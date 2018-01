Carburanţii s-au scumpit cu 15-16 bani în două săptămâni. Taxele către stat reprezintă mai mult de jumătate din preţ 21.01.2018

Scumpirea din ultimele două săptămâni a carburanţilor, generată şi de creşterea taxelor, în special a majorării accizelor de anul trecut, a fost mai mare decât cea din Europa, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pieţei carburanţilor din Uniunea Europeană.

