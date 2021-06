Căpitanul României şi al Barcelonei, Gică Popescu, prezintă la Antena 1 seria Super Prieteni 23.06.2021

23.06.2021 Căpitanul României şi al Barcelonei, Gică Popescu, prezintă la Antena 1 seria Super Prieteni Începând de miercuri, 23 iunie, de la ora 23:45, fostul mare capitan al României şi al Barcelonei, Gică Popescu, aduce la Antena 1 şi pe as.ro o serie de interviuri-eveniment cu foşti mari jucători



Căpitanul României şi al Barcelonei, Gică Popescu, prezintă la Antena 1 seria Super Prieteni

Începând de miercuri, 23 iunie, de la ora 23:45, fostul mare capitan al României şi al Barcelonei, Gică Popescu, aduce la Antena 1 şi pe as.ro o serie de interviuri-eveniment cu foşti mari jucători de...

Căpitanul României şi al Barcelonei, Gică Popescu, prezintă la Antena 1 seria Super Prieteni

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Într-un interviu difuzat duminică de BBC, ambasadorul Rusiei în Marea Britanie respinge implicarea ţării sale în atacuri cibernetice vizând sustragerea cercetărilor despre crearea unui vaccin împotriva coronavirusului SARS-CoV-2, relatează AFP.

Un român în vârstă de 37 de ani, șofer de TIR, a fost reținut joi de poliția germană după ce a fost prins la graniță cu două excavatoare și alte unelte furate din Danemarca, în valoare totală de 50.000 de euro, informează

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, admite că ar putea fi reintroduse anumite restricţii pentru funcţionarea teraselor, în funcţie de evoluţia numărului de cazuri de COVID-19, scrie

Un craiovean, asistent medical, a murit din cauza coronavirusului în timp ce se afla cu familia în concediu la mare. Bărbatul avea 45 de ani. Florin Cazacu, asistent medical la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, era la mare în concediu cu

Gamerii au motive bune să termine provocările necesare în FIFA 20. Ca de obicei, cei care au răbdare să treacă prin toate încercările se vor alege cu pack-uri noi, cu îmbunătățiri cosmetice și nu numai. Cele 6 carduri speciale sunt, însă,

Un tânăr de 19 ani din Alba a fost trimis în judecată după ce a violat o fetiţă de 12 ani. Agresiunea a avut loc în luna iunie, în localitatea Vinerea, oraşul

Un asistent medical din judeţul Vrancea a murit din cauza virusului Sars Cov 2. Bărbatul avea 49 de ani şi era angajat al spitalului din Vidra. Victima era liderul filialei locale a Federaţiei

Nume: First Bank România Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: First Bank S.A. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor clienţi ai First Bank posibilitatea de a accesa datele lor financiare direct de pe

Numărul de paturi de terapie intensivă la Spitalul Universitar de Urgenţă ”Elias” şi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. dr. Matei Balş” din Bucureşti va fi suplimentat în perioada următoare, a anunţat,

Premierul a vorbit despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie. Ludovic Orban consideră că toate instituțiile iau toate măsurile necesare. Șeful executivului s-a ferit să spună dacă guvernul ia în calcul

Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, a murit luni, 20 iulie, după ce s-a săldat în lacul Fundata. Conform ISU Ialomiţa, victima se afla astăzi la agrement pe malul apei, când a decis să se răcorească în apa lacului, intrând la

Angajata unui magazin alimentar din Baia Mare a fost pălmuită de o tânără, după ce i-a cerut acesteia să folosească masca în interiorul

Prestigioasa publicație France Football a anunțat că nu va decerna Balonul de Aur în acest an. „Având în vedere circumstanțele excepționale, pentru prima dată din 1956, Balonul de Aur nu va fi acordat”, se arată în comunicatul

Trei persoane au ajuns la spital în urma unei altercații între clienții unei terase din Mamaia, un grup de turiști și agenți de pază. Scandalul a pornit din cauza muzicii. Conform IPJ

KFC a luat o decizie radicală. Pe viitor, celebrul pui servit în restaurante se va produce în alt mod. Reprezentanții KFC au anunțat că vor colabora cu o firmă din Rusia. Compania încearcă să creeze primul laborator care să producă nuggets de

În prezent sunt sub tratament 43 de persoane, în vreme ce 51 au fost declarate între timp ca fiind vindecate. Un angajat al Damen Galaţi a murit din cauza Covid-19. Compania a luat măsuri drastice de distanţare fizică a

„Suntem într-un moment pandemic, de creștere progresivă a numărului de cazuri. Vom avea două săptămâni dificile pentru a putea reimpune acele măsuri de carantină și izolare”, a declarat marți ministrul

Focarul de infecție cu virusul COVID-19 de la șantierul Naval Damen Galaţi a atins o cifră de 95 de persoane. Printre cei infectați se numără angajaţi ai companiei şi salariaţi ai subcontractorilor. Conform cifrelor oficiale prezentate de

Clessidra, nume consacrat pe piața de profil a articolelor vestimentare în vogă, își prezintă pentru doamne și domnișoare linia de costume de baie pentru vara anului 2020. Există un trend definitoriu și

Compania locală Trusted Advisory, specializată în furnizarea de servicii de contabilitate şi consultanţă financiară, are în plan să ajungă anul viitor la un portofoliu de circa 150-200 de clienţi pentru aplicaţia software dezvoltată care