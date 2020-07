Capitala a depăşit 5000 de cazuri de coronavirus! În ce condiţii se poate institui carantina în Bucureşti 25.07.2020

Este alertă în Capitală! Numărul de cazuri de COVID-19 a crescut alarmant. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate cele mai multe cazuri, respectiv 118. Astfel, a fost depășit pragul de 5.000 de îmbolnăviri în București. În aceste condiții, este foarte probabilă carantinarea zonală. România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, alte 1.284 […] The post Capitala a depăşit 5000 de cazuri de coronavirus! În ce condiţii se poate institui carantina în Bucureşti appeared first on Cancan.ro.

