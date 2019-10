Capodopera lui Elgar, "Visul lui Gerontius", interpretată în premieră la Ateneu 14.10.2019

14.10.2019 Capodopera lui Elgar, "Visul lui Gerontius", interpretată în premieră la Ateneu Joi, 17 şi vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Ateneului Român, Orchestra simfonicăa Filarmonicii "George Enescu", condusă de Alexander Walker, va avea în program oratoriul "Visul lui Gerontius" de Edward Elgar. Corul Filarmonicii



Capodopera lui Elgar, "Visul lui Gerontius", interpretată în premieră la Ateneu

Joi, 17 şi vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Ateneului Român, Orchestra simfonicăa Filarmonicii "George Enescu", condusă de Alexander Walker, va avea în program oratoriul "Visul lui Gerontius" de Edward Elgar. Corul Filarmonicii "George Enescu "este pregătit de maestrul Iosif Ion Prunner.

Capodopera lui Elgar, "Visul lui Gerontius", interpretată în premieră la Ateneu

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 41.500 de persoane au fost angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în primele două luni ale acestui an. Dintre acestea, peste 25.600 fac parte din categoria persoanelor greu sau foarte greu

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, susţine că cei trei deputaţi, care au intrat în Parlamentul de la Chişinău, în alegerile din 24 februarie pe circumscripţiile uninominale deschise pentru locuitorii din Transnistria, vor reprezenta

Românii au devenit tot mai selectivi atunci când vine vorba de alegerea mobilierului potrivit pentru spaţiile de relaxare, fie că este vorba despre amenajarea balconului sau a grădinii. Preferinţele românilor în materie de mobilier vizează

Accidentul bizar a avut loc în plină zi, fiind surprins de camerele de supraveghere din zonă. Pe filmare se poate vedea cum maşina condusă de o şoferiţă intră în imobil fără să ezite, exact în zona ce mai vulnerabilă (uşa şi geamul).

Pescarii nu mai au dreptul să captureze scrumbie, începând de marţi, pe Dunăre şi braţele fluviului până la ceatal Chilia, conform Ordinului privind prohibiţia pescuitului în acest an emis de

Medicii au greșit în cazul morții bebelușului de un an și zece luni care a decedat în octombrie 2018, la spitalul Sanador din Capitală, este concluzia Colegiului Medicilor din Municipiul

Sesizarea preşedintelui delegat al Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, în legătură cu existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi

Plajele cipriote, mereu însorite, sunt numai bune pentru o vacanţă perfectă, de primăvara până toamna târziu. Chiar dacă destinaţia este mai scumpă decât acum zece ani, resorturile de la malul mării

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că guvernarea PSD ignoră problemele reale din sănătate şi că ea a eşuat şi în ceea ce priveşte prevenţia. "Din păcate, guvernarea PSD a eşuat şi în

Are 41 de ani, dar nu-i arată. Pentru că Federica Fontana nu doar comentează sport la televiziunea italiană, ci îl și practică. E o obișnuită a pârtiilor de schi, fie că e vorba de fond sau de schi alpin, dar și un abonat al

Tragedia s-a produs marți dimineața, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Un turist american, în vârstă de 69 de ani, a murit după ce i s-a făcut rău chiar la intrarea în aeroport, a informat România TV. Imediat după ce a coborât

Cunoscută pentru proprietatea sa de a vindeca o mulțime de afecțiuni, urzica este un remediu pe care trebuie să îl ai în casă, mai ales în plin sezon. Totuși, planta poate da și efecte adverse în anumite

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Președintele Iohannis nu precupețește niciun efort pentru a ataca partidul de guvernământ. Astăzi, Forumul Global "Drepturile Omului și o Lume fără Tutun" a fost rampa de lansare a rachetelor prezidențiale către

Iohannis se hotărăște dacă convoacă referendumul pe justiție după consultările de astăzi. Președintele Klaus Iohannis a convocat reprezentanții societății civile la consultări privind oportunitatea organizării unui referendum pe justiție.

Iniţiativa de repatriere a rezervei de aur a României lansată de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae face paşi înainte. Comisia de buget-finanţe a Senatului a adoptat, marţi, raport de admitere a proiectului de

Administraţia publică locală continuă investiţiile în pieţele din municipiul Călăraşi. Trei mari proiecte ce vizează zone comerciale din oraş se află, în acest moment, în etapa achiziţiei publice online a lucrărilor de

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat marţi că indicele care va înlocui ROBOR se va aplica doar pentru creditele noi, iar cei cu credite în derulare trebuie să se refinanţeze pentru a beneficia de noile condiţii. Schimbarea modului de

Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că propunerea Blocului politic ACUM, privind propunerea de a-i avea pe Maia Sandu în calitate de prim-ministru si pe Andrei Nastase ca preşedinte al Parlamentului „constituie cumva o consecinţă logică

La o săptămână de la alunecarea de teren care a dus la închiderea şoselei spre Sarmizegetusa Regia, reparaţiile şi consolidările de urgenţă au fost finalizate, iar autorităţile au anunţat redeschiderea traficului