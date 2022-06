Capcanele din proba de Matematică, la Evaluarea Naţională. Mare atenţie, elevi 15.06.2022

15.06.2022 Capcanele din proba de Matematică, la Evaluarea Naţională. Mare atenţie, elevi Evaluarea Națională este unul dintre cele mai importante examene din viața unui viitor om de succes, iar proba la Matematică de mâine pare să îi sperie pe majoritatea. După subiectele accesibile pe care le-au avut […] The post Capcanele din



Capcanele din proba de Matematică, la Evaluarea Naţională. Mare atenţie, elevi

Evaluarea Națională este unul dintre cele mai importante examene din viața unui viitor om de succes, iar proba la Matematică de mâine pare să îi sperie pe majoritatea. După subiectele accesibile pe care le-au avut […] The post Capcanele din proba de Matematică, la Evaluarea Naţională. Mare atenţie, elevi appeared first on Cancan.

Capcanele din proba de Matematică, la Evaluarea Naţională. Mare atenţie, elevi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă seara, la groapa de gunoi din Arad, informează publicaţia locală Special Arad. Potrivi ISU, a fost emis un mesaj Ro Alert pentru localitățile de pe direcția de propagare a fumului. ISU Arad anunţă

Filmul rusesc "Vânătorul de balene/ The Whaler Boy", de Philipp Yuryev, a câştigat Trofeul Transilvania sâmbătă seară, la gala de închidere a celei de-a 20-a ediţii a TIFF, unde "Otto Barbarul", de Ruxandra Ghiţescu, a fost desemnat cel mai

Jandarmii au intervenit sâmbătă dimineața în localitatea Lungeni, județul Suceava, după ce un localnic a reclamat faptul că un urs i-a omorât două oi. Potrivit IJJ Suceava, un bărbat din

O sportivă în vârstă de doar 19 ani a murit. Ea a fost grav lovită în cap în timp ce se antrena pentru proba de aruncarea

Antrenorul lui Bayern, Julian Nagelsmann (34 de ani), a bifat în week-end un nou dezastru: 0-3 în testul cu Napoli. Are 3 eșecuri și un egal de când a venit la Munchen. Bayern a dat 25 de milioane de euro ca să-l „rupă” pe Julian Nagelsmann de

Poliţiştii rutieri din Călăraşi au acţionat duminică pentru drumurile din judeţ pentru creşterea gradului de disciplină rutieră, dar şi pentru sancţionarea şoferilor

Schimbarea telefonului mobil vechi cu unul nou implică un proces de transfer de date nu tocmai plăcut pentru nici unul dintre noi. Unul dintre acestea este transferul conversațiilor WhatsApp de pe telefonul vechi pe cel nou. Configurarea noului

Guvernul german lucrează la un proiect prin care persoanele vulnerabile să primească o a treia doză de vaccin, relatează presa germană. Persoanele vulnerabile vaccinate cu AstraZeneca sau Johnson & Johnson

Harry Kane (28 de ani) nu s-a prezentat la reunirea lui Tottenham de azi. Atacantul ar forța o mutare la Manchester City. Devine tot mai clar că Harry Kane nu va continua la Tottenham. Atacantul naționalei Angliei și-a prelungit vacanța fără să

Un accident cumplit a avut loc marţi dup-amiază pe DN2. Un copil a fost rpniţi şi doui adulţi ucişi pe loc, după ce maşina în care se aflau s-a izblit violent de un

Dacă n-ar fi cerut și primit azil politic în SUA la JO 1984, Vladimir Moraru ar fi devenit cel mai apreciat ziarist român de sport. De sport, în general, nu de fotbal, el făcând parte din stirpea gazetarilor mai puțin spre deloc preocupați de

Promettre c'est noble. Ein mann, ein wort. Nothing weights lighter than a promise. Noi le avem pe ălea cu capul plecat şi hoţul neprins Pe Dinamo, dacă n-o omori, îţi ia gâtul. Voluntari şi Clinceni tocmai au aflat.

Ne aflăm în plin sezon estival, iar în fiecare weekend turiștii i-au cu asalt litoralul românesc. Astfel, pentru a se asigura că totul este în regulă, inspectorii ANSVSA au derulat o serie de controale și […] The post Ploaie de amenzi pe

Accidentat sâmbătă, în prima etapă a campionatului scoțian, Ianis Hagi a încercat să joace în Suedia, în Malmö - Rangers 2-1. Dar are încă dureri la glezna stângă. La încălzire, i-a spus managerului că nu poate evolua. Ianis Hagi

Jocurile Olimpice se vor încheia, în mod oficial, la data de 8 august. Adică, peste patru zile. Şi pe măsură ce se împuţinează zilele rămase, scad şi şansele tricolorilor de a-şi îmbunătăţi

Rafinăria Petromidia a fost din nou amendată de Garda de Mediu după incendiul de acum o lună, soldat cu moartea a trei angajați! Sancțiunea este dublă față de prima, adică 100.000 de

Președintele Klaus Iohannis a spus că ar fi de acord cu unele stimulente dacă ar impulsiona vaccinarea. A atras însă atenția că acestea trebuie să fie rezonabile, pentru că deja s-a cheltuit mult

Noi detalii din ancheta privind arestarea miliardarului grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria și a fugit de la locul faptei, venind în România, au fost făcute publice. Acesta a fost prins într-un imobil din Măgurele, unde a vrut

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă

Situație controversată la Jocurile Olimpice. Jet Set, calul alături de care elvețianul Robin Godel a concurat la Tokyo, a fost eutanasiat după ce a suferit o accidentare gravă în timpul concursului. La proba de întreceri individuale a concursului