doar patru luni de pe banca celor de la FC U Craiova